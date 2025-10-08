Live TV

Frontiera dronelor și anatomia securității pe flancul estic. Va putea România să joace un rol cheie în viitorul tehnologiei de apărare?

Data publicării:
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
alexandru muraru
Alexandru Muraru. Foto: Facebook

Anunțul privind intenția României de a demara, împreună cu Ucraina, un joint-venture pentru producția de drone defensive marchează o schimbare de paradigmă pentru securitatea și economia noastră. Este pentru prima dată când Bucureștiul se poziționează nu doar ca beneficiar de securitate, ci ca actor activ în construcția unei industrii critice pentru apărare. Tema dronelor depășește granița strict militară: ele înseamnă tehnologie revoluționară, cooperare regională și oportunitate economică.

România are astăzi ocazia rară de a deveni nu doar consumator, ci și producător de securitate, împreună cu Ucraina și, potențial, cu Polonia. Din această inițiativă se poate naște nu doar o capacitate militară esențială, ci și o industrie de viitor, cu impact asupra economiei și tehnologiei naționale. Ferestrele de oportunitate strategică nu rămân deschise mult timp. România trebuie să profite acum, să transforme intențiile politice în capacități reale și să demonstreze că poate juca un rol central în securitatea și economia flancului estic.

Dronele, tehnologia care schimbă regulile descurajării

Ultimii ani au arătat că drona a devenit un instrument-cheie de intimidare a agresiunii externe. Costul scăzut, versatilitatea și adaptabilitatea lor au modificat raportul de forțe pe câmpul de luptă. În fața unor rachete sau interceptori extrem de scumpi, dronele oferă statelor mici și mijlocii o opțiune realistă de a descuraja un adversar mult mai puternic.

Pentru România, investiția în drone defensive înseamnă capacități de detectare rapidă, interceptare eficientă și reziliență industrială. În loc să consumăm resurse uriașe pentru fiecare atac, putem dezvolta un sistem stratificat, unde dronele completează apărarea clasică și reduc presiunea pe arsenalul scump. Astfel, nu doar că ne întărim securitatea, dar transmitem și un mesaj clar: costul agresiunii împotriva noastră ar fi prohibitiv.

Dacă în trecut descurajarea era asociată cu arme masive și scumpe, azi este suficient ca adversarul să nu poată anticipa eficiența și rezistența noastră. Drona introduce o logică nouă: nu contează doar cât de mare este forța militară, ci cât de inventiv și agil poți fi.

Flancul estic are nevoie de o strategie comună

Agresiunea nu respectă granițe, iar flancul estic al Europei trebuie privit ca un ansamblu unitar. România, Polonia și Ucraina au fiecare puncte forte, dar numai împreună pot construi o linie de apărare coerentă. Polonia investește masiv în apărarea antiaeriană stratificată, Ucraina aduce experiența directă de pe front, iar România poate deveni hub industrial și logistic la Marea Neagră.

O strategie comună ar putea însemna standarde interoperabile pentru comunicații și identificare, hub-uri de producție distribuite în regiune, centre de antrenament și o rețea de senzori transfrontalieri capabili să detecteze și să neutralizeze rapid amenințările. Alianțele de acest tip oferă nu doar siguranță, ci și viteză de reacție și reziliență strategică.

Uniunea Europeană și NATO funcționează pe baza solidarității, dar flancul estic are nevoie de mai mult decât solidaritate. Are nevoie de coeziune practică. Dacă România, Polonia și Ucraina reușesc să demonstreze că pot construi împreună o capacitate reală, exemplul lor ar putea schimba modul în care întreaga Europă abordează amenințările hibride.

Industria dronelor, oportunitate economică pentru România

Dincolo de apărare, industria dronelor poate deveni un motor de dezvoltare economică. Lanțul de valoare cuprinde mult mai mult decât platforma aeriană: de la software de zbor autonom și senzori inteligenți, până la servicii de mentenanță, instruire și certificare.

România are ocazia să își dezvolte un ecosistem tehnologic de viitor, bazat pe inovare și pe resurse locale. Dacă reușim să trecem de la simpla asamblare la producția de componente critice – electronica, software-ul, integrarea de senzori – putem construi o industrie competitivă nu doar în plan militar, ci și civil. Agricultura de precizie, logistica, supravegherea infrastructurii sau gestionarea dezastrelor sunt domenii unde dronele pot aduce beneficii economice semnificative.

A investi în drone nu înseamnă doar a construi arme, ci a crea un întreg ecosistem de cunoaștere, tehnologie și resurse umane. De fapt, poate fi șansa ca România să treacă de la o economie de consum la una de inovație, cu un impact direct asupra generațiilor tinere de ingineri, programatori și antreprenori.

Colaborarea România–Ucraina, o șansă cu miză istorică

Parteneriatul industrial dintre România și Ucraina ar putea fi prima colaborare de acest tip cu rol defensiv între cele două state. Dincolo de valoarea simbolică, mesajul strategic este limpede: flancul estic își asumă propriile capabilități de apărare și nu se mai limitează la a importa tehnologie. Este o maturizare strategică pentru București: în loc să cumpărăm totul din afară, putem contribui la crearea de tehnologii împreună cu un partener care are experiența directă a frontului. Aceasta ar însemna nu doar consolidarea securității, ci și un salt industrial pentru România. Provocările nu lipsesc: certificări, regimuri de export, securitatea lanțului de aprovizionare, protecția cibernetică. Dar tocmai acestea ar putea fi șansa noastră de a construi o guvernanță industrială solidă și de a demonstra că putem livra proiecte complexe în parteneriat.

În istoria recentă, România a fost mai degrabă consumator decât co-producător de securitate. Această colaborare poate schimba definitiv percepția asupra rolului nostru regional. Dacă România și Ucraina își asumă împreună un astfel de proiect, nu vor semna doar un acord industrial, ci o declarație de responsabilitate pentru viitorul Europei de Est.

Ferestrele de oportunitate strategică nu rămân deschise mult timp. România trebuie să profite acum, să transforme intențiile politice în capacități reale și să demonstreze că poate juca un rol central în securitatea și economia flancului estic.

