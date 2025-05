În zilele noastre, securitatea nu mai înseamnă doar armament și granițe. Înseamnă și discernământ, memorie, adevăr și coerență socială.

România nu va pierde niciun centimetru din harta NATO. Dar riscă să piardă încrederea a milioane de oameni în justiție, în alegeri, în apartenența noastră europeană. Fiecare minciună distribuită e un glonț tras în democrație. Iar fiecare om care nu verifică o sursă devine, fără să vrea, o verigă în lanțul care slăbește securitatea statului.

Războiul informațional se desfășoară pe un câmp de luptă tăcut, invizibil, dar devastator. Este o formă de agresiune care nu anunță atacul cu sirene, nu lasă în urmă fum, dar slăbește exact ceea ce ne ține uniți ca națiune: încrederea.

Un click pe un articol fals. Un share impulsiv. O postare bine scrisă, dar cu intenții toxice. Așa începe.

România este atacată în fiecare zi - în feed-urile noastre, în mesaje virale, în PDF-uri fabricate, în comentarii otrăvite, în algoritmi care amplifică ura.

Trăim vremuri în care nu mai e nevoie să cucerești un oraș - e suficient să-i convingi pe locuitori că nu merită apărat. Nu mai trebuie să controlezi granițe - ajunge să slăbești încrederea unei națiuni în propriile instituții.

De ce este acest război atât de periculos? Pentru că nu pare un atac. Pentru că are chipuri familiare și un ton liniștitor. În loc de blindate, trimite îndoieli. În loc de uniforme, aparențe de normalitate.

Din păcate, terenul pe care se poartă acest război a fost bine pregătit. Am trecut printr-o pandemie globală. Trăim cu un război la graniță, în Ucraina. Vedem ascensiunea ideologiilor suveraniste și extremiste. Am asistat la anularea alegerilor din decembrie 2024. Și privim, aproape neputincioși, cum inteligența artificială este folosită pentru a produce deepfake-uri, manipulări și escrocherii digitale.

Toate acestea au transformat societatea noastră într-un câmp vulnerabil. Rezultatul? O erodare accelerată a încrederii - în instituții, în presă, în alegeri, în ideea de adevăr.

Pentru că, da: democrațiile nu mor dintr-un foc - dar pot să moară din mii de postări false.

În fața acestei realități, nu am stat deoparte.

Am inițiat o lege de protecție a copiilor în mediul online, care propune accesul la rețelele sociale sub 16 ani doar cu acordul părinților - un model deja discutat și în alte state europene. Am lansat o campanie națională de educație digitală, cu sute de materiale video vizionate de milioane de români. Am construit punți între instituții, ONG-uri, avocați și experți în securitate cibernetică, pentru combaterea fraudelor online și regândirea legislației.

Dar lupta e departe de a fi câștigată.

Tehnologia evoluează rapid. Mult mai rapid decât instituțiile și legile. Și dacă nu regândim acum răspunsul statului, vom rămâne blocați într-o reacție întârziată, mereu defensivă.

Ce e de făcut? În opinia mea, Securitatea 5.0 presupune o schimbare de paradigmă. Trebuie să ne întoarcem privirea dinspre front spre ecran, dinspre radar spre gândire critică, dinspre fortificații spre educație și luciditate.

România are nevoie de o strategie națională de reacție rapidă la manipulare și dezinformare. Această strategie trebuie să includă mecanisme instituționale agile, capabile să contracareze propaganda ostilă în timp real, introducerea educației digitale în școală - nu ca opțional, ci ca prioritate curriculară -, sprijin activ pentru presa liberă, profesionistă și rezilientă. Și, de ce nu, o Platformă Europeană de Apărare Informațională, cu România ca stat inițiator, nu doar ca beneficiar.

Nu ne apărăm doar cu armata. Ne apărăm cu discernământ. Cu educație. Cu luciditate.

România 5.0, dacă vrea să fie un stat sigur, trebuie să fie mai mult decât un stat digital. Trebuie să fie un stat cu cetățeni corect informați, imuni la manipulare, uniți în fața confuziei programate.

Pentru că, dacă pierdem bătălia cu minciuna, nu mai avem ce apăra.