Live TV

Turnesolul extremismului și dosarul Georgescu: prima lecție de justiție pedagogică pentru Europa și securitatea națională

Data publicării:
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Alexandru Muraru este președintele PNL Iași. Este doctor în ştiinţe politice, cercetător ştiinţific şi cadru didactic în Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
alexandru muraru
Alexandru Muraru. Foto: Facebook

Trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de răsturnare a ordinii constituționale este, probabil, cel mai grav dosar politic și penal din România post-mineriade. Vorbim de o rețea de 22 de persoane, conexiuni cu structuri paramilitare și un plan de destabilizare violentă, în care apare și numele lui Horațiu Potra, lider de mercenari dispuși să recurgă la violență extremă pentru a arunca România în haos, în prezent fugit și asociat cu Rusia.

Faptul că un fost candidat la președinție se află în mijlocul unei astfel de anchete penale arată nu doar vulnerabilitatea statului, ci și modul în care extremismul, otrăvit de nostalgia fascistă și alimentat de influențe externe, a prins rădăcini în societatea românească.

Însă moștenirea lui Georgescu nu se oprește la dosarele penale. Partidele AUR, SOS și POT și-au asumat public sprijinul pentru cel care astăzi este inculpat pentru trădare și complot împotriva statului. Au făcut-o în decembrie 2024, când l-au susținut în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, acolo unde Georgescu a intrat după campanie controversată. Au făcut-o din nou pe 22 iunie, protestând în Piața Constituției pentru eliberarea sa. Au făcut-o în Parlament, pe 1 septembrie, când au deplâns prelungirea controlului judiciar. Și continuă să o facă și azi, când George Simion cheamă public oamenii în fața poliției pentru a apăra un inculpat. Aceste gesturi arată o legătură ombilicală, indestructibilă între partidele extremiste și dușmanul numărul unu al României. AUR, SOS și POT au devenit nu doar actori politici legitimați de urne, ci și complici morali și politici la acțiunile actualului inculpat pentru complicitate la răsturnarea ordinii constituționale.
Dosarul Georgescu este un caz de justiție pedagogică pentru Europa și securitatea națională. Dacă o instanță românească reușește să documenteze cap-coadă colaborarea dintre un candidat, o rețea paramilitară și operațiuni de influență străină, soluția va crea standarde probatorii și de calificare juridică exportabile: de la „complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale”, până la articularea relației dintre violența planificată și campaniile de dezinformare ale unui stat ostil. Acest lucru transformă dosarul într-un prototip de jurisprudență pentru statele UE/NATO aflate pe traiectoria acelorași tactici hibride.

De la legionari la dezinformare digitală: cazul Georgescu, oglinda vulnerabilităților europene

În aceeași săptămână, Procurorul General Alex Florența a confirmat ceea ce mulți analiști bănuiau: România a fost victima unei campanii masive de atacuri cibernetice și dezinformare orchestrate de Rusia, înainte și în timpul alegerilor din 2024. Atacuri asupra instituțiilor-cheie, combinate cu o ofensivă online susținută prin inteligență artificială, au încercat să manipuleze opinia publică și să distorsioneze procesul democratic.

Președintele României, Nicușor Dan, a tras și el un semnal de alarmă fără precedent: pentru prima dată, Administrația Prezidențială a admis oficial că Federația Rusă a interferat în alegerile prezidențiale. Iar beneficiarul acestor acțiuni a fost unul singur – candidatul pro-Kremlin Călin Georgescu.

Surse internaționale credibile dau substanță tehnică acestor afirmații. Financial Times a relatat despre legături între operațiuni ruse, rețele de propagandă de pe TikTok și campania lui Georgescu, precum și despre folosirea pe scară largă a conținutului fabricat cu AI, un mix care a viciat spațiul informațional și a pus sub semnul întrebării integritatea procesului electoral. El País a relatat mărimea operațiunilor cibernetice (zeci de mii de atacuri), oferind o imagine a magnitudinii acestui asalt hibrid.

Este imposibil să disociem campania lui Georgescu de această ofensivă hibridă. Un asemenea atac nu putea fi realizat fără rețele interne, fără vectori de propagandă infiltrați adânc în politica și societatea românească. AUR, SOS și POT au jucat exact acest rol: au amplificat narațiunile Moscovei, au legitimat discursul extremist și au apărat public omul care trebuia să fie calul troian al Kremlinului la București.

Rolul partidelor extremiste autohtone nu mai poate fi tratat ca „simplu” activism: ele devin vectori de propagandă, traduc actori și narațiuni străine în limbaj local, legitimează prin prezență instituțională și mobilizează stradal. Această „interfață” este piesa lipsă din multe dosare europene – iar în România, tocmai ea ar putea fi fixată probatoriu. O probă bine fixată aici echivalează cu un how-to judiciar pentru alte capitale europene care se confruntă cu aceeași rețetă

În oglindă: Lecția mineriadei, riscul tergiversării și infiltrarea. Cum transformi o traumă în anticorp instituțional

Dosarul Georgescu ridică o altă întrebare dureroasă: va avea acest caz un deznodământ rapid și corect, sau riscăm să repetăm scenariul mineriadelor, unde vinovații au fost protejați decenii de-a rândul? România a demonstrat că poate tergiversa la infinit dosare sensibile, sub presiunea politicului și a unor părți din justiție care fie lucrează pentru răufăcători, fie se acomodează în conformism și lipsă de curaj. Iar semnele nu lipsesc. Declarația fostului șef SIE, Silviu Predoiu, este emblematică. În loc să recunoască ingerințele Rusiei, el a aruncat vina pe guvernanți, legitimând astfel narativele extremiste. Vorbim de un om care a condus Serviciul Român de Informații externe timp de 13 ani. Acest caz nu e singular. Instituțiile-cheie ale statului colcăie de nostalgici, de oameni care privesc cu simpatie extremismul și care sunt dispuși să repete greșelile trecutului. De aceea, există riscul real ca dosarul Georgescu să fie întins pe ani de zile, exact așa cum s-a întâmplat cu cel al mineriadei, spre frustrarea victimelor și în detrimentul democrației.

Orice semn de tergiversare ar alimenta exact narațiunea pe care propaganda externă o vrea: „instituțiile sunt captive, adevărul nu există”. Avem precedente mediatice după anularea alegerilor din 2024, când oficiali MAI au vorbit despre un atac în desfășurare – semn că, dacă nu se merge până la capăt în dosare-cheie, vulnerabilitatea rămâne deschisă.

Republica Moldova – „următorul teren de testare”: ce învață Chișinăul din cazul Bucureștiului

Pericolul nu se oprește la granițele României. Republica Moldova se pregătește să organizeze pe 28 septembrie alegeri parlamentare, iar experții internaționali avertizează deja asupra unor campanii de dezinformare, finanțări ilicite și interferențe străine.

Modelul folosit la București – atacuri cibernetice combinate cu propagandă online – se repetă la Chișinău. Exact așa cum România a fost victima unui atac hibrid în 2024, Moldova riscă să devină următorul teren de experiment al Kremlinului. Președinta Maia Sandu vorbește despre o „capturare prin urne” orchestrată de Rusia: disinformation-at-scale, rețele de boți, finanțări oculte, chiar utilizarea unor lideri religioși ca multiplicatori. Semnalul politic european a venit deja – rezoluții, audieri, exerciții comune de stress-test pentru amenințări digitale, cu implicarea platformelor.

Mai mult, cele 72 de arestări în Republica Moldova și destructurarea unei întregi rețele de sabotaj aparținând spionajului militar rus, seamănă izbitor de mult cu ceea ce s-a întâmplat în România cu rețeaua mercenarilor lui Potra, care pregăteau o baie de sânge în ziua alegerilor prezidențiale.

Ceea ce s-a întâmplat la noi trebuie privit ca o lecție pentru toate democrațiile europene. Moscova joacă agresiv, cu metode sofisticate, infiltrând politicul, manipulând opinia publică și pregătind terenul pentru destabilizare. Dacă statele europene nu își întăresc mecanismele de apărare, ceea ce s-a întâmplat la București și se întâmplă acum la Chișinău se va repeta în lanț în alte capitale europene.

Dosarul Georgescu nu este doar despre un politician extremist trimis în judecată. Este despre vulnerabilitățile României, despre infiltrarea Moscovei în politica noastră, despre complicitatea unor partide extremiste și despre fragilitatea instituțiilor statului. De modul în care justiția va trata acest caz depinde nu doar viitorul democrației românești, ci și mesajul pe care îl trimitem partenerilor noștri occidentali: suntem un stat capabil să-și apere ordinea constituțională sau suntem o verigă slabă în fața războiului hibrid dus de Rusia? Este, fără îndoială, cel mai greu caz pentru că va propune astfel o jurisprudență pentru toate țările UE care vor avea de-a face în viitor cu cazuri de interferențe și infiltrări ale Federației Ruse în procesele electorale de natură să schimbe dramatic rezultatele alegerilor. Este, așadar, un caz de justiție pedagogică prin natura rechizitoriului, pledoariile acuzării și ale apărării, declarațiile martorilor, probele din dosar, felul în care sunt conduse ședințele de judecată și mai ales decizia instanței. Un caz pentru securitatea statelor naționale și a întregii Europe.

Alte opinii
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
România la testul curajului, NATO la testul solidarității: Eastern Sentry - garanție împotriva amenințărilor Kremlinului
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Separăm puterile, dar nu separăm realitatea: De ce reforma pensiilor magistraților e normalitate
Rareș-Petru Achiriloaie
Rareș-Petru Achiriloaie
Președintele Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor
Frica nu ajută. Ce putem învăța din modelele alor state în lupta cu adicțiile?
Virgil Popescu
Virgil Popescu
Europarlamentar PNL
Adevărul despre facturile la energie. În căutarea vinovatului de serviciu
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
avion care decoleaza
Zeci de infractori condamnați în Anglia, expulzați în România cu bani...
vladimir-putin-profimedia-1037104118-scaled
Vladimir Putin crește TVA-ul în Rusia pentru a-și putea susține...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_19_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Deciziile CCR privind pensiile magistraților și alte trei măsuri ale...
Trump și Orban
Ungaria va continua să cumpere petrol rusesc, chiar dacă Donald Trump...
Ultimele știri
Vlad Voiculescu, preşedintele USR Bucureşti, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Ce face PSD se numeşte „terorism politic”
Grindeanu, întâlnire cu miniștrii PSD. Guvernul caută bani pentru rectificarea bugetară: ministerele ar fi cerut 80 de miliarde
Noi date despre elevul audiat pentru mesajele de amenințare. FBI ceruse în trecut extrădarea lui în SUA pentru terorism și pornografie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTERUL JUSTITIEI - INTERVIU - PROCUROR GENERAL -
Procurorul general reface filmul acțiunii în care Călin Georgescu a fost inculpat în dosarul de tentativă de lovitură de stat
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu: PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. Alexandru Muraru (PNL): Adică în momentele grele
lia olguta vasilescu alexandru muraru
Alexandru Muraru, replică pentru Olguța Vasilescu: PSD nu e de natură să arate mușchii pentru picarea unui guvern de Coaliție
Jurgen Faff BUCURESTI - FLYLILI - CONFERINTA DE PRESA - 17 SEP 2025
Explicațiile companiei aeriene care i-a dus pe mercenarii lui Potra în Congo. „Suntem întrebați: Ați transportat arme, diamante, aur?”
george simion si calin georgescu fac declaratii
Reacție furioasă a lui George Simion după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Soare în Balanță - Neptun retrograd în Berbec aduce adevărurile incomode la suprafață. Ce părea...
Cancan
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Fanatik.ro
„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Războiul Șumudică – Mandorlini e abia la început: „Probabil mai rămâne vreo 3 ani prin tribună la CFR, că nu...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Digi FM
De ce s-a pocăit actrița Diana Dumitrescu: "Sunt o fiică a Domnului". A renunțat la religia ortodoxă și a...
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
Keanu Reeves, cu barbă, într-o zi obișnuită, în NYC. Imaginile, după ce a negat zvonurile despre căsătoria cu...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Legătura dintre matcha și deficiența de fier. Când devine periculoasă această băutură și care sunt persoanele...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Dolph Lundgren, la aproape un an de când a învins cancerul: "A fost o luptă grea. Sunt mai blând cu corpul...
UTV
Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima dată! Artista a născut gemeni, fată și băiat, după ani de încercări