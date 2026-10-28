Paradoxul prosperității europene: anarhia stradală din Occident și limitele modelului asistențial

În 1930, în plină efervescență interbelică, filosoful spaniol José Ortega y Gasset publica Revolta maselor, un diagnostic clinic asupra unei mutații antropologice care amenința stabilitatea continentului european. Gânditorul de la Madrid observa apariția unui nou tip uman în inima civilizației occidentale: cetățeanul născut într-o lume a abundenței materiale și a drepturilor garantate, care privește întreaga arhitectură instituțională și tehnică din jurul său ca pe un fenomen al naturii, similar aerului pe care îl respiră sau luminii solare. Pentru acest individ, observa Ortega y Gasset, civilizația și prosperitatea există de la sine, fără a necesita efortul, disciplina sau sacrificiul generațiilor anterioare, motiv pentru care principala sa reacție în fața oricărei limite este voința de a distruge.

La aproape un secol distanță, în octombrie 2026, scenele de gherilă urbană din Paris și devastarea centrelor istorice din Milano, Torino și Bologna confirmă în stradă avertismentul filosofului spaniol. Imaginile cu grupuri violente ajunse în proximitatea Palatului Élysée, cu artere comerciale jefuite sistematic și cu forțe de ordine atacate în marile metropole vest-europene marchează un punct de inflexiune istoric. Europa Occidentală se confruntă cu falimentul moral al unui contract social supradimensionat, în care generozitatea statului a ajuns să alimenteze chiar anarhia care îi subminează existența. Această fractură internă slăbește reziliența lumii libere într-un moment de maximă tensiune geopolitică, oferind regimurilor autocratice de la Moscova și Beijing un avantaj strategic nesperat.

Analiza rece a datelor macroeconomice demontează din start teza stângii radicale europene, care încearcă să justifice violențele din această toamnă prin invocarea unei presupuse „sărăciri" a populației sau a „abandonului statal". Realitatea contabilă a continentului nostru arată exact opusul. Statele membre ale Uniunii Europene direcționează anual o sumă colosală, care gravitează în jurul pragului de 5.000 de miliarde de euro, exclusiv către programele de protecție și asistență socială. Niciodată în istoria umanității o structură politică nu a transferat un volum atât de vast de resurse către cetățenii săi pentru a amortiza riscurile existențiale.

Privind harta tulburărilor civile din octombrie 2026, constatăm o suprapunere directă între intensitatea violenței urbane și dimensiunea bugetelor asistențiale. Franța, paralizată recent de unele dintre cele mai grave confruntări stradale din ultimele decenii, reprezintă vârful de lance al statului providență la nivel global, cu un buget anual de protecție socială care depășește 930 de miliarde de euro. Statul francez absoarbe și redistribuie prin programe sociale peste 30% din întregul său Produs Intern Brut. O dinamică similară definește și Italia, unde ciocnirile violente din ultimele zile au lăsat în urmă pagube materiale de milioane de euro în nordul industrializat și blocaje rutiere majore în sud. În ambele națiuni, plățile pentru protecție socială consumă peste jumătate din totalul cheltuielilor publice ale guvernelor.

Dimensiunea acestei anomalii structurale devine evidentă atunci când plasăm modelul european în oglindă cu celelalte mari democrații avansate ale lumii, ancorate în aceeași alianță de valori, dar ghidate de o altă filosofie a muncii. Statele Unite ale Americii, principala forță economică, tehnologică și militară a lumii libere, mențin cheltuielile sociale publice sub pragul de o cincime din PIB. În spațiul asiatic, Coreea de Sud, o democrație vibrantă care domină industriile viitorului de la semiconductori la robotică avansată, alocă pentru asistență socială un procent din PIB situat la jumătatea celui francez.

Atât la Washington, cât și la Seul, arhitectura bugetară pleacă de la premisa că prosperitatea națională se construiește prin stimularea inovației, a educației competitive și a efortului individual. În contrast, în inima Europei Occidentale, tocmai acolo unde statul redistribuie cea mai mare cotă din avuția națională, strada răspunde prin incendierea instituțiilor publice și devastarea proprietății private.

Explicația acestui fenomen ține de natura profund schimbată a contestației stradale. Rapoartele polițienești și anchetele publicate în această săptămână de presa franceză și italiană, de la Le Monde la Il Corriere della Sera, creionează un portret sociologic alarmant al celor care provoacă dezordinile. Patru din cinci persoane reținute în urma violențelor recente din marile orașe franceze și italiene sunt minori.

Acești adolescenți sunt complet străini de tradiția marilor mișcări sociale europene sau de revendicările sindicale clasice. Ei provin din familii integrate în societatea de consum, dețin terminale mobile de ultimă generație și folosesc platformele digitale, în special TikTok, pentru a transforma jaful din magazinele de lux într-un spectacol viral. Mobilizarea lor urmează logica haotică a algoritmilor, iar atunci când încearcă să articuleze o formă de protest, mesajul lor se reduce invariabil la pretenția ca bugetul public să livreze noi subvenții necondiționate.

Această ruptură de realitate este rezultatul direct al unei îndelungi abdicări politice și intelectuale în Europa. Timp de decenii, stânga europeană a cultivat iluzia periculoasă că bunăstarea există în mod autonom față de procesul de producție și că statul dispune de un rezervor financiar inepuizabil. La rândul lor, partidele de centru-dreapta din numeroase capitale occidentale au cedat adesea tentației populiste, licitând electoral cu măsuri asistențiale pentru a cumpăra o pace socială iluzorie pe termen scurt.

În acest proces, s-a pierdut din vedere adevărul economic elementar pe care s-a clădit modernitatea occidentală: statul dispune exclusiv de resursele pe care le preia, prin taxe și impozite, de la cetățenii activi și de la mediul privat. Orice euro distribuit prin programe sociale este, în prealabil, produs de un antreprenor care își asumă riscuri, de un inginer care inovează sau de un salariat care muncește.

Protecția categoriilor vulnerabile, a vârstnicilor, a persoanelor cu dizabilități sau a celor loviți de crize economice obiective reprezintă o datorie morală nenegociabilă a unei societăți civilizate, profund înrădăcinată în etica iudeo-creștină și în umanismul european. Însă atunci când mecanismele de asistență depășesc această funcție de solidaritate și devin un instrument de penalizare fiscală a muncii pentru a finanța inactivitatea voluntară, întregul edificiu democratic intră în criză. Clasa de mijloc europeană, profesioniștii și creatorii de valoare adăugată poartă astăzi pe umeri o povară fiscală record, fără a mai primi în schimb nici măcar garanția elementară a siguranței pe străzile propriilor orașe.

Privită din perspectiva flancului estic al NATO și a României, această criză internă a Occidentului depășește cadrul unei simple dezbateri de politică fiscală sau de ordine publică. Ea reprezintă o vulnerabilitate de securitate națională și continentală. În timp ce capitalele vest-europene își consumă energia politică și resursele financiare pentru a gestiona gherila urbană internă, la granițele noastre, în bazinul Mării Negre și în Ucraina, Federația Rusă poartă un război de uzură nemilos împotriva ordinii euro-atlantice. Zecile de nave comerciale vizate de atacurile cu drone din ultimele zile în apropierea coastelor românești și bulgare, alături de asaltul hibrid neîncetat asupra Republicii Moldova, ne arată că trăim într-o epocă a confruntării directe între democrații și regimurile revizioniste.

În această ecuație de realpolitik, anarhia din metropolele occidentale servește direct interesele strategice ale Moscovei și Beijingului. Aparatul de propagandă al Kremlinului amplifică algoritmic fiecare imagine cu baricadele în flăcări din Paris sau Milano pentru a livra opiniei publice globale teza unei Europe decadente, incapabile să își guverneze propriile societăți. Mai grav, presiunea bugetară generată de sistemele sociale supradimensionate limitează sever capacitatea guvernelor europene de a aloca fondurile vitale pentru reînarmare, pentru dezvoltarea industriei de apărare și pentru menținerea competitivității tehnologice în fața Chinei și a Statelor Unite. Un continent care își epuizează resursele în consum asistențial și își tolerează propria dezordine internă riscă irelevanța geopolitică.

De altfel, falsitatea discursului radical care deplânge „eșecul" lumii occidentale este demonstrată zilnic de geografia aspirațiilor umane. Milioane de oameni din toate colțurile globului își riscă viața și libertatea pentru a ajunge în Uniunea Europeană și în America de Nord, nicidecum în Rusia lui Vladimir Putin, în Belarus sau în China. Ei caută în Occident exact acel model de civilizație pe care tinerii anarhiști din piețele europene îl vandalizează cu atâta ușurință: domnia legii, libertatea cuvântului, garantarea proprietății și șansa de a prospera prin muncă cinstită.

Ieșirea din acest impas istoric cere liderilor europeni o revenire la viziunea și fermitatea părinților fondatori ai construcției postbelice. Ordinea constituțională și siguranța cetățeanului reprezintă fundamentul pe care se sprijină toate celelalte libertăți democratice. Statele europene au obligația de a restabili autoritatea legii în spațiul public, sancționând exemplar rețelele de vandalism și adaptând legislația penală la noile forme de mobilizare digitală care exploatează minorii.

În paralel, Europa are nevoie de o reformă structurală curajoasă a contractului său social, care să repună munca, educația, meritul și inițiativa privată în centrul politicilor publice. Supraviețuirea modelului democratic european în acest secol al marilor confruntări geopolitice depinde de capacitatea noastră de a înțelege că libertatea și prosperitatea se apără prin responsabilitate, disciplină civică și forță economică.