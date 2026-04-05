Iran, războiul imposibil: cum lupți cu un adversar care este peste tot

Cristina Cileacu
Iranul este o provocare majoră pentru cele mai puternice armate ale lumii. Secretul Iranian nu este forța clasică, ci un sistem militar construit pe reziliență, dispersie și ambiguitate. În locul intervențiilor rapide și punctuale, Teheranul a dezvoltat o rețea permanentă, internă și externă, capabilă să absoarbă lovituri și să răspundă asimetric, fapt care face dificilă orice confruntare convențională.

De ce Iran este o nucă tare pentru două armate puternice

Doctrina forțelor speciale occidentale, americane, britanice, israeliene, se reduce la un principiu: proiecția de forță la distanță. Intri pe teritoriu inamic, execuți misiunea în câteva ore, extragi echipa. Delta Force, SAS, Sayeret Matkal sunt instrumente de precizie, calibrate pentru raiduri punctuale, cu amprentă minimă și prezență zero în timp de pace.

Iranul a construit ceva invers.

Forțele iraniene de operațiuni speciale nu sunt centralizate, nu așteaptă undeva să fie activate și nu sunt concepute pentru misiuni expediționare de mare anvergură. Sunt peste tot în țară, integrate în structuri locale și au prezență continuă. Ele nu vin când este nevoie, sunt acolo înainte ca nevoia să apară. Vorbim despre o diferență de filosofie militară fundamentală.

Un stat care se pregătește de război de cincizeci de ani

De ce sistemul iranian funcționează așa? Pentru că a fost construit într-un context diferit. Revoluția din 1979 nu a creat doar un nou regim, a dezvoltat un stat care s-a poziționat de la început ca fiind sub asediu. La vest, Irakul lui Saddam Hussein a invadat teritoriul iranian la un an după revoluție. La est, instabilitate perpetuă. La nord, presiunea sovietică. De jur împrejur, state arabe sunite ostile și o lume occidentală care nu a recunoscut niciodată complet legitimitatea regimului.

Experiența diferită a marcat ADN-ul instituțional iranian cu o lecție clară: nu poți câștiga un război convențional împotriva unor coaliții superioare. Prin urmare, nu încerca.

Așa a apărut o doctrină de rezistență asimetrică permanentă. Iranul nu se pregătește de război când apare o criză. El este în stare de pregătire structurală continuă, forțele sunt distribuite, antrenamentul este constant, iar logistica de luptă este parte din instituțiile statului.

De ce metodele iraniene sunt greu de contracarat convențional

Iranul refuză regulile. Prima problemă pentru un adversar convențional este că Iran nu are un centru de gravitate clar. Este o rețea de noduri, fiecare capabil să funcționeze independent. Poți neutraliza Marina IRGC din Golful Persic, dar unitățile terestre rămân operaționale. Poți degrada Hezbollah în Liban și Hashd al-Shaabi continuă să funcționeze în Irak. Poți elimina un comandant, dar structura de comandă distribuită absoarbe pierderea.

A doua chestiune este ambiguitatea juridică și politică. Când Hezbollah lansează o rachetă din sudul Libanului, cine răspunde? Libanul ca stat? Hezbollah ca organizație autonomă? Iranul ca finanțator? Această ambiguitate nu este întâmplătoare, este proiectată. Ea complică orice răspuns, pentru că fiecare opțiune are un cost politic diferit și un risc de escaladare greu de calculat. Un stat agresor clasic poate fi sancționat, izolat, lovit. Un sistem de proxies repartizat în șase țări, nu.

A treia problemă este că sistemul iranian operează la limita răspunsului. Rachete lansate din Yemen, atacuri cibernetice, hărțuire navală în Golf, toate erau calibrate să producă presiune fără să depășească limita care ar justifica un război deschis (înainte de cel în derulare). Această strategie a uzurii are costuri enorme pentru adversari, în timp ce Iranul menține negabilitatea plauzibilă și evită confruntarea directă. Pe scurt: nu poți câștiga cu mijloace convenționale împotriva unui sistem neconvențional.

O rețea stratificată, nu o piramidă

Forțele speciale clasice sunt organizate ierarhic: oameni excepționali, selectați și antrenați special, disponibili pentru misiunile pe care nimeni altcineva nu le poate face. Logica presupune raritate, iar asta duce la centralizare.

Sistemul iranian respinge această logică.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) sunt nucleul. Nu sunt o singură unitate de elită, ci au o arhitectură în straturi care acoperă tot teritoriul țării. Unitățile Saberin fac operațiunile speciale: raiduri, acțiuni în teren dificil. De ce sunt unice? Pentru că sunt distribuite diferit: sunt unități Saberin în nord-vest, împotriva grupurilor kurde, în sud-est, unde sunt rețelele insurgente din Baluchistan, dar și în jurul marilor centre urbane. Ele nu se deplasează spre zona de conflict, sunt deja acolo, permanent, integrate în structurile regionale ale IRGC.

Alături de Saberin, grupări specializate precum Brigada Salman Farsi operează local, fără să aștepte ordine de la un comandament central.

La nivelul esențial de jos, sunt Basij. Ei dețin natural ceva ce o forță specială occidental primește de la serviciile de intelligence: cunoaștere locală granulară, rețele comunitare și capacitate de mobilizare rapidă la nivel tactic. Avantajul lor este că sunt mereu acolo și pot transforma orice localitate într-un nod potențial de rezistență.

Artesh și excepția aeropurtată

Artesh, armata regulată, are în componență Brigada 65 NOHED, Forțele Speciale Aeropurtate. NOHED seamnănă cu forțele speciale clasice: instruire aeropurtată, recunoaștere, acțiune directă, dar nu are baza ideologică a IRGC și nu operează în aceeași logică de prezență continuă. Este instrumentul de escaladare.

Golful Persic: singura amprentă operațională vizibilă

Marina IRGC controlează Forța Specială Navală Sepah (SNSF) cu baze pe insulele din Golful Persic. Ei sunt asociați cu capacitatea Iranului de a confisca sau intercepta nave în Strâmtoarea Ormuz.

Rețeaua externă: copia sistemului, la scară regională

Ce face modelul iranian cu adevărat diferit este capacitatea sa de replicare a logicii sistemului în afara propriilor granițe.

URSS exporta doctrine și armament,  SUA instruia armate convenționale, dar Iranul a construit organizații de forță ideologico-militare care internalizează nu doar tehnicile, ci și filosofia sistemului stratificat.

Hezbollah din Liban, un experiment de patru decenii care a transformat o miliție în ceea ce analiștii israelieni descriu acum ca un actor cvasi-statal cu capabilități militare ce depășesc multe armate naționale. Este replica exactă a modelului iranian: prezență continua și reziliență prin descentralizare.

Ansar Allah (Houthi) din Yemen, în doar câțiva ani, această forță a trecut de la o insurecție tribală la o organizație capabilă să lovească cu drone și rachete balistice ținte la sute de kilometri distanță, inclusiv infrastructuri petroliere saudite și nave comerciale în Marea Roșie. Modelul operațional este explicit iranian: nu ocuparea unui teritoriu, pot să perturbe, să nege accesul și să impună costuri.

Hashd al-Shaabi din Irak reproduce structura Basij la scară națională. Sunt zeci de facțiuni, unele cu legături directe cu Teheranul, toate integrate formal în aparatul de securitate al statului irakian. Kataib Hezbollah, cea mai apropiată de IRGC, a condus atacuri care au ucis militari americani și a funcționat ca instrument de răspuns la escaladarea regională. Recent, gruparea a răpit o jurnalistă americană, Shelly Kittleson, de pe stradă, în Bagdad.

În Siria, IRGC a recrutat și antrenat combatanți afgani și pakistanezi șiiți, Liwa Fatemiyoun și Liwa Zainabiyoun, și a transformat migrația economică în forță militară.

De ce sistemul rezistă

Sistemul iranian este construit să reziste logicii centralizării. Sunt noduri interconectate ideologic mai mult decât ierarhic. Dacă Marina IRGC este degradată, unitățile terestre își continua misiunile. Dacă rețelele din Siria sunt perturbate, Hashd al-Shaabi funcționează mai departe în Irak.

Răspunsul la un raid extern nu vine de la o singură unitate, este o secvență stratificată: elementele locale IRGC și Basij securizează mediul imediat, unitățile Saberin intervin ca întăriri mobile, SNSF controlează sau perturbă accesul maritim, iar NOHED poate fi introdus dacă chiar este nevoie.

Capacitatea operațională a Iranului este mai puțin vizibilă, dar nu neapărat inferioară. Rămâne ascunsă pentru că nu se conformează metodelor clasice de evaluare a forțelor speciale. Mai greu de măsurat înseamnă mai greu de neutralizat fără costuri și riscuri disproporționate. Iranul nu a ezitat să amenințe lumea prin închiderea Strâmtorii Ormuz. Poate acum înțelegem mai bine că războiul început de americani și israelieni ne privește de fapt pe toți, pentru că vorbim despre un stat care nu ia prizonieri, vrea doar supraviețuirea unui regim care știe doar să amenințe și să înfricoșeze.

