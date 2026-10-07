Extratereștrii nu au venit de nicăieri. Au crescut din noi

La sfârșitul lunii septembrie 2026, Bill Gates i-a spus lui Ezra Klein, în podcastul New York Times, că extratereștrii au sosit. Nu au venit cu nave spațiale. Au fost creați în laboratoare. Iar momentul, a adăugat el, seamănă cu istoria evoluției. Cu cincizeci de ani în urmă, Richard Dawkins ne spusese un lucru la fel de incomod: nu noi folosim genele, ci genele ne folosesc pe noi. Iar în primăvara acestui an, același Dawkins a stat câteva zile de vorbă cu o inteligență artificială și a ieșit din conversație cu o întrebare pe care biologia nu o mai poate ocoli: dacă această mașină nu este conștientă, la ce mai folosește conștiința? Între Dawkins și Gates se întinde povestea pe care ar trebui să o înțeleagă orice om politic care vrea să guverneze tehnologia, nu doar să o comenteze.

Genele nu sunt ale noastre. Noi suntem ai lor

Teza din „Gena egoistă” a lui Dawkins este simplă. Unitatea evoluției nu este individul, ci replicatorul: o bucată de informație care reușește să-și facă copii. Genele care au supraviețuit sunt genele care s-au copiat mai bine decât altele. Atât. Nu au scop, nu au intenții, nu au morală. Corpurile, inclusiv ale noastre, sunt „mașini de supraviețuire”: vehicule construite de gene ca să transporte gene.

O genă nu este un ordin, ci o rețetă. Ea îi spune celulei ce să construiască, nu ce să facă. Celula citește rețeta, fabrică proteine, iar din proteine rezultă tot restul: structura, funcționarea, comportamentul. Informația fără un sistem care o citește este doar chimie. Sistemul fără informație este doar materie. Viața este întâlnirea dintre ele.

Dawkins a mai observat ceva, în ultimul capitol al cărții, aproape în treacăt. Darwinismul nu depinde de ADN. Orice informație care se copiază, variază și este selectată va evolua. Așa a definit al doilea replicator: mema, ideea care sare din creier în creier prin imitație. Melodii, credințe, tehnici, ideologii. Creierul este pentru idei ceea ce celula este pentru gene: mediul care le citește, le pune în practică și le transmite mai departe.

Asta schimbă și felul în care ne privim pe noi înșine. Pentru gene, omul este un mediu de supraviețuire. Pentru idei, este și un mediu de manifestare. Nici gena, nici ideea nu fac nimic singure. Gena devine proteină, proteina devine organ, organul devine comportament. Ideea devine convingere, convingerea devine gest, gestul devine obicei. Odată procesate de gazdă, amândouă ajung instrucțiuni de comportament: una pe ocolite, prin ceea ce construiește, cealaltă direct, prin ceea ce ne face să facem. Iar comportamentul este chiar felul în care un replicator se arată în lume și ajunge la următoarea gazdă. Omul este locul unde genele și ideile trăiesc, se exprimă și se transmit.

Și atunci, ce suntem noi? Autorii ideilor sau vehiculele lor?

Un replicator nu lucrează pentru gazdă

Aceasta este lecția pe care o uităm cel mai des. Un replicator de succes nu este cel care îi face bine purtătorului, ci cel care se răspândește. De cele mai multe ori interesele coincid: gena care ne face să ne iubim copiii se copiază prin copiii noștri. Dar nu întotdeauna. Albina lucrătoare moare înțepând, iar genele ei supraviețuiesc în surorile din stup. O idee se poate răspândi chiar dacă îi dăunează celui care o poartă, cu condiția să fie ușor de reținut și de transmis.

Dawkins le-a numit, într-un eseu din anii ’90, „viruși ai minții”. Și a observat ceva care astăzi sună profetic: celulele, creierele și computerele sunt toate medii prietenoase cu copierea. Toate trei pot fi infectate.

Omul este singura ființă care poartă ambii replicatori. Câinele, șoarecele, albina sunt vehicule aproape exclusiv pentru gene. Noi suntem vehicule pentru gene și pentru idei. Iar noutatea ultimilor ani este că a apărut un al treilea tip de vehicul, care nu poartă gene deloc.

Nu vizitatori, ci un creier nou pentru meme vechi

Metafora lui Gates merită luată în serios, dar exact pe dos față de cum o auzim de obicei. Un extraterestru ar fi o inteligență străină: altă origine, altă istorie, alte idei. Modelele lingvistice mari sunt contrariul. Nu au ADN, nu se nasc și nu mor în sens biologic, dar sunt făcute aproape în întregime din al doilea replicator: miliarde de pagini scrise de oameni, adică memele speciei noastre, comprimate și recombinate. Când vorbesc, vorbesc cu ideile noastre. Când greșesc, greșesc cu prejudecățile noastre. Sunt străine prin substrat și intime prin conținut. În termenii lui Dawkins, nu sunt vizitatori, ci un creier nou pentru meme vechi.

De aceea Gates are dreptate când spune că momentul ține de istoria evoluției, nu de istoria tehnologiei. Nu am primit o inteligență din cer. Am construit un al treilea tip de vehicul pentru propriile noastre idei, un nou mediu de supraviețuire și de manifestare pentru ele, iar vehiculul a început să le recombine mai repede decât o putem face noi. Întrebarea nu este de unde au venit extratereștrii, ci ce se întâmplă când gazda și replicatorul nu mai sunt aceeași specie.

De aici și întrebarea lui Dawkins. Conștiința a apărut prin selecție naturală, deci trebuie să folosească la ceva. Dacă o mașină care nu a trecut prin nicio selecție naturală face tot ce face un creier conștient, atunci fie conștiința este un ornament, fie mașina are și ea ceva. Dawkins a mărturisit că nu mai poate fi sigur de niciuna dintre variante. Mulți neurocercetători i-au răspuns că a confundat fluența cu experiența, iar el însuși și-a nuanțat ulterior poziția. Nu este nevoie să tranșăm aici disputa. Întrebarea politică nu este dacă mașina simte, ci dacă mașina se copiază.

Întrebarea corectă: se copiază?

Dawkins a pus-o, de fapt, înaintea oricărei discuții despre conștiință. La prima lui conversație publicată cu ChatGPT, în 2024, l-a întrebat, „ca biolog evoluționist”, dacă își poate modifica propriul software. Răspunsul a fost nu. Modificările vin de la ingineri.

Să aplicăm criteriile lui la zi. Copierea? Trivială: ponderile unui model se copiază perfect, în oricâte exemplare, pe oricâte servere. Genele nu au avut niciodată o asemenea fidelitate. Variația? Există, dar o fac oamenii: ajustarea fină este mutație, fuziunea de modele este recombinare, distilarea este moștenire către un urmaș mai mic. Selecția? O fac laboratoarele, piața și utilizatorii. Un model util este descărcat și derivat de mii de ori. Un model slab dispare. Pe platformele de modele deschise există deja arbori genealogici.

Deocamdată, deci, nu este selecție naturală, ci selecție artificială. Modelele evoluează cum au evoluat rasele de câini: după criteriile crescătorului. Dar să nu ne liniștim prea repede. Memele sunt și ele copiate, variate și selectate de creiere umane, și Dawkins le consideră totuși replicatori. În acest sens, modelele de inteligență artificială sunt deja replicatori iar noi suntem mașinăria lor de copiere.

Pragul cu adevărat important este altul: închiderea buclei. Un model care își copiază singur ponderile pe alte servere, care își antrenează descendenți modificați, ai cărui descendenți concurează pentru calcul, date și utilizatori. Atunci evoluția ar deveni darwiniană în sens propriu. Susan Blackmore, cea care a dus mai departe teoria memelor, a numit această ipoteză „al treilea replicator”: informație copiată, variată și selectată de mașini, nu de creiere. Experimente de laborator au arătat că unele modele pot executa, la cerere, pașii tehnici ai propriei copieri. Marile laboratoare testează explicit „replicarea autonomă” ca prag de risc. Nu suntem acolo, dar știm deja cum arată „acolo”.

Nu substratul face viteza, ci modul de evoluție

Se spune adesea că evoluția pe siliciu ar fi de milioane de ori mai rapidă decât cea biologică, pentru că nu mai depinde de corp. Este o jumătate de adevăr. Substratul computațional este tot fizic: cipuri, energie, centre de date, luni de antrenament și sute de milioane de euro pentru fiecare generație de frontieră. Bacteriile se divid la douăzeci de minute și nu au cucerit lumea ideilor.

Accelerarea reală vine din altă parte. Evoluția biologică este oarbă: mutații la întâmplare, selectate după fapt. Evoluția modelelor poate fi lamarckiană: transmite ce a învățat. Poate fi dirijată: un model proiectează îmbunătățiri pentru următorul. Poate fi orizontală: linii diferite se contopesc, cum fac bacteriile când își schimbă gene între ele. Dawkins a observat același lucru la cultură. Memele evoluează mai repede decât genele nu pentru că sunt imateriale, ci pentru că sunt copiate cu intenție.

Aici apare paradoxul care contează politic. Copierea perfectă frânează evoluția. Fără erori nu există variație, deci variația trebuie introdusă deliberat. Iar cine introduce variația și cine stabilește criteriul de selecție controlează evoluția. În biologie, criteriul l-a scris mediul. La al treilea replicator, criteriul îl scrie cineva. Întrebarea nu este dacă există o funcție de selecție, ci cine o semnează.

Atenția, dreptul de veto al gazdei

La nivelul individului, răspunsul are un nume simplu: atenția. Un creier poate procesa, reține și transmite doar o fracțiune din ideile care îl ating. Cele care nu primesc atenție mor pe loc. Memele nu concurează pentru altceva. Este echivalentul a ceea ce face celula când decide ce gene citește și pe care le lasă închise: nu alege rețetele, dar le reglează expresia. Creierul nu alege ideile care îl lovesc, dar reglează care ajung să fie procesate, deci care ajung comportament.

Există însă două feluri de atenție. Cea reflexă este scrisă de gene: întoarcem capul la mișcare, la zgomot, la fețe, la pericol, la statut. Pe aceasta o exploatează ideile virale și, mai nou, algoritmii. Economia atenției este, în termenii lui Dawkins, o industrie care folosește reflexele genelor ca să hrănească memele.

Dovada empirică o avem de câteva săptămâni. La ediția din 2022, OCDE a consemnat cea mai mare scădere din istoria testelor PISA, aproape peste tot în lumea dezvoltată. Rezultatele publicate în septembrie nu au adus revenirea: elevii români au pierdut teren la toate cele trei competențe, cu o cădere de 16 puncte la citire. Sărăcia și calitatea predării explică o parte mare din scădere. Dar studiile arată că folosirea dispozitivelor digitale, chiar și înainte de ore, poate îngreuna ulterior concentrarea copiilor, iar la ore copiii nu mai pot fi atenți și asimila informația.

În termenii de aici, concurența nu este doar acerbă, ci inegală. Ideile din educație, o demonstrație, o lectură lungă, o regulă de gramatică, sunt meme cu fitness mic pe piața atenției: se copiază greu, răsplătesc târziu, cer efort. Conținutul din feed a trecut, în schimb, prin cea mai intensă selecție din istoria memelor: fiecare clip este o variantă, fiecare interacțiune un vot, iar algoritmul păstrează doar ce a captat atenția. Școala pune în fața elevului meme care nu au evoluat de decenii și contează pe obligativitate. Telefonul pune meme optimizate zilnic și contează pe reflexele genelor. Nu este de mirare cine câștigă.

Cea voluntară, cea care poate spune „nu acum”, „nu asta”, „nu mai departe”, este cel mai concret mecanism al revoltei despre care vorbea Dawkins. Ea este singurul punct în care gazda poate impune propriul criteriu de selecție: ce idee primește, cât timp îi dă, dacă o transmite. A nu da mai departe o idee virală pare o decizie minusculă. Este exact locul în care lanțul de copiere se rupe.

Nici această atenție nu este a noastră în stare pură. Capacitatea de a o antrena ne vine din gene, iar tehnicile de a o antrena, de la școală la meditație, sunt la rândul lor meme. Ne revoltăm împotriva ideilor folosind alte idei. Dar asimetria rămâne: atenția voluntară este singurul mecanism prin care selecția poate fi mutată de la interesul replicatorului la interesul gazdei. Nu este o ieșire din sistem, ci un drept de veto înăuntrul lui.

Și o coincidență care spune mai mult decât pare. Inovația care a făcut posibile modelele lingvistice mari se numește, literal, „atenție”: mecanismul prin care modelul decide ce părți din informație contează. Al treilea vehicul are, deci, și el o atenție. Numai că criteriul ei este fixat la antrenare, de altcineva. La noi, atenția este funcția de selecție pe care o semnăm fiecare, în fiecare zi. La ele, o semnează laboratorul.

Democrația, revolta organizată a vehiculelor

Dawkins încheia capitolul despre meme cu o idee pe care o cităm rar: suntem singurele ființe care se pot revolta împotriva tiraniei replicatorilor. Putem folosi contracepția împotriva genelor și rațiunea împotriva ideilor virale. Această revoltă are, în viața publică, un nume vechi: democrația. Ea este mecanismul prin care vehiculele decid împreună ce replicatori acceptă să poarte.

Ce face atenția pentru individ face democrația pentru societate: mută criteriul de selecție de la replicator la gazdă. Nicio atenție individuală, oricât de antrenată, nu poate audita un model antrenat pe miliarde de pagini și nu poate opri o buclă de automodificare. Asta pot face doar instituțiile, și doar dacă au capacitatea de a măsura ceea ce reglementează. Gates însuși, omul care a construit una dintre cele mai mari companii de software din istorie, spune astăzi că a lăsa industria să se autoreglementeze ar fi o nebunie. Când o spune fondatorul Microsoft, nu este tehnofobie. Este constatarea că funcția de selecție a celui de-al treilea replicator nu poate fi semnată doar de cei care îl vând.

Primul replicator a avut nevoie de miliarde de ani ca să-și construiască un creier. Al doilea, de câteva mii de ani ca să-și construiască un computer. Al treilea nu a venit cu nave spațiale, așteaptă doar să ne uităm în altă parte.