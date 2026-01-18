Într-o epocă marcată de instabilitate, Acordul UE-Mercosur face Europa mai puternică

După mai bine de un sfert de secol de la începerea negocierilor, Uniunea Europeană și Mercosur marchează un jalon istoric în relațiile bilaterale prin încheierea unui acord de parteneriat care apropie și mai mult regiunile noastre și oferă beneficii celor aproape 700 de milioane de cetățeni. Acest acord va crea una dintre cele mai mari zone comerciale din lume, reprezentând 31 de țări și aproape o cincime din PIB-ul mondial. Acordul va consolida legăturile dintre regiuni care împărtășesc aceeași viziune în condițiile în care, în prezent, afișarea unei atitudini de deschidere comercială este amenințată. Acest acord este un eveniment cu adevărat important într-un an dominat de creșterea taxelor vamale și de impunerea de restricții comerciale – important nu numai pentru continentele noastre ci și pentru întreaga economie mondială.

Săptămâna viitoare încep în Parlamentul European dezbaterile cu privire la meritele acordului, Parlamentul fiind instituția căreia îi revine responsabilitatea democratică de a acorda aprobarea finală. Este un acord care merită o susținere cât mai largă și ale cărui beneficii se vor face simțite în fiecare stat membru al UE. Aștept cu interes să purtăm un dialog constructiv cu deputații din Parlamentul European pentru a mă asigura că europenii vor valorifica pe deplin oportunitățile oferite de acord.

Acordul va elimina taxe vamale în valoare de miliarde de euro, va deschide piețele de achiziții publice și le va oferi companiilor previzibilitatea de care au nevoie pentru a-și planifica afacerile, a se extinde și a face investiții. Beneficiile vor fi imediate pentru cele 60.000 de întreprinderi europene care exportă deja în țările Mercosur, acestea urmând să economisească taxe la export estimate la 4 miliarde de euro pe an. Încă și mai multe companii, în special întreprinderi mici și mijlocii, vor putea avea un acces mai bun pe o piață aflată într-o creștere rapidă, ceea ce va debloca noi investiții, va stimula creșterea economică și va sprijini crearea de locuri de muncă de înaltă calitate în întreaga Europă.

Acesta este un acord care va impulsiona creșterea economică pe ambele noastre continente. Știm acest lucru pentru că nu este prima dată când vedem că un astfel de model dă roade. În urmă cu opt ani, a intra în vigoare acordul comercial UE-Canada. De atunci, comerțul bilateral a crescut cu peste 70 %, creând locuri de muncă de înaltă calitate și consolidând lanțurile de aprovizionare cu materii critice ale Europei. Se preconizează că acordul UE-Mercosur va aduce câștiguri similare, estimându-se că volumul exporturilor din UE va crește cu aproximativ 50 de miliarde de euro. Acestea nu sunt doar niște cifre abstracte, ci viitoare povești de succes pentru companiile și comunitățile din întreaga Europă.

Un aspect crucial este faptul că economiile noastre sunt complementare. Europa are nevoie de un acces sigur la materiile prime care stau la baza tranziției verzi și digitale – litiu, minereu de fier, nichel și multe altele. America Latină deține unele dintre cele mai mari rezerve din lume de astfel de materii prime. În schimb, țările Mercosur au nevoie de un acces stabil la investiții, tehnologie și piețe diversificate. Este exact ceea ce oferă Europa, iar rezultatul este un câștig real pentru ambele părți.

America Latină avansează la veriga superioară din lanțul valoric, trecând de la extracție la prelucrare și rafinare, ceea ce va crea locuri de muncă mai bune și sectoare industriale mai reziliente. Pentru Europa, acordul oferă noi oportunități pentru companiile noastre și o mai mare securitate în aprovizionarea cu materii critice pentru tehnologiile viitorului.

Acesta este un acord care va fi benefic nu numai pentru sectorul industrial, ci și pentru agricultorii europeni. Se preconizează că exporturile de produse agricole din UE vor crește cu aproape 50%. Țările Mercosur vor recunoaște peste 350 de indicații geografice europene. Produse românești precum magiunul de prune Topoloveni, salamul de Sibiu și telemeaua de Ibănești se vor bucura de o protecție juridică puternică în America Latină. Acest lucru va oferi noi oportunități semnificative pentru exporturile de alimente și băuturi din UE și vom monitoriza totodată ca alimentele importate în UE să respecte standardele noastre ridicate în materie de sănătate și siguranță alimentară.

Am prevăzut garanții solide pentru sectoarele agroalimentare sensibile, cu mecanisme prin care vor putea fi limitate importurile provenite din Mercosur, dacă va fi necesar. Acest acord demonstrează faptul că deschiderea comercială și protecție comercială nu sunt concepte ireconciliabile, ci alcătuiesc scheletul pe care este construit întregul acord. Așadar, toate sectoarele economiei UE – inclusiv agricultorii noștri – pot susține cu încredere acest acord.

Importanța acestuia depășește cu mult aspectele pur economice. Acordul este un semnal strategic pe care îl transmitem în condițiile în care, în prezent, constatăm o rigidizare a blocurilor geopolitice și o fragmentare tot mai puternică. UE și Mercosur aleg să coopereze în loc să concureze între ele, aleg să fie partenere, nu să facă parte din tabere opuse. Acordul evidențiază faptul că economiile cu creștere rapidă din întreaga lume își doresc să aibă relații comerciale și de investiții puternice cu Europa pentru că suntem în continuare un partener stabil și de încredere.

Într-o lume a incertitudinilor economice și a fărâmițării geopolitice, UE și Mercosur construiesc ceva diferit – legături de încredere bazate pe stabilitate și previzibilitate, cu o piață integrată de mari dimensiuni întemeiată pe statul de drept. Acordul ne oferă o platformă comună prin care să ne unim eforturile și să răspundem provocărilor globale majore ale epocii noastre, de la combaterea schimbărilor climatice și a defrișărilor la consolidarea și reformarea instituțiilor mondiale.

Acest acord este mai mult decât un acord comercial. Este o declarație de intenție din partea unor regiuni care împărtășesc aceeași viziune și care sunt hotărâte să pună bazele unei economii mondiale mai deschise, mai previzibile și bazate într-o măsură mai mare pe cooperare. De la începerea negocierilor în anul 2000, generații de lideri au promovat acest proiect. Finalizarea sa acum, într-o perioadă marcată de conflicte, fragmentare și ascensiunea protecționismului, transmite un mesaj clar lumii întregi: schimburile comerciale mondiale pot fi construite în continuare pe încredere și pe interese comune și pot aduce beneficii reale cetățenilor și economiilor noastre.