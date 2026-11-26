Zilele acestea, la Banca Națională, cunoscutul economist european Enrico Letta a prezentat un raport de 136 de pagini despre competitivitatea României. Se va spune că documentul nu aduce nimic nou. Așa este, și autorii o recunosc și ei. României nu îi lipsesc strategiile naționale și nici analizele organizațiilor internaționale, scriu ei, iar ce se împiedică de fiecare dată este asumarea și execuția lor. Avem, deci, același diagnostic de peste douăzeci de ani. Și despre asta, da, chiar merită să vorbim.

Ce știam deja

România cheltuiește pe cercetare și dezvoltare 0,46% din PIB. Raportul notează că suntem în jurul acestei cifre de la începutul anilor 2000. Polonia, Cehia, Ungaria și Bulgaria au ajuns, în medie, la 1,33%. Media europeană este 2,24%. Depunem 2,57 brevete internaționale la un milion de locuitori. Este ultimul loc din Uniune. Media europeană e de patruzeci de ori mai mare. Da, ați citit bine. În clasamentul IMD al competitivității din 2026 suntem pe locul 61 din 70 de țări, cu 12 locuri mai jos decât anul trecut. În Uniunea Europeană, o singură țară stă mai prost.

Nimic din toate acestea nu e o surpriză. În 2020 am publicat „Planul pentru România” (Ed. Litera). Primul dintre cei patru piloni ai cărții se numea „România inovatoare”. Anul trecut, în „Cele 10 porunci pentru România” (Ed. Litera), scriam împreună cu Dragoș Baltă că alocările pentru cercetare sunt „la nivel de avarie”. Nu eram singurii, desigur. OCDE, Comisia Europeană și FMI au spus același lucru, an de an.

Un model care ne-a adus până aici

Raportul începe totuși cu o veste bună și e corect să o spunem. În 2000, PIB-ul pe locuitor al României era la 26% din media europeană, la paritatea puterii de cumpărare. În 2025 a ajuns la 78%. Puține țări din Europa au recuperat atât de mult într-o singură generație.

Am ajuns aici cu salarii mici, cu investiții străine și cu fabrici care produc piese pentru lanțuri de producție coordonate din alte țări. Salariile au crescut, și e bine că au crescut, la fel și productivitatea muncii. O țară cu salarii în creștere nu mai poate însă concura prin preț. Trebuie să vândă ce inventează. Concluzia lui Letta este că modelul acesta și-a atins limitele. Eu unul sunt de acord cu ea.

De ce n-am făcut nimic

Aici raportul e mai util decât multe altele, pentru că dă niște cifre seci. În ultimul deceniu, România a avut unsprezece prim-miniștri, zece miniștri de finanțe și paisprezece miniștri ai economiei. Am fost ministru în acest deceniu, la două ministere. Partidul meu a fost la guvernare în cea mai mare parte a lui. Fac parte din statistica aceasta și nu o pot comenta doar din tribună.

Știu din interior ce se întâmplă. Un ministru care se așteaptă să plece într-un an alege, în cel mai bun caz, proiectele care se pot inaugura într-un an. Raportul le numește „victorii rapide”. Reformele care cer cinci ani rămân pentru următorul ministru, iar următorul face același calcul. Autorii mai notează un detaliu: miniștrii noi nu primesc un dosar de predare și reiau multe lucruri de la zero.

Energia e un exemplu, și e exemplul meu. Raportul arată că prețul energiei electrice în România a fost, în ultimii ani, cu aproximativ 20% peste media europeană. O cauză este vecinătatea cu războiul din Ucraina. Altele vin de la noi: rețele vechi, regulile pieței, felul în care sunt conduse companiile de stat. Aș adăuga una pe care raportul doar o atinge: închiderea haotică a grupurilor pe cărbune, înainte să punem altceva în loc (nu în perioada iunie 2023-iunie 2025, și o spun cu conștiința împăcată). La fel de adevărat este că proiectele mari din mandatul meu vor produce efecte în ani: reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, gazul din Neptun Deep, 10.000 MW în parcuri solare și eoliene noi și 2.000 MW în baterii, cu finanțare europeană asigurată din PNRR și din Fondul pentru Modernizare. Factura vine în fiecare lună.

Ce ar face diferența de data aceasta

Raportul are peste 100 de jaloane și peste 60 de indicatori cu ținte pentru 2030 și 2035. Aleg trei măsuri, pentru că țin de Parlament și pot începe acum:

Prima privește nota de plată a legilor. Pe hârtie, ea există: orice propunere cu impact bugetar are nevoie de o fișă financiară, iar pentru inițiativele parlamentare o întocmește Guvernul, în 45 de zile. În practică, se votează și legi fără fișă. Curtea Constituțională cere doar ca inițiatorii să o fi solicitat. Am lucrat în Comisia de buget și finanțe și am văzut cum se votează proiectele de lege. Raportul propune un birou parlamentar pentru buget sau, ca alternativă, un Consiliu Fiscal cu mandat și resurse mai mari. Prefer a doua variantă, ca să nu mai înființăm o instituție. E posibil să avem nevoie de o modificare a Legii responsabilității fiscal-bugetare: Consiliul Fiscal să calculeze, la cererea oricărui grup parlamentar, costul unei legi înainte de vot.

A doua este reducerea numirilor politice din ministere. Raportul propune modelul german: lângă secretarul de stat numit politic lucrează unul de carieră, care rămâne când guvernul pleacă. Acesta ține minte ce s-a convenit și predă dosarul mai departe. PNL este acum în opoziție și ar putea fi tentat să lase tema pe seama guvernului. Cred că trebuie să o susținem, chiar dacă la următoarea guvernare vom avea mai puține posturi de împărțit.

A treia privește ordonanțele de urgență, mai ales în domeniul fiscal-bugetar. Legea cere ca modificările Codului fiscal să fie publicate cu șase luni înainte de a intra în vigoare. Raportul constată că regula este ocolită des, prin ordonanță. A fost ocolită și de guverne din care a făcut parte PNL. Un antreprenor care află în decembrie ce taxe plătește din ianuarie nu își face planuri pe zece ani. Își face, eventual, planuri să plece.

Pactul lui Letta

Letta cere un pact pentru competitivitate, care să treacă de ciclurile electorale, și scrie că Administrația Prezidențială îl poate media. Susțin ideea. Cred că și PNL trebuie să îl semneze din opoziție.

Am și un motiv personal să iau cererea aceasta în serios. Din septembrie coordonez, la Future Romania, volumul „România 2040. Proiect de țară pe bune”. L-au scris 75 de autori, voluntari, din afara partidelor. Are 32 de capitole și peste trei sute de măsuri, fiecare cu termen, responsabil și cost estimat. Va fi lansat pe 9 decembrie și este, cred, un demers în premieră, pentru că pune întrebarea „cum pregătește România viitorul?”. Am lucrat în paralel cu echipa lui Letta și am pornit de la aceleași cifre: locul 61 din 70 la competitivitate, 0,46% din PIB pentru cercetare. Și noi cerem un pact, înaintea alegerilor din 2028. Știu că și volumul nostru poate ajunge în sertar. De aceea am pus în el un barometru anual și, dacă va fi asumat, un raport al Guvernului în fața Parlamentului, în fiecare an.

Există și un termen care nu depinde de bunăvoința cuiva. Până în ianuarie 2028, România trebuie să depună la Comisia Europeană planul național pentru viitorul buget al Uniunii. Banii vor veni, ca la PNRR, în funcție de jaloane îndeplinite. Dacă strategia de competitivitate intră în acel plan, guvernele următoare o vor aplica indiferent de culoarea lor, pentru că altfel pierd finanțarea. Pentru asta avem la dispoziție anul 2027.

Pentru cine facem asta

Raportul descrie patru scenarii pentru 2035. În cel mai rău dintre ele, polarizarea politică și instabilitatea bugetară duc la ieșirea României din Uniunea Europeană și la prăbușirea economiei. Este un avertisment de pericol existențial și trebuie luat ca atare.

Mie mi-a rămas în minte o altă cifră. În străinătate trăiesc 4,5 milioane de români. Două treimi dintre cei care au avut de rezolvat un act în 2025 au trebuit să vină fizic în țară pentru el. Costul estimat este de 1,54 miliarde de euro pe an. Raportul vorbește despre „libertatea de a te întoarce”. Deocamdată le cerem acestor oameni să-și ia un bilet de avion pentru o ștampilă.

Anexa raportului are un tabel cu peste 60 de indicatori. Fiecare are o cifră pentru azi, una pentru 2030 și una pentru 2035. La cercetare scrie 0,46%, 1% și 1,5%. Prima verificare este peste patru ani. Ar fi bine să parcurgem tabelul acesta public, în fiecare an, cu cifrele la zi.