Live TV

Moscova fără internet și Bucureștiul cu internet nelimitat. Cum câștigăm războiul informațional?

Data publicării:
Ionuț Stroe
Deputat PNL
Ionuț Stroe este, în prezent, deputat PNL în Parlamentul României, vicelider al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și deține o vastă experiență în domeniul politicii externe. Acesta ocupă funcția de președinte al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și este membru al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. Ionuț Stroe a fost, de asemenea, ministru al Tineretului și Sportului.
Ionuț Stroe. FOTO: Inquam Photos/ George Călin

M-am trezit în dimineața asta cu o știre distopică despre Moscova: la ordinul lui Putin, operatorii de telefonie mobilă au restricționat accesul la internet în mai multe zone ale capitalei. Oficial, din motive de securitate. Concret: taximetre care nu mai pot fi comandate prin aplicație, terminale POS blocate, hărți care nu se actualizează, servicii de livrare suspendate.

Nu povestesc asta pentru a stabili o echivalență cu România pentru că nu există una. Acolo, statul taie accesul la informație prin decizie politică. La noi, problema e opusă și mai subtilă: accesul este nelimitat, dar spațiul public este inundat de zgomot, narativele sunt preluate fără verificare și deciziile strategice sunt judecate prin emoție. Mecanismele sunt diferite, dar efectul, și mă refer aici la confuzia cetățeanului, seamănă uneori. De aceea, povestea de la Moscova merită menționată nu ca paralelă, ci ca punct de plecare pentru o întrebare despre noi: ce facem cu libertatea de informare pe care o avem?

Răspunsul sincer este că o irosim. Nu pentru că românii ar fi mai puțin raționali decât alții, ci pentru că spațiul public pare că a fost abandonat de cei care ar trebui să-l structureze. Și aici este și responsabilitatea noastră directă, a celor care ocupăm funcții publice. Dacă nu explicăm, dacă nu traducem pe înțelesul oamenilor deciziile de politică externă, dacă nu punem lucrurile în context, atunci inevitabil apar interpretările simpliste. Iar cei care simplifică nu au întotdeauna intenții bune. Am colegi de Parlament care îmi spun: eu nu mai scriu nimic pe Facebook pe subiectele astea, la ce să mă înjure lumea în comentarii. Înțeleg gestul. Dar tăcerea, în momente de tensiune, este capitulare înainte să înceapă bătălia.

Luați exemplul cel mai recent: decizia Statelor Unite de a suplimenta capabilitățile militare în România. Reacția publică a fost, în bună parte, una de anxietate. Că americanii aduc rachete. Că devenim țintă. Că ne amestecăm în ceva care nu ne privește. Niciuna dintre aceste frici nu are acoperire în realitate, dar toate au apărut pentru că explicația lipsea sau venea prea târziu, prea tehnic și prea tern.

Realitatea este că prezența militară americană pe teritoriul României nu crește riscul de conflict, ci îl reduce. Acesta este mecanismul descurajării strategice, documentat și aplicat în toată istoria Alianței Nord-Atlantice: un potențial agresor, calculând costul unui atac, ia în calcul nu doar capacitatea României, ci răspunsul colectiv. Cu cât prezența aliată este mai vizibilă și mai consistentă, cu atât calculul agresiunii devine mai nefavorabil. România nu este o țintă mai expusă din cauza prezenței americane, ci este mai greu de atacat.

La fel de neînțeles rămâne sistemul Aegis Ashore de la Deveselu. Instalat în 2016, el face parte din scutul antirachetă al NATO și a fost proiectat exclusiv pentru interceptarea rachetelor balistice cu rază medie și lungă de acțiune. Nu are componente ofensive. Nu poate lansa atacuri, fizic și tehnic, nu este construit pentru asta. Funcția lui este pur defensivă: să detecteze și să neutralizeze rachete îndreptate spre teritoriul aliat, inclusiv cele care ar putea fi lansate din zone instabile ale Orientului Mijlociu sau din alte direcții. Prezentarea lui drept "provocare la adresa Rusiei" este un narativ rusesc, nu o analiză strategică sofisticată.

Despre Iran și capacitatea lui de a lovi România merită să avem o discuție mai nuanțată. Da, Iranul deține rachete balistice cu rază de acțiune care pot acoperi teoretic distanța până în România. Dar capacitatea tehnică și scenariul operațional real sunt lucruri foarte diferite. Orice rachetă iraniană îndreptată spre Europa centrală ar traversa spații aeriene monitorizate permanent - Turcia, stat NATO cu unul dintre cele mai solide sisteme radar din regiune, supraveghează strâmtorile și Marea Neagră. Scenariile de atac direct sunt, în context geopolitic actual, extrem de improbabile. Amenințarea iraniană reală față de România este alta: finanțarea de rețele de influență, propagandă și actori proxy - o amenințare hibridă care nu se combate cu rachete, ci cu informație și instituții solide.

Și tocmai de aceea comunicarea publică este o componentă de securitate națională. O populație care înțelege de ce sunt soldații americani pe teritoriul României, ce face Deveselu și care este natura reală a amenințărilor la adresa țării, este o populație mai greu de manipulat și mai greu de deconectat de la partenerii strategici.

Dar comunicarea singură nu este suficientă. Trebuie să fie însoțită de substanță. România a acceptat să găzduiască infrastructură SUA, NATO, să contribuie la flancul estic al Alianței și să susțină Ucraina - toate decizii corecte, care ne consolidează poziția în arhitectura de securitate europeană. Este momentul să cerem și noi, în schimb, lucruri concrete: investiții în industria de apărare românească, acces la tehnologie militară de ultimă generație, un rol mai vizibil în structurile de decizie ale NATO. Vocea României trebuie auzită nu doar când suntem de acord, ci și când avem interese specifice de apărat. Parteneriatul strategic funcționează când ambele părți obțin ceva.

"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-03-18 at 13.07.48
„Răsturnăm democrația!”. Haos la votul ajutoarelor pentru pensionari...
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: a murit căpitanul navei. Patru marinari...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Dezbaterea finală a bugetului în Parlament a început cu un blocaj...
alina gorghiu la conf prersa
Gorghiu: Nu se pune problema ieşirii PNL de la guvernare. Avem o...
Ultimele știri
Consilierul britanic pentru securitate cara participat la negocierile dintre SUA și Iran spune că se putea ajunge la un acord
Primăria Piteşti a anunțat noi tarife la energia termică. Cât vor plăti populaţia şi firmele până la finalul anului 2026
Cine este marinarul mort în urma scufundării remorcherului Astana. El trebuia să fie liber azi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ali Larijani.
Reacția Kremlinului la eliminarea liderilor iranieni de către SUA și Israel, după moartea lui Ali Larijani
inflatie-1536x768
Inflația din România, în scădere la 8,3% în februarie. Țara rămâne însă pe primul loc în UE, mult peste media de 2,1%
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Oana Țoiu susține că „nu există ameninţări directe” din partea Iranului: „Românii se pot simţi în siguranţă”
Doctor shows information: world health organization
Războiul din Orientul Mijlociu s-ar putea transforma în unul nuclear, crede Organizața Mondială a Sănătății: „Angajații sunt pregătiți”
Ruine Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Trump acuză NATO de „greșeli nechibzuite”. Asaltul SUA în Ormuz ar putea prelungi conflictul
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
Fanatik.ro
Gigi Becali, exploziv în ziua alegerilor de la FRF: „L-am votat pe Drăgan! Mergem la TAS!” Acuzaţii la adresa...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Construcția stadionului de 100 de milioane din România, blocată de AUR și PSD! Reacție vehementă a...
Adevărul
Economistul american care a prezis criza din 2008 avertizează: „Urmează un șoc financiar și mai grav”
Playtech
Originea numelor românești. De ce au renunțat unele familii la ‘-escu’ în secolul XX
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Trailerul pentru „Dune: Part Three”, lansat. Villeneuve: Pentru al treilea film am simţit o poftă la care nu...
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a...
Newsweek
EXCLUSIV Ministerul Muncii a plătit 156.000.000€ pentru ca Poșta Română să distribuie pensiile în 2025
Digi FM
Elena Cârstea, dezvăluiri despre moartea fiului vitreg. Brett s-a stins din viață la 30 de ani, în urma unei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit