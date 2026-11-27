Pe 3 aprilie 2008, în Palatul Parlamentului, cei 26 de aliați au scris în declarația summitului o frază pe care niciunul nu se grăbea să o onoreze: Ucraina și Georgia „vor deveni membre ale NATO”. George W. Bush venise la București să le obțină Planul de Acțiune pentru Aderare. Angela Merkel și Nicolas Sarkozy l-au refuzat, iar compromisul a fost o promisiune fără calendar, cu decizia amânată pentru reuniunea miniștrilor de externe din decembrie. A doua zi, Vladimir Putin s-a așezat în aceeași clădire la masa Consiliului NATO-Rusia și a pledat, față în față cu liderii aliați, împotriva extinderii. La București, Ucraina a primit o promisiune, iar Moscova a primit timp.

Optsprezece ani mai târziu, pe 23 noiembrie, cancelarul Friedrich Merz a spus la Berlin, alături de Mark Rutte, ce niciun guvern german nu spusese până acum: „vedem astăzi cu toții ce greșeală a fost să nu urmăm propunerea americană din 2008, la summitul NATO de la București, de a primi Ucraina în Alianță”. Merz crede că războiul „ar fi putut fi probabil prevenit”. A cerut pentru Ucraina garanții similare Articolului 5, care s-ar apropia foarte mult de statutul de membru, și a salutat cererea lui Emmanuel Macron de a redeschide discuția despre aderare. Cu câteva zile înainte, trei rachete de croazieră rusești căzuseră în Polonia, iar Jared Kushner spusese că Donald Trump ar fi deschis la garanții de tipul Articolului 5. Rutte se întâlnește azi cu Trump la Palm Beach.

Promisiunea de la București a creat o zonă gri, iar Rusia a folosit-o de trei ori: în Georgia în august 2008, în Crimeea în 2014 și în Ucraina în februarie 2022. O pace semnată acum fără garanții reale ar reconstrui aceeași zonă gri, de data aceasta pe Prut și pe Dunăre.

Recunoașterea are greutate pentru că vine de la Berlin. Angela Merkel și-a apărat decizia în 2022 și din nou în 2024, cu argumentul că Putin ar fi tratat aderarea Ucrainei ca pe o declarație de război. Logica anului 2008 era că un vecin al Rusiei rămas în afara Alianței nu o va provoca pe Moscova. Patru luni mai târziu, tancurile rusești intrau în Georgia, deși Georgia nu primise nimic. Kremlinul a citit ezitarea Occidentului ca pe o permisiune și a calculat corect că nimeni nu va apăra un stat căruia i s-a promis doar viitorul. Descurajarea funcționează când adversarul cunoaște costul înaintea atacului.

Negocierea de acum riscă să repete greșeala. Emisarii americani vor un acord „cât mai repede”, ideal până în ianuarie. Kremlinul nu vrea europenii la masă și spune că nu înțelege ce „valoare adăugată” ar aduce. Volodimir Zelenski se întreabă dacă Kievul și Washingtonul înțeleg același lucru prin Articolul 5 și a dat propria definiție: „Articolul 5 înseamnă că anumite forțe partenere sunt prezente pe teritoriul tău.” Ucraina a mai primit o dată garanții pe hârtie: Memorandumul de la Budapesta, din 5 decembrie 1994, îi asigura integritatea teritorială în schimbul arsenalului nuclear sovietic. Ucraina a plătit deja o dată, cu Crimeea, prețul unei garanții fără armată în spatele ei.

Pentru România, diferența dintre o garanție și o promisiune se măsoară la Tulcea. Pe 24 noiembrie, locuitorii din Tulcea și Galați au primit din nou mesaje RO-Alert, două F-16 au decolat de la Fetești și două F-18 spaniole de la Mihail Kogălniceanu, după o țintă aeriană lângă brațul Chilia. Merz însuși a pomenit la Berlin incidentele cu drone din apele teritoriale ale României și Bulgariei. O Ucraină neutră, cu armata limitată prin tratat și cu garanții vagi, ar muta presiunea rusă direct pe granița noastră. Delta Dunării ar deveni marginea unei zone pe care Moscova o va considera, ca în 2008, nerevendicată.

Zona gri ajunge și la Chișinău. La Berlin, ministrul german de externe Johann Wadephul le-a spus moldovenilor că Moscova își consideră țara „pe lista țintelor”.

Peste 80 de drone au căzut în Republica Moldova în acest an, iar trupele ruse stau încă în Transnistria. Orice formulă de securitate pentru Ucraina decide și cât de expusă rămâne Moldova, pe care România nu are voie să o trateze ca pe o anexă a negocierii. Bucureștiul are aici o responsabilitate dublă: a găzduit greșeala din 2008 și este azi statul aliat cu cea mai lungă graniță comună cu Ucraina și cu Moldova.

România ar trebui să ceară ca orice garanție pentru Ucraina să fie decisă în Consiliul Nord-Atlantic, cu flancul Estic la masă, și să conțină trei lucruri pe care declarația de la București nu le-a avut: forțe aliate prezente, un mecanism de răspuns stabilit dinainte și un calendar. Modelul există deja pe teritoriul nostru. Grupul de luptă de la Cincu, cu Franța ca națiune-cadru, descurajează prin prezență, fără nicio promisiune despre viitor. Garanțiile de tip Articol 5 de care vorbesc Merz și Kushner vor avea valoare doar dacă vor fi însoțite de oameni, avioane și apărare antiaeriană desfășurate, iar România trebuie să își asume public partea ei din acest dispozitiv, de la logistică la apărarea antiaeriană a frontierei.

Lecția din 2008 privește încrederea democrațiilor în propriile cuvinte. O promisiune fără mijloace îi învață pe autocrați că declarațiile aliate nu costă nimic și le arată statelor care așteaptă la ușă, Ucrainei, Georgiei și Moldovei, că promisiunea poate deveni o sală de așteptare fără ieșire. Rusia a investit optsprezece ani în exploatarea acestei diferențe dintre vorbă și faptă. Europa a plătit-o cu un război la granița Uniunii, Ucraina cu sute de mii de victime și cu aproape o cincime din teritoriu.

În aprilie 2008, Bucureștiul a găzduit o promisiune. În noiembrie 2026, Berlinul a recunoscut cât a costat. Următoarea frază scrisă despre Ucraina trebuie să conțină și garanția.