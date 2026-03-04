Live TV

Prețul petrolului și prețul carburanților: cât din scumpirea de la pompă vine din baril și cât din percepție

Data actualizării: Data publicării:
Radu Oprea
Radu Oprea
Secretar General al Guvernului
Ștefan-Radu Oprea este în prezent Secretar General al Guvernului. A fost Ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în perioada 2023-2024 și Ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în perioada 2018-2019. În 2012 a fost ales Senator pe listele PSD, funcție pe care a îndeplinit-o timp de trei mandate consecutive. Are o bogată experiență antreprenorială, construită înainte de a-și începe mandatul în Senat.
radu oprea
Radu Oprea Foto: Facebook / Radu Oprea

În ultimele săptămâni, evoluția prețului petrolului a revenit în centrul dezbaterii economice. Cotația internațională a țițeiului Brent – reperul pentru piața europeană – a crescut semnificativ, apropiindu-se din nou de niveluri care ridică întrebări legitime pentru consumatori și companii: cât din această creștere se va regăsi în prețul benzinei și motorinei la pompă?

Relația dintre prețul petrolului și prețul carburanților există, dar nu este una direct proporțională. Deși costul materiei prime este un factor important, el reprezintă doar o parte din structura prețului final plătit de consumatori. Între momentul în care petrolul este extras și momentul în care un automobil este alimentat există un lanț economic complex: rafinare, transport, distribuție, marjă comercială și, nu în ultimul rând, componenta fiscală.

În România, taxele reprezintă o parte semnificativă a prețului final al carburanților. Acciza, care este o taxă fixă pe litru, și TVA-ul aplicat asupra prețului final ajung să reprezinte aproximativ jumătate din prețul plătit la pompă. Din acest motiv, variațiile cotației petrolului nu se transmit integral în prețul final. O creștere a barilului de petrol se reflectă doar asupra unei părți din structura prețului, în timp ce componentele fiscale rămân constante.

Analiștii pieței energetice folosesc adesea o regulă empirică pentru a estima această transmitere. O creștere de aproximativ 10 dolari a prețului barilului Brent se traduce, în medie, printr-o scumpire de aproximativ 25–35 de bani pe litru de carburant. Dacă prețul petrolului crește cu 20 de dolari pe baril, impactul la pompă poate ajunge la aproximativ 50–70 de bani pe litru.

Această ajustare nu apare însă instantaneu. De regulă, transmiterea către prețurile de la pompă are loc într-un interval de una până la trei săptămâni, în funcție de nivelul stocurilor, de costurile de rafinare și de dinamica concurenței dintre companiile petroliere.

Un episod relevant rămâne anul 2022, când, pe fondul crizei energetice generate de războiul din Ucraina, petrolul Brent a depășit pragul de 120 de dolari pe baril. În acel context, prețul benzinei și al motorinei în România a trecut temporar de 9 lei pe litru, un nivel fără precedent până atunci. Este important de subliniat că acest prag a fost atins într-un moment de tensiune energetică majoră, cu prețuri record la energie și perturbări semnificative pe piețele globale.

Prin comparație, discursul apărut în prezent în spațiul public – potrivit căruia un preț al petrolului de 100 de dolari pe baril ar putea duce automat benzina sau motorina la 10 lei pe litru – pare mai degrabă exagerat. Experiența recentă arată că, chiar la un nivel al petrolului de aproximativ 120 de dolari pe baril, prețul carburanților în România a depășit doar marginal pragul de 9 lei pe litru.

În analiza prețurilor la carburanți există însă și o dimensiune mai puțin discutată: rolul așteptărilor și al discursului public. Economia comportamentală arată că piețele nu reacționează doar la indicatori obiectivi, ci și la reperele psihologice create în spațiul public. În lucrarea Nudge, Richard Thaler și Cass Sunstein explică modul în care prezentarea informației și reperele cognitive pot influența deciziile economice ale indivizilor.

În acest context, atunci când în dezbaterea publică apar frecvent afirmații de tipul „benzina ar putea ajunge la 10 lei pe litru”, aceste valori pot deveni ancore psihologice. Odată fixată o astfel de referință în percepția publică, niveluri de preț care anterior ar fi părut excesive devin treptat mai ușor de acceptat.

De aceea, în economie, așteptările contează uneori aproape la fel de mult ca realitatea. Iar atunci când vorbim despre prețul benzinei și al motorinei, este util să privim nu doar la evoluția barilului de petrol, ci și la modul în care construim discursul public despre aceste prețuri.

Pentru că, uneori, prețurile cresc nu doar pentru că se scumpește petrolul, ci și pentru că repetăm prea des cât ar putea costa.

Alte opinii
Ionuț Stroe
Ionuț Stroe
Deputat PNL
Lecțiile României la 4 ani de la începutul războiului din Ucraina
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Falia tectonică a Europei: Patru ani de la invazia rusă, iluzia păcii de compromis și nașterea unei noi ordini globale
Margus Tsahkna
Margus Tsahkna
Ministrul Afacerilor Externe din Estonia
Europa nu trebuie să devină un refugiu pentru veterani de război ruși
Radu Oprea
Radu Oprea
Secretar General al Guvernului
Economia nu înseamnă doar cifre. Înseamnă și încredere
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
putin
De ce Rusia nu vine în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. Desfășurarea trupelor la sol în...
ilie bolojan
Ilie Bolojan, după atacul PSD de azi: „Comunicatul e în contradicție...
VP JD Vance Joins the White House Press Briefing
Spania contrazice Casa Albă și neagă că ar fi acceptat cooperarea cu...
Ultimele știri
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Aleșii locali AUR au primit ordin de partid să depună proiecte pentru scăderea taxelor locale. Ce propun în privința păcănelelor
Anunțul lui Ilie Bolojan despre bugetul Capitalei: de când va împărți Consiliul General banii către primăriile de sector
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kurdistan flag on a hillside in Dohuk, Kurdistan, Iraq
„Joaca cu focul”: Trump și Netanyahu pariază pe kurzi pentru răsturnarea regimului de la Teheran. Alarmă la nivel regional
CIA
Serviciile secrete iraniene au semnalizat disponibilitatea pentru negocieri cu CIA, deși oficial Teheranul neagă
Funeral For Children Killed by US-Israel Attack - Iran
SUA anchetează atacul asupra unei școli de fete din Iran, unde 160 de oameni au murit
profgaze rusia europa vladimir putin
Criza energetică ar putea escalada: Moscova ia în calcul suspendarea imediată a exporturilor de gaz către Europa. Mesajul lui Putin
Kaja Kallas
Apariția unui „Iran democratic” este un rezultat departe de a fi sigur, susține Kaja Kallas. „Pentru Europa, este un moment periculos”
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Fanatik.ro
Ce face, de fapt, Cătălina Ponor la 9 ani de la retragerea din gimnastică. Afacerea în care s-a lansat, la 38...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Dezvăluiri tulburătoare din cazul avocatei care angajase un asasin pentru logodnica fiului ucis de tren: ”Să...
Adevărul
Insula exotică unde poți trăi „într-un lux incredibil” cu un buget modest
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
Pro FM
Julio Iglesias Jr., declarații după ce fratele lui, Enrique Iglesias, a devenit tată a patra oară: „E foarte...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Cum profită Israelul de războiul cu Iranul pentru a remodela regiunea
Newsweek
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii