Kievul apără Europa. Cum arată terorismul de stat sau șantajul nuclear al Kremlinului

Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Alexandru Muraru. Foto: Facebook

În toamna anului 1944, când fronturile se prăbușeau și înfrângerea Germaniei naziste devenea o certitudine matematică, regimul de la Berlin a apelat la o armă de represalii menită să frângă moralul adversarului: racheta V-2. Lovind Londra din stratosferă, imposibil de interceptat la acea vreme, V-2 avea un impact militar tactic aproape nul, însă genera o teroare psihologică paralizantă.

Istoria ne învață că regimurile totalitare, aflate în impas pe câmpul de luptă, recurg invariabil la armele disperării, încercând să substituie victoriile militare absente prin uciderea deliberată a civililor.

Noaptea de 23-24 mai 2026 ne-a oferit o reeditare perfectă a acestei doctrine a groazei. Regimul condus de Vladimir Putin a ordonat lansarea unui baraj apocaliptic deasupra Ucrainei. Vorbim despre peste 600 de drone letale acompaniate de aproximativ 90 de rachete balistice, de croazieră și hipersonice. Piesa centrală a acestei operațiuni de intimidare globală a fost utilizarea rachetei balistice hipersonice Oreșnik.

Acest atac reprezintă o declarație geopolitică redactată cu rachete de precizie, un exercițiu de terorism de stat menit să mascheze colapsul tactic al armatei ruse și să forțeze o capitulare diplomatică a Occidentului.

Propaganda rusă a încercat să vândă acest moment drept o demonstrație de invincibilitate tehnologică, adresată direct cancelariilor occidentale. Realitatea din teren, decriptată de analistul Mihai Costache pe profilul său de social media, ne arată imaginea unui imperiu militar intrat în faza descompunerii operaționale.

Motivația reală a lansării rachetei Oreșnik trebuie căutată pe harta operațională a lunii mai 2026. Armata rusă traversează o perioadă de secătuire severă. În aprilie 2026, forțele ruse au înregistrat o pierdere netă de teritoriu de 116 kilometri pătrați, marcând un recul major. Ofensiva de primăvară s-a transformat într-un blocaj sângeros.

Pe axa Pokrovsk, asalturile frontale masive se lovesc de o defensivă ucraineană impenetrabilă.1

În sectorul Kupiansk și pe frontul de sud din Zaporijia, armata ucraineană a preluat inițiativa tactică, forțând inamicul să treacă în defensivă locală. În paralel, loviturile ucrainene de precizie în adâncimea teritoriului rus au decimat infrastructura logistică și rafinăriile. În fața acestui faliment operațional, Vladimir Putin apelează exclusiv la șantajul geopolitic extrem.2

Geopolitica rachetelor rusești urmează un tipar clar al escaladării. Prima utilizare a sistemului Oreșnik a avut loc la Dnipro, în noiembrie 2024. A doua utilizare a vizat vestul extrem al Ucrainei, regiunea Lviv, în ianuarie 2026, la o distanță infimă de frontiera poloneză a NATO. Acum, ținta se mută în proximitatea imediată a centrelor de decizie guvernamentală de la Kiev.

Scopul acestei progresii geografice este normalizarea utilizării armamentului strategic și erodarea pragului nuclear european. Kremlinul testează limitele Alianței Nord-Atlantice, replicând tacticile din timpul Crizei Euromachetelor din 1977, când Uniunea Sovietică a dislocat sistemele SS-20 Saber pentru a decupla securitatea europeană de garanțiile americane. Moscova transmite un mesaj calculat către Washington, Bruxelles și capitalele Flancului Estic afirmând capacitatea sa de a lovi orice țintă de pe continent cu un vector capabil nuclear.

Pentru România, stat pivot pe Flancul Estic și Sudic al Alianței Nord-Atlantice, implicațiile acestui atac sunt importante pentru că găzduim la Deveselu sistemul Aegis Ashore, una dintre capabilitățile tehnologice strategice capabile să intercepteze vectori balistici cu rază medie și intermediară. Proximitatea geografică a loviturilor rusești, distrugerea infrastructurii civile ucrainene și alertele repetate generate de dronele rusești în spațiul nostru aerian național ne confirmă statutul de "frontline state".

Tolerarea acestui terorism de stat garantează extinderea agresiunii. Istoria ne-a demonstrat la München, în 1938, că cedările diplomatice în fața unui dictator aflat în plină expansiune teritorială accelerează izbucnirea unui conflict catastrofal. Rusia interpretează apelurile la negocieri și concesiile teritoriale drept semne de vulnerabilitate structurală a lumii libere.

Singurul răspuns compatibil cu valorile euro-atlantice este aplicarea unei strategii de descurajare masive. Democrațiile occidentale au obligația istorică de a consolida urgent scutul antiaerian al Ucrainei, de a izola complet economia rusă de piețele globale și de a dota Flancul Estic al NATO cu sisteme defensive capabile să anihileze orice amenințare balistică direct la sursă. Democrația supraviețuiește exclusiv atunci când este apărată cu o forță copleșitoare, o viziune clară și o voință politică inflexibilă.

Libertatea Europei se apără astăzi pe cerul Kievului.

_________________________________
1 https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-24-2026
2 idem

