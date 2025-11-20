Nu mai suntem în 2000: De ce a fi profesor astăzi este o formă de eroism, nu doar o meserie. Un manifest pentru demnitatea cancelariei

Live TV

Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
Trăim într-o țară care, paradoxal, își divinizează istoric dascălii, dar își umilește birocratic profesorii contemporani. Suntem, prin tradiție și vocație, o națiune construită de oameni de la catedră. De la Școala Ardeleană, unde Iluminismul nu a fost un capriciu intelectual, ci o armă politică de emancipare națională, și până la reformele fundamentale ale lui Spiru Haret, profesorul nu a fost doar un simplu transmițător de informație. A fost un „arhitect al unității naționale” și un lider comunitar.

Aceasta este memoria instituțională vie din conștiința fiecărui coleg de cancelarie. Știu că purtați această moștenire pe umeri. Totuși, scriu aceste rânduri pentru a recunoaște o realitate dureroasă, pe care politicienii o ocolesc adesea: să fii profesor în 2025 este infinit mai greu decât era acum 10 sau 15 ani.

Nu mă refer doar la salarii sau la infrastructură, ci la o schimbare de paradigmă existențială. Dacă în urmă cu un două decenii provocarea principală era transmiterea cunoștințelor și formarea competențelor de viață, astăzi duceți un război asimetric pe trei fronturi: împotriva birocrației care vă fură timpul, împotriva algoritmilor care vă fură atenția elevilor și împotriva unei presiuni sociale agresive care vă contestă autoritatea.

Frontul 1: Războiul pentru Atenție în Era „dopaminei”

Să fim onești cu noi înșine. Cine crede că meseria de profesor este „ușoară” nu a intrat de mult într-o clasă. Astăzi, concurența dumneavoastră la catedră nu este colegul de la clasa alăturată, ci armatele de ingineri din Silicon Valley care proiectează algoritmi de social media special creați pentru a crea dependență.

Vă cerem să predați concepte de o complexitate științifică ridicată. Vă cerem să explicați structura celulei eucariote și procariote, să detaliați funcțiile mureinei sau modelul mozaicului fluid al membranei celulare. Și vă cerem să faceți toate acestea în 50 de minute, concurând pentru atenția unui elev al cărui creier este bombardat non-stop de notificări, TikTok și stimuli vizuali hiper-rapizi.

Aceasta este o luptă inegală. Efortul de a capta atenția unei generații de „nativi digitali”, obișnuiți cu satisfacția instantanee, consumă o energie psihică uriașă, pe care societatea nu o vede și nu o cuantifică. În timp ce noi, decidenții, vorbim despre digitalizare, dumneavoastră sunteți cei care gestionează efectele secundare ale tehnologiei: deficitul de atenție și anxietatea elevilor.

Frontul 2: Asediul asupra autorității și intruziunea părinților

Mai grav decât pierderea atenției este pierderea autorității. Asistăm, din păcate, la o mutație periculoasă a relației școală-familie. Dacă acum 15 ani părintele venea la școală să întrebe „ce a greșit copilul meu?”, astăzi, tot mai des, întrebarea este „cu ce drept i-ați cerut asta copilului meu?”.

Intruziunea agresivă a părinților în actul pedagogic, contestarea notelor, amenințările voalate și discreditarea autorității profesorului în fața elevului au devenit o formă de violență psihologică constantă. Vă simțiți adesea singuri în fața acestei presiuni. Când un elev vă sfidează” sau când sunteți victima bullying-ului din partea elevilor – o realitate pe care ne ferim să o numim – sistemul pare paralizat.

V-am dezarmat de instrumentele tradiționale de disciplină, necesare într-o democrație modernă, dar am omis să punem ceva eficient în loc. Nu v-am oferit suficienți consilieri școlari, nu v-am oferit protecția juridică a unui magistrat (deși importanța socială a muncii dumneavoastră este echivalentă) și v-am lăsat expuși într-o arenă publică unde oricine își poate da cu părerea despre cum trebuie să vă faceți meseria.

Frontul 3: Umilința hârtiei

Și, peste toate acestea, vine statul. Nu ministrul actual – care a moștenit, nu a creat acest labirint – ci „sistemul”. O arhitectură birocratică osificată în 30 de ani, care funcționează pe premisa neîncrederii în angajat.

Dacă ai nevoie să te înscrii la un concurs de titularizare, an de ani faci dosarul de candidatură stufor, umbli după adeverințe, cazier judiciar și integritate și faci cereri pentru a obține date pe care statul român le are deja în REVISAL. Dacă ești diriginte, faci dosare de bursă, rapoarte peste rapoarte și situații peste situații. Aceasta este „birocrația hârtiei care ucide timpul”. Când primiți vineri un email de la școală pentru un curs „gratuit” obligatoriu despre copiii cu CES sai despre Pedagogia viitorului, care are loc sâmbătă și duminică, mesajul pe care sistemul vi-l transmite este că timpul dumneavoastră liber nu contează. Că viața dumneavoastră personală este o anexă a sistemului. Aceasta trebuie să înceteze. Viziunea liberală pe care o susțin este cea a statului minimal și eficient: digitalizarea nu înseamnă să scanați dosarul cu șină, ci să dispară dosarul cu totul.

Adevărul economic: piața vă validează, statul trebuie să se alinieze

Cea mai mare minciună care vi se spune este că munca dumneavoastră nu are o valoare economică cuantificabilă. Fals. Să privim cifrele reci. Există în România o „piață a umbrei” în educație – sistemul de meditații – estimată la aproximativ 300 de milioane de euro anual. Părinții români, cei care votează cu portofelul, sunt dispuși să plătească în medie 265 de lei pe lună pentru meditații.

Ce ne spune asta? Ne spune că piața liberă vă respectă. Piața confirmă că un profesor bun valorează mult mai mult decât grila de salarizare de la stat. Părinții văd valoarea și plătesc pentru ea. Dramă este inechitatea structurală. Profesorul de matematică sau română are acces la această piață. Dar colegul de istorie, care predă cu pasiune despre Mihai Viteazul și relația sa cu Rudolf al II-lea, sau colegul de biologie, nu au aceeași „supapă” economică. Ei rămân captivi într-un sistem de stat care nu reușește să captureze și să recompenseze corect performanța reală.

Ca liberal, refuz populismul promisiunilor deșarte. Dar îmi asum un obiectiv clar: statul român trebuie să intre în competiție cu piața liberă pentru a vă câștiga. Salarizarea din educație trebuie să tindă spre valoarea reală pe care piața o atribuie deja serviciilor educaționale de calitate. Nu cerem pomană pentru profesori, cerem prețul corect al pieței pentru competență.

Istoria ne dă lecții dure. În anii 1930, pe fondul crizei economice, profesorii au fost supuși celebrelor „curbe de sacrificiu” salariale. Urmarea? O parte a intelectualității s-a radicalizat, alunecând spre extremism. Astăzi, suntem într-un moment de răscruce similar. Vă cerem să predați despre Holocaust și istoria evreilor, despre traumele comunismului, să fiți gardienii democrației în fața unui nou val de extremism și a cultului „legionarianismului” care prinde la tineri. Dar vă trimitem în această luptă culturală cu buzunarele golite de inflație și cu autoritatea știrbită de părinți agresivi.

Este periculos și imoral. Profesorul este ofițerul de informații al națiunii în războiul cu ignoranța și extremismul. Dacă nu vă protejăm statutul și demnitatea, riscăm să pierdem nu doar o categorie profesională, ci însăși fibra democratică a societății.

Stiu că profesorii s-au săturat de discursuri despre vocație care țin loc de respect. Vocația nu plătește facturi și nici nu te apără de un părinte violent verbal. Este timpul pentru o abordare onestă, tranzacțională, în spiritul pragmatismului modern.

Sunt 3 mari direcții care au nevoie de consensul întregii clase politice:

1. Debirocratizare radicală: Eliminarea obligativității ca profesorul să fie curierul propriilor acte. Interoperabilitatea bazelor de date (Revisal, ANAF, Minister) trebuie să fie totală. Timpul dumneavoastră trebuie redat elevilor sau propriilor familii.
2. Aliniere la piață: Recunoașterea faptului că meditațiile sunt un indicator de piață, nu o anomalie, și ajustarea politicilor salariale pentru a aduce veniturile oficiale mai aproape de cele reale.
3. Restaurarea autorității: Măsuri legislative ferme pentru protecția profesorului în incinta școlii și sancționarea intruziunii abuzive. Statutul de autoritate publică trebuie să fie o realitate, nu o frază în lege.

În schimb, vă cerem parteneriatul pentru a moderniza România. Sunteți singurii care puteți opri valul de analfabetism funcțional și extremism. Știu că sunteți obosiți. Știu că sistemul v-a dezamăgit de multe ori în ultimii 30 de ani. Dar mai știu că, la fel ca în vremea Școlii Ardelene, renașterea acestei națiuni nu poate începe decât din cancelarie.

Nu vă cerem sacrificii. Vă oferim un parteneriat pentru demnitate.

