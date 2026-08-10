Haiduci medievali cu smartphone: ce dezvăluie atacul din Cluj despre războiul pentru mințile noastre

Minciuna virală, violența reală și dreptul unei democrații de a se apăra

Pe un drum de țară din județul Cluj, sâmbătă seara, o ambulanță aflată în misiune a fost oprită de un autoturism pus de-a curmezișul carosabilului. Din el au coborât mai mulți tineri înarmați cu bâte și topoare. Înăuntru se aflau un pacient preluat cu câteva minute mai devreme și un echipaj medical care încă mai credea că venise să salveze o viață. Șoferul a scăpat cu prezență de spirit și cu un ochi rănit de cioburile geamului spart, fiind operat de urgență la Cluj-Napoca. Motivul asaltului nu avea legătură cu drumul, cu pacientul sau cu vreo ceartă. Atacatorii erau convinși, după un clip văzut pe TikTok, că opriseră „ambulanța neagră care fură copii”.

Directorul serviciului de ambulanță a rezumat scena cu o observație amară: suntem în 2026 și ne comportăm ca haiducii de prin anul 1400. Imaginea are ceva medieval, dar mecanismul care a produs-o este de ultimă generație. O legendă despre răpitori de copii, unul dintre cei mai vechi combustibili ai violenței colective din istoria europeană, a fost repusă în circulație de un algoritm construit să maximizeze atenția și înarmată, potrivit Ministerului de Interne, cu imagini fabricate sau modificate cu inteligență artificială. Toate acestea s-au petrecut într-o țară care, cu mai puțin de doi ani în urmă, își anulase alegerile prezidențiale invocând exact același vehicul.

Atacul împotriva statului și a medicilor

Doar că astăzi ambulanța nu este o minoritate, nu este o manipulare ideatică instrumentată de vreun cult religios, de un grup. Ambulanța este autoritatea statului, politica sa publică, este serviciul statului pentru a salva vieți oriunde în această lume! Ambulanța este sinonimă cu urgența, intervenția, salvarea, brațul instituțional care vine cu medici, sinonimul binelui, să vindece și să prevină moartea. Atacul ambulanței este, în sine, nu doar un o agresiune directă asupra statului, ci contestarea serviciului său medical cel mai de preț. În timpul pandemiei, un grup de protestatari anti-vaccinare condus de senatoarea Diana Şoşoacă a blocat accesul într-un centru deschis în comuna Răchiteni, judeţul Iaşi, localitate aflată în scenariul roşu din cauza numărului mare de cazuri de COVID-191. Pare sinonim?

Din clipa în care o poveste de pe un ecran mobilizează topoare pe un drum de țară, apărarea spațiului informațional a devenit un capitol de ordine publică și de securitate națională, cu victime fizice și cu un cost strategic măsurabil. Întrebarea dacă România ar trebui să analizeze inclusiv interzicerea TikTok din perspectiva siguranței naționale, capătă astfel greutatea unei probleme reale de politică publică, cu tot ce presupune ea, inclusiv cu propriile riscuri.

Minciuna medievală, antisemitismul și tema copiilor răpiți

Minciuna în sine este veche. Ce s-a schimbat este scara și viteza fabricației. Panica legată de copii răpiți a alimentat linșaje și violențe de mulțime cu secole înainte de internet, fiindcă lovește în cel mai adânc reflex protector al unei comunități. Ce s-a schimbat este infrastructura.

Atacul asupra ambulanței din Recea-Cristur reproduce, într-o formă digitală, mecanismul unuia dintre cele mai vechi falsuri criminale ale Europei: „libelul sângelui”. În Evul Mediu, evreii erau acuzați în mod mincinos că răpesc copii creștini și le folosesc sângele în ritualuri. Era exploatată frica cea mai profundă a unei comunități — teama pentru copii —, era inventat un răpitor monstruos, iar violența ajungea să fie prezentată drept „apărare”.

Ceea ce s-a întâmplat în județul Cluj urmează aceeași arhitectură a minciunii: copilul este momeala emoțională, „ambulanța neagră” devine răpitorul imaginar, iar oamenii cu bâte, topoare și pietre se cred îndreptățiți să atace. În locul zvonului răspândit în piața medievală avem TikTok și imagini fabricate cu inteligență artificială. Rezultatul este însă cât se poate de real: o ambulanță aflată în misiune, cu pacient la bord, a fost blocată și vandalizată, iar șoferul a fost rănit grav la ochi.

Coincidența calendarului este cutremurătoare. La 11 august 1945, după ce Holocaustul trecuse, războiul în Europa se încheiase de câteva luni, la Cracovia, zvonul că evreii răpesc și ucid copii polonezi pentru ritualuri a provocat un pogrom: Sinagoga Kupa a fost devastată, sulurile Torei au fost distruse, evreii au fost bătuți și cel puțin o persoană a fost ucisă. Un an mai târziu, la Kielce, o poveste falsă despre un copil răpit a dus la uciderea a 42 de evrei, mulți dintre ei supraviețuitori ai Holocaustului.

Nu spun că incidentul din Cluj este un pogrom. Spun ceva mai exact și mai neliniștitor: pogromurile au început adesea prin asemenea mecanisme. Încep atunci când minciuna folosește copilul ca armă morală, inventează un dușman și transformă agresiunea împotriva unor oameni reali în pretinsa salvare a unor victime imaginare.

Evul Mediu avea amvonul și piața. Secolul XX avea foaia volantă și presa antisemită. Secolul XXI are algoritmul. Tehnologia se schimbă; minciuna rămâne aceeași. Iar toporul ajunge, de fiecare dată, în mâna celui convins că nu săvârșește o crimă, ci „salvează un copil”.

Tik-tok, calea dezinformării în masă și precedentele reglementării

Un zvon care odinioară traversa un sat în câteva zile traversează acum o țară în câteva ore, împachetat în format video scurt, cu montaj și sunet menite să descurajeze verificarea, amplificat de un sistem de recomandare indiferent la adevăr și atent doar la ceea ce reține privirea. Frica și furia rețin privirea cel mai bine. Specialiștii au avertizat repetat că TikTok a devenit unul dintre cele mai eficiente medii de propagare a dezinformării tocmai din acest motiv.

Analiza de securitate începe întotdeauna cu o întrebare simplă despre beneficiar. Există doi beneficiari ai unui spațiu în care frica circulă mai repede decât adevărul.

Primul este modelul economic al platformei însăși, pentru care indignarea și spaima sunt cel mai profitabil tip de conținut, fiindcă produc timp de vizionare.

Al doilea este orice actor statal ostil interesat să erodeze încrederea românilor în propriile instituții, de la echipajul medical atacat pe șosea până la statul care ar trebui să îl protejeze. Legătura cu decembrie 2024 nu este o speculație de context. După cum ne amintim, rapoarte declasificate ale serviciilor, prezentate Curții Constituționale, au descris o campanie coordonată de amplificare pe aceeași platformă în favoarea unui candidat descris de servicii și de presa internațională drept prorus, iar Comisia Europeană a deschis, pe baza acestor suspiciuni, o procedură oficială împotriva TikTok pentru încălcarea regulamentului european privind serviciile digitale. Concluziile acelui dosar rămân disputate, iar platforma a contestat acuzația centrală privind o rețea coordonată de conturi. Aceleași mecanisme, aceeași țară. Ținta a fost atunci urna, iar acum ambulanța. Câte dovezi concrete îi mai trebuie unui stat pentru a recunoaște că are în față un mecanism cu efecte fizice, verificabile, asupra siguranței cetățenilor?

Restul lumii democratice a răspuns deja la această întrebare, dar rareori prin instrumentul brut al interdicției totale. India a scos TikTok din uz în 2020, pe fondul unui conflict de frontieră cu China. Statele Unite au ales o cale diferită: după o lege cu susținere bipartizană care cerea fie cedarea controlului, fie retragerea aplicației, tranzacția încheiată în ianuarie 2026 a transferat operațiunile americane ale TikTok către un consorțiu majoritar american condus de Oracle, cu ByteDance împinsă sub pragul de 20% din acțiuni. Australia a mers pe o a treia direcție: din 10 decembrie 2025 a interzis conturile de rețele sociale pentru minorii sub 16 ani, prima măsură de acest fel din lume, cu obligația de verificare a vârstei mutată pe umerii platformelor și cu amenzi de zeci de milioane. Uniunea Europeană a construit un regulament, Digital Services Act, și l-a activat împotriva TikTok pornind chiar de la cazul românesc. Zeci de guverne, de la Bruxelles la Londra și Ottawa, au eliminat aplicația de pe telefoanele oficiale.

Tiparul acestei liste spune ceva important. Oprirea totală a aplicației la nivel de rețea, pentru toți cetățenii, este cvasi-exclusiv instrumentul regimurilor autoritare, de la China la Iran, Coreea de Nord și Afganistanul taliban. Democrațiile au refuzat cleștele și au preferat bisturiul: proprietatea, vârsta, transparența, răspunderea juridică. O societate liberă dispune de un arsenal întreg de măsuri proporționale înainte de a ajunge la butonul care stinge un întreg canal de comunicare.

Aici intervine o lecție pe care Europa a plătit-o scump o dată. În 1937, în paginile American Political Science Review, juristul Karl Loewenstein privea cum democrațiile continentului cădeau una după alta și formula o teză incomodă: o democrație care refuză să se apere împotriva celor care îi exploatează libertățile pentru a o distruge își semnează propria condamnare.

Germania postbelică a tras concluzia și a înscris-o în Legea sa fundamentală, sub forma democrației militante: ordinea democratică are dreptul să pună limite legale instrumentelor care urmăresc desființarea ei. Relevanța acestei idei pentru un spațiu informațional transformat în armă este directă.

Există însă o distincție de fond între a reduce la tăcere opinia unui cetățean și a reglementa comportamentul sistemic al unei mașini de amplificare aflate sub control străin. Și există o a doua distincție, între decizia arbitrară a unui executiv și o măsură proporțională, transparentă, testată în instanță și sprijinită pe probe. Tocmai aici anularea alegerilor din 2024 funcționează ca avertisment în ambele sensuri: a arătat că amenințarea este reală și a arătat cât de periculos devine instrumentul brut folosit sub presiunea urgenței. Din acest motiv, răspunsul corect are trei coordonate: instituții, dovezi și proporție.

România stă pe una dintre cele mai expuse falii ale continentului, la marginea estică a spațiului euro-atlantic, într-o vecinătate în care presiunea hibridă face parte din peisajul cotidian. Pentru o astfel de societate, mecanismul care a trimis un salvator în sala de operație și un pacient într-un atac de panică este un test direct al contractului social. Un stat există, înainte de orice altceva, pentru a garanta siguranța fizică a celor pe care îi guvernează. Când o minciună de pe un ecran poate produce sânge pe o șosea, dezbaterea despre dreptul statului de a interveni a primit deja un răspuns din partea faptelor. Tik-tok trebuie categoric suspendat ca platformă de social media până la o reglementare strictă, nu doar după model australian.

Omul operat la Cluj a ajuns pe masa chirurgului din cauza unei povești inventate și a unei mașini care transformă spaima în profit. În jurul lui s-a strâns o mulțime convinsă că apără copii de un răpitor care nu a existat niciodată. Aceasta este forma pe care o ia astăzi vechea violență a zvonului, și ea nu se va opri de la sine. O democrație care își ia în serios propria supraviețuire își apără instituțiile, urnele și ambulanțele cu aceeași fermitate. Istoria a fost rareori blândă cu societățile care au confundat pasivitatea cu libertatea.