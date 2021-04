Schimbările climatice ne privesc pe toți. Trebuie să schimbăm relația cu planeta

Indiferent de granițe, schimbările climatice ne privesc pe noi toți. Împreună împărtășim aceeași responsabilitate față de viitorul nostru, față de planeta pe care o lăsăm în urmă copiilor și nepoților. În ultimele decenii, provocările generate de încălzirea globală s-au accentuat, iar peste acestea s-au suprapus și criza sanitară și economică din contextul pandemiei de coronavirus. Un cadru deloc încurajator, însă avem oportunitatea de a depăși pandemia prin accelerarea tranziției către o economie verde. Iar sărbătorirea Zilei Pământului ne oferă un prilej bun de a ne consolida angajamentul față de protejarea planetei.

Pandemia nu a redus în mod miraculos emisiile cu efect de seră, în ciuda încetinirii activității economice. Într-un raport al Organizației Națiunilor Unite din 2020 privind emisiile de gaze s-a constat că omenirea se va confrunta cu o creștere a temperaturii de peste 3 grade în următoarele decenii, cu mult peste ținta de 1.5 grade stabilită în cadrul Acordului de la Paris. Mai mult decât atât, experții au demonstrat că există o legătură directă între schimbările climatice și noul coronavirus. Încălzirea globală favorizează apariția de noi boli infecțioase, cum este și COVID-19, iar această situație necesită o acțiune imediată și colectivă.

În ceea ce privește inovarea și dezvoltarea durabilă, Israelul poate oferi atât un exemplu de bune practici, cât și soluții eficiente de gestionare a problemelor globale.

Încă de la înființarea sa, în urmă cu 73 de ani, statul Israel s-a confruntat cu multiple provocări legate de mediul arid și resursele naturale limitate. Aceste provocări au antrenat spiritul nostru antreprenorial și orientat către rezolvarea problemelor. Prin soluțiile experților noștri, Israelul a devenit un lider în domeniul ecoinovării. Irigarea prin picurare și dezvoltarea culturilor rezistente la adversități sunt doar câteva dintre tehnologiile dezvoltate în Israel care azi sunt cunoscute și utilizate pe plan mondial.

Printre cele mai recente descoperiri în materie de sustenabilitate se numără înlocuirea proteinelor de origine animală. Mai multe companii israeliene au cultivat cu succes carne de laborator cu gust și textură similare cu ale celei animale. Aceste inovații din domeniul alimentar vor putea revoluționa modul de obținere al hranei, reducând semnificativ efectele acestei industrii asupra încălzirii globale.

În prezent, planeta se află într-o criză a apei, iar schimbările climatice sporesc dezechilibrul dintre sursele și necesarul de apă. Israelul se află pe primul loc în lume în domeniul refolosirii apei, reciclând aproape 90% din apele uzate, pentru a fi utilizate ulterior în agricultură. Totodată, am creat un sistem unic de management al apei, astfel că aproximativ 80% din apa noastră potabilă este obținută prin desalinizare.

Rolul pădurilor în combaterea schimbărilor climatice este unul incontestabil. Însă, pentru ca acest impact să fie unul semnificativ, plantarea copacilor trebuie să se realizeze la scară largă.

Israelul este una dintre puținele țări din lume care se bucură de un grad de împădurire mai mare decât în urmă cu 100 de ani. Din anul 1901 până în prezent, israelienii au plantat 240 de milioane de copaci.

În ultimii ani, la nivelul comunității internaționale au existat multe dezbateri și planuri de acțiune pentru a asigura o mai bună protejare a planetei.

În 2016, statul Israel a ratificat Acordul de la Paris privind schimbările climatice și s-a angajat să producă 17% energie din surse regenerabile. Grija noastră permanentă față de mediu ne-a ajutat să înțelegem că este nevoie de o intensificare a eforturilor, așa că în 2020 am crescut ținta stabilită inițial la 30%. De asemenea, în următorii 10 ani, Israelul va investi aproape 22 de miliarde de dolari pentru a construi o infrastructură solară care va acoperi 80% din consumul nostru de energie electrică. În plus, din anul 2019, centrala solară Ashalim, care are cel mai înalt turn solar din lume, furnizează energie electrică prin intermediul a 50.000 de heliostate computerizate. Acestea produc 320 Gigawați/oră de energie pe an - suficientă pentru a alimenta 120.000 de case.

Toate aceste măsuri vor duce la o reducere cu 93% a poluării aerului și la o reducere cu 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor.

Tehnologiile israeliene de ultimă oră, deceniile de experiență și soluțiile dezvoltate pentru a răspunde provocărilor climatice vor servi pentru binele generațiilor de astăzi și al celor de mâine.

În pofida crizelor cauzate de pandemia de coronavirus, aceasta ne-a oferit o oportunitate unică de a ne regândi abordarea în relația cu planeta.

România a fost înzestrată cu nenumărate resurse naturale, însă acestea trebuie protejate și gestionate într-un mod sustenabil. Suntem mândri de parteneriatul solid dintre țările noastre, iar Israelul va fi mereu bucuros să împărtășească experiența, bunele practici și tehnologiile sale cu România. Prin viziuni convergente și coordonate la nivel global putem avea o planetă mai sigură și mai curată, putem proteja aerul pe care îl respirăm, hrana pe care o producem și stimula economia prin energie verde.