Eroii nu mor niciodată. Mircea Răceanu și demnitatea rezistenței în fața comunismului

Pe 25 aprilie 2026, Mircea Răceanu a murit la 90 de ani, în statul Virginia (SUA), departe de România pentru care riscase totul. A plecat discret, cum a trăit o bună parte din viață, fără zgomot, fără festivism, cu demnitatea celui care știa că istoria îi cunoaște deja verdictul. Regimul care l-a condamnat la moarte se prăbușise cu treizeci și șase de ani înainte. El supraviețuise.

Puțini români s-au născut, la propriu, în mijlocul comunismului așa cum s-a născut Mircea Răceanu, în închisoarea Văcărești, în octombrie 1935, dintr-o mamă arestată pentru activitate ilegalistă. Era fiul biologic al lui Andrei Bernath, comunist ucis în lagărul transnistrean de la Râbnița în 1944, și fiul adoptiv al lui Grigore Răceanu, veteran al mișcării comuniste și om cu suficientă coloană vertebrală pentru a fi ajuns, cu decenii mai târziu, unul dintre semnatarii celebrei Scrisori a celor șase. Pedigree-ul îi deschidea toate ușile nomenclaturii. Și Mircea Răceanu le-a trecut, pentru a le lovi apoi din interior.

Despărțirea lui de comunism s-a produs treptat, în anii '60, pe măsură ce vedea cu ochii lui degenerarea unui regim în care crescuse. A știut să tacă, să gândească și să aștepte. A urcat în ierarhia Ministerului Afacerilor Externe până a condus Direcția America, postul din care coordona relațiile strategice ale României cu Statele Unite, Canada și emisfera occidentală. Era, cu alte cuvinte, omul care știa cel mai bine care sunt duplicitățile lui Ceaușescu față de Washington, cum dictatorul mima independența față de Moscova pentru a extrage beneficii comerciale de la americani, în timp ce își înfometa și tortura propria populație. Răceanu a ales să transmită aceste informații. Nu pentru bani, nu din aventurism, ci dintr-o convingere care l-a costat deja familia.

La 31 ianuarie 1989, Securitatea l-a ridicat de pe stradă în timp ce se îndrepta spre reședința ambasadorului american pentru a viziona un spectacol de balet. Era vorba despre Spărgătorul de nuci. Ironia are uneori eleganța unui scenariu literar. A fost judecat sumar și condamnat la moarte pe 20 iulie 1989, în ultima sentință capitală pronunțată de justiția comunistă română. Trei luni mai târziu, Ceaușescu i-a comutat pedeapsa la douăzeci de ani de închisoare. Nu a făcut-o din milă, ci sub presiunea diplomatică a Washingtonului, care considera România o prioritate în Europa de Est. Pe 23 decembrie 1989, în tumultul Revoluției, Mircea Răceanu a ieșit din celulă. Libertatea venise puțin mai repede decât calculase.

Un destin care nu poate fi citit singur

Istoria lui Răceanu nu poate fi înțeleasă în afara unui tablou mai larg și mai sumbru. Regimul comunist din România nu a fost doar un sistem de exploatare economică ci un proiect sistematic de eliminare a elitelor, a oricărei forme de gândire independentă, a oricărui om care credea că există o altă cale decât supunerea totală. Gheorghe Ursu, inginerul și scriitorul care murea în 1985 sub tortura Securității pentru că îndrăznise să țină un jurnal, Paul Goma, scriitorul expulzat după ce adresase un apel de solidaritate Cartei 77, Doina Cornea, intelectuala clujeană care distribuia manifeste dactilografiate cu mâna tremurândă de frică și de curaj, Radu Filipescu, inginerul care arunca în București fluturași contra dictaturii și plătea cu ani grei de detenție, toți aceștia au ales rezistența în condiții în care simpla tăcere ar fi fost de ajuns pentru o viață decentă. Comunismul nu persecuta dușmanii declarați, ci potențialii oameni liberi.

Răceanu ocupa un loc aparte în această galerie. Spre deosebire de generalul Ion Mihai Pacepa, care defectase spectaculos în 1978 și care provenea din structurile de forță ale regimului, Mircea Răceanu era un diplomat de carieră, un om al negocierilor, nu al aparatelor de spionaj. Alegerea lui de a transmite informații Occidentului nu a avut nimic din caracterul unui spectacol de spionaj clasic. A fost o decizie morală, luată pe îndelete, de un om care ajunsese la concluzia că regimul în care funcționa era iremediabil corupt și că singura formă de loialitate față de România reală, nu față de România lui Ceaușescu, era să contribuie la erodarea lui. Până la capăt, Răceanu a respins eticheta de trădător.

Nu a trădat România, a trădat nomenclatura care o ținea captivă.

De la destin individual la arhitectura terorii

Curajul său tacit a avut un moment de condensare exemplară în timpul anchetei Securității din 1989. Știa despre pregătirile pentru Scrisoarea celor șase, documentul semnat de Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu, tatăl său adoptiv Grigore Răceanu, Constantin Pârvulescu și Silviu Brucan, documentul care critica față în față politicile lui Ceaușescu și care a ajuns la Radio Europa Liberă și BBC în martie 1989, producând un ecou imens. Sub interogatoriu, Răceanu a tăcut. Scrisoarea a ajuns în Occident. Tăcerea unui om, uneori, valorează mai mult decât mii de cuvinte.

România postcomunistă nu a știut, multă vreme, ce să facă cu Mircea Răceanu. Ba chiar l-a forțat, așa cum avea să mărturisească el însuși, să plece din țară. Silviu Brucan, eternul comunist, interfvenise, în primele luni ale lui 1990, pe lângă Ambasada SUA de la București, nu pentru a face un bine, ci pentru a-l alunga pe Răceanu din țară afirmând că acesta ar fi „omul americanilor, a lucrat pentru americani si nu poate fi de folos autorităților române instalate la putere după decembrie 1989”. Răceanu a refuzat sa dea curs inițial acestei intervenții, dar în mod șocant, au urmat două atentate în București la viața lui Răceanu și a soției sale, acțiuni care l-au determinat, pentru a nu fi lichidat, să părăsească România - pentru care sacrificase totul - în mai 1990. Așa cum avea să declare ulterior: „Eu mi-am făcut datoria de conștiință pentru a lupta impotriva regimului totalitar.”

În 1993, o instanță românească declara că eliberarea lui fusese ilegală și că sentința rămânea valabilă. Abia în 2000, Curtea Supremă de Justiție a anulat condamnarea iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit”. Gestul era onorabil, dar tardiv, emblematic pentru un stat care continuă să rateze ritmul propriei istorii. Răceanu trăia deja de un deceniu în Statele Unite, cetățean american, privind dinspre Virginia o țară care nu reușea să se hotărască dacă cei care se opuseseră comunismului fuseseră eroi sau perturbatori ai ordinii.

Moartea lui, la 90 de ani, ne oferă un reper de orientare, nu un prilej de comemorare festivă. Mircea Răceanu, Gheorghe Ursu, Doina Cornea, Vasile Paraschiv, Radu Filipescu și toți cei care au ales demnitatea în locul complicității tăcute au demonstrat că regimurile totalitare nu sunt atotputernice câtă vreme există oameni care refuză să creadă că sunt. Fiecare anchetă a Securității, fiecare condamnare la moarte, fiecare tentativă de a lichida elitele care priveau spre lumea liberă mărturisea, de fapt, teroarea unui regim care știa că ideile nu pot fi executate.

Mircea Răceanu a trăit să vadă acest adevăr confirmat. Eroii nu mor niciodată, cel puțin nu înainte ca tiranii lor să fi dispărut.