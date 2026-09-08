Sindromul Weimar sună puternic și în Estul Europei. Victoria Afd în Germania a demascat (iarăși) ipocrizia falșilor suveraniști

În anul 1933, prăbușirea democrației germane nu a fost rezultatul unei invazii militare și nici consecința unei lovituri de stat violente. Adolf Hitler a navigat cu abilitate prin arhitectura legală și electorală a Republicii de la Weimar, folosind mecanismele democratice pentru a obține puterea și, ulterior, pentru a o distruge din interior. Manipularea, propaganda, mecanismul falsului dușman, transformarea minorităților și a adversarilor politici în amenințări existențiale, exploatarea fricii și a frustrărilor sociale au pregătit terenul pentru acceptarea restrângerii succesive a libertăților. Democrația nu a fost desființată într-o singură zi, ci golită treptat de conținut, prin instituții și proceduri aparent legale, până când alegerile, Parlamentul, justiția și presa au încetat să mai reprezinte contraponderi reale ale puterii. Istoria ne predă o lecție pe care o uităm prea des în perioade de relativă prosperitate: democrațiile pot fi asasinate cu propriile arme. Astăzi, cutremurul electoral provocat de extrema dreaptă în landurile din estul Germaniei demonstrează că fantomele trecutului nu au dispărut, ci doar au așteptat condițiile optime pentru o nouă ofensivă.

Ascensiunea fulminantă a partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în regiuni precum Saxonia-Anhalt sau Turingia reprezintă un punct de ruptură în arhitectura politică a Europei postbelice. Dincolo de procentele alarmante, acest fenomen electoral ne obligă să privim direct în abisul unei crize profunde de identitate. Asistăm la un vot de protest transformat într-un proiect politic radical, o resurecție a naționalismului etnic care amenință fundamentul ordinii euro-atlantice și stabilitatea continentului.

Pentru a înțelege recrudescența extremismului în Germania, trebuie să privim anatomia fostei Republici Democrate Germane (RDG). Această falie geografică și culturală nu a fost niciodată pe deplin integrată în modelul democratic occidental. Vorbim despre o zonă supusă decenii la rând dictaturii sovietice, o societate care a trecut direct de la totalitarismul nazist la cel comunist, fără a beneficia de exercițiul eliberator al reconstrucției democratice de după 1945. Astăzi, dezindustrializarea, depopularea masivă și sentimentul de abandon au transformat estul Germaniei într-un teren extrem de fertil pentru discursul urii.

Extremismul nu este apanajul unei minorități fanatice, mobilizate doar pe fondul apatiei majorității. Cifrele recente de prezență la vot din Germania confirmă această ipoteză. Prezența la vot în aceste alegeri regionale a fost masivă, depășind cu mult mediile anilor precedenți. Alegătorii germani nu au stat acasă; au ieșit în număr record pentru a legitima o platformă radicală, în timp ce partidele tradiționale de centru-dreapta s-au prăbușit. Aceasta este o radicalizare asumată a unei mase critice, o respingere deliberată a consensului politic tradițional. Alegătorii nu mai caută explicații economice sau planuri de guvernare raționale. Ei caută o voce care să le valideze furia, iar AfD a monopolizat cu succes acest resentiment social.

În fața acestei ofensive, se ridică o întrebare legitimă: de ce un partid care promovează fățiș politici extremiste nu este scos în afara legii? Răspunsul se află chiar în inima Legii Fundamentale a Germaniei și în modalitatea în care germanii după traumele nazismului au conceptualizat „wehrhafte Demokratie” – democrația capabilă să se apere. Dar mai face față acest principiu în condițiile în care Rusia poartă împotriva Europei și, implicit, a Germaniei cel mai agresiv și susținut război hibrid din istorie? Părinții fondatori ai Germaniei moderne au învățat lecția amară a perioadei interbelice. Au înțeles că legitimitatea obținută la urne nu ține loc de constituționalitate. O majoritate parlamentară nu primește un cec în alb pentru a suprima drepturile fundamentale sau pentru a redefini națiunea pe criterii etnice. Articolul 21 din Constituția germană permite Curții Constituționale Federale să scoată în afara legii un partid care urmărește distrugerea ordinii democratice. Este, însă, un instrument juridic de o greutate excepțională, arma nucleară a oricărei republici.

Cu scoruri de peste 30% sau 40% în est, AfD deține acum capacitatea politică de a demola democrația post-belică și de a submina arhitectura democratică a unei țări model până în anii din urmă în privința funcționării instituțiilor statului de drept. Investigațiile serviciilor de informații interne au indicat deja ramuri întregi ale partidului drept entități extremiste confirmate. Promovarea conceptului de apartenență la națiune strict pe bază de descendență etnică, ignorând cetățenia legală, încalcă flagrant demnitatea umană și pluralismul garantate de legea fundamentală. Democrația germană se află în fața unui test existențial: trebuie să decidă momentul exact în care toleranța față de un inamic intern devine complicitate la propria distrugere.

Undele de șoc ale acestui seism politic ajung direct la București, unde demască o realitate profund toxică. Formațiunile extremiste și fals-suveraniste din România au salutat cu entuziasm victoria AfD, prezentând-o drept un triumf al patriotismului împotriva instituțiilor de la Bruxelles. Această atitudine reprezintă un act de trădare națională camuflat sub retorică naționalistă.

Aplauzele pentru victoria extremiștilor germani de către extremiștii români sfidează logica elementară a interesului nostru național. Programul politic al AfD se bazează pe promisiuni letale pentru statul român: expulzarea în masă a migranților europeni (conceptul halucinant de „remigrație”), desființarea Uniunii Europene, abandonarea monedei Euro și anularea fondurilor de coeziune. Sute de mii de români trăiesc și muncesc onest în Germania. Anual, aproximativ două miliarde de euro intră în economia României dinspre această țară, reprezentând o treime din totalul remiterilor diasporei noastre. De la integrarea europeană, România a beneficiat masiv de pe urma stabilității și deschiderii pieței germane.

A susține ascensiunea AfD înseamnă a susține direct persecutarea diasporei românești și prăbușirea economică a propriei națiuni. Așa-zișii patrioți de la București care se bucură de victoria extremei drepte germane susțin orbește un model politic care ne consideră cetățeni de rangul doi.

Mai mult, agenda AfD se aliniază milimetric cu obiectivele geopolitice ale Moscovei: fracturarea blocului european, oprirea oricărui sprijin pentru Ucraina și abandonarea flancului estic al NATO în sfera de influență rusă. Un suveranism real apără interesele economice și de securitate ale cetățenilor săi; suveranismul de fațadă practicat la noi servește exclusiv interesele agresiunii rusești pe continent.

Lecția scrutinului din Germania depășește granițele unui simplu land. Ea validează un principiu esențial al științelor politice: procedurile democratice nu garantează supraviețuirea democrației în absența unei culturi a responsabilității și a unor instituții vigilente. Regimurile autocratice prosperă atunci când liderii moderați cedează teren, când justifică austeritatea prin contabilitate rece și când ignoră crizele de identitate ale propriilor cetățeni.

Națiunile libere au obligația să iasă din starea de paralizie analitică. Democrația înseamnă stat de drept, separația puterilor, protejarea minorităților și respectarea drepturilor omului. Nicio majoritate electorală conjucturală nu are dreptul să anuleze aceste fundamente. Occidentul, și implicit România, trebuie să respingă ferm orice iluzie a colaborării cu forțele anti-sistem. Izolarea politică a extremismului trebuie dublată de o acțiune instituțională aspră, oriunde Constituția este pusă în pericol. Refuzul de a folosi instrumentele statului de drept împotriva celor care vor să îl distrugă nu este o dovadă de toleranță, ci un act prevestitor al colapsului.