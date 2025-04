Haosul creat de Trump îi îndepărtează pe republicani – Financial Times

Coaliția electorală a lui Trump se destramă rapid, pe fondul nemulțumirii față de politicile economice ale administrației, este concluzia unei analize a publicației Financial Times, după decizia președintelui SUA privind creșterea taxelor vamale pentru aproape toate statele cu care America are relații comerciale. În condițiile în care Donald Trump a fost votat de un grup divers de alegători, având în comun nemulțumirea față de creșterea prețurilor, această coaliție a început să se destrame, dezamăgită de efectele contrare ale politicii economice ale noi administrații. “În locul dereglementărilor și reducerilor de taxe care urmăresc creșterea economică, am asistat la un act de vandalism economic amatoricesc, care trădează atât ideologia divizatoare „noi versus ei”, care stă la baza tuturor acțiunilor lui Trump, cât și lipsa unui cadru clar în politicile sale”, scrie Financial Times. Conform FT, viteza cu care electoratul a devenit dezamăgit este uluitoare: peste 60% dintre americani au o opinie negativă despre politica economică a guvernului (cel mai înalt procent din ultimii 50 de ani) și tot atâți se așteaptă ca mediul de afaceri să sufere în anul următor. Doar aproximativ 25% cred că venitul lor va crește mai rapid decât inflația în următorii cinci ani – un nivel de încredere mai scăzut decât în perioada de vârf a crizei financiare de la începutul secolului XX.

Dacă economiile urăsc incertudinea, Trump o folosește în avantajul său. “Indicii care măsoară incertitudinea politicii economice au atins maxime istorice atât în SUA, cât și la nivel global, în ultimele săptămâni. Oficialii și companiile sunt purtați într-o parte și în alta de anunțuri imprevizibile, ale căror implicații par neclare chiar și pentru cei care le fac”, notează FT. Între timp, falia economică dintre votanții MAGA și republicanii tradiționali se adâncește. Segmentul de alegători MAGA continuă să-l aprobe pe Donald Trump la cote extrem de mari (peste 90%), în pofida haosului economic, însă grupul mai larg de votanți care i-a adus un nou mandat în noiembrie 2025 începe să ia distanță de politicile economice și performanța guvernului (rata de aprobare pentru republicanii din afara MAGA a scăzut de la 80% în februarie, la sub 60% în martie). “Interesant este că această dezamăgire nu se reflectă — cel puțin deocamdată — și în privința politicii sale ostentativ dure în materie de imigrație, unde arestările și deportările nu par să fi erodat sprijinul celor care l-au votat”, precizează FT.

Administrația Trump nu pare să fie conștientă de această ruptură în bazinul electoral al președintelui: “Donald Trump, vicepreședintele său, J.D. Vance, Elon Musk și alte figuri-cheie din cercul apropiat funcționează, în mare parte, într-un ecosistem mediatic închis, populat de susținători vocali ai comunității MAGA, profund ideologizată. Drept urmare, aceștia tind să fie deconectați atât de opinia publică largă, cât și de vocile critice”. Din cauza acestui tip de izolare, decidenții de la Washington au senzația că acțiunile lor sunt aprobate de o masă uriașă de americani.

“Se desprind două lecții clare din cel de-al doilea mandat al lui Trump, până în acest punct. Prima: nu asistăm la începutul unei noi ere de prosperitate americană. A doua: pe măsură ce tot mai mulți oameni conștientizează acest lucru, situația politică ar putea începe să se schimbe rapid”, conchide Financial Times.