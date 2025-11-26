Live TV

Un cuvânt de comemorare a ucrainenilor – victime ale foametei artificiale din anii 1932–1933

Data publicării:
Ihor Prokopchuk
Ihor Prokopchuk
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România
Ambasadorul Ucrainei în România Ihor Prokopchuk
Ambasadorul Ucrainei în România Ihor Prokopchuk / Sursă foto: Inquam Photos / Saul Pop

În istoria fiecărei națiuni sunt pagini dificile, profund emoționale și chiar tragice, pe care  contemporanii le reinterpreteaza într-o accepțiune mult mai largă decât o simplă cercetare academică sau dezbatere publică. Sunt teme ce necesită muncă zilnică a experților și istoricilor, efort meticulos al cercetătorilor de a identifica și clasifica faptele, precum și disponibilitatea societății de a depune toate eforturile pentru a păstra vie memoria acelor episode și pentru a învăța lecțiile necesare din trecut. O astfel de temă pentru Ucraina este Holodomorul din anii 1932–1933 —genocidul poporului ucrainean, amploare și intenționalitate a cărui îl fac una dintre cele mai înfiorătoare pagini ale istoriei secolului al XX-lea.

Astăzi, după mai bine de nouă decenii, Ucraina rezistă eroic încercărilor criminale ale Rusiei de a distruge identitatea și statalitatea ucraineană. În acest context, înțelegerea Holodomorului ca act de genocid împotriva poporului ucrainean nu reprezintă doar o chestiune de adevăr istoric, ci și un factor important al securității europene și internaționale, precum și al politiciі umanitare contemporane.

Comprehensiunea dimensiunilor și motivelor acestei tragedii permite conștientizarea faptului că crimele comise cu scopul exterminării unui popor nu pot fi niciodată justificate și nu trebuie să se repete. Istoria Holodomorului din 1932–1933 nu reprezintă doar durerea unui trecut îndepărtat, ci fundamentul viu al statalității noastre –un imperativ moral care ne definește responsabilitatea în fața fiecărei generații. Și în această privință nu poate exista nicio ambiguitate: doar recunoscând și înțelegând adevărul despre această crimă și despre altele comise împotriva unor întregi popoare vom fi capabili să depășim provocările prezentului și săconstruim un adevărat viitor european.

Holodomorul nu a fost o catastrofă naturală — a fost un act deliberat de genocid împotriva poporului ucrainean: legea „celor cinci spice”, rechizițiile forțate de cereale, confiscările totale de produse alimentare, interdicția de a părăsi teritoriile afectate în masă de foametea artificială — toate acestea au constituit un ansamblu de măsuri îndreptate spre exterminarea fizică a ucrainenilor. Ținta principală a represiunilor a fost țărănimea ucraineană, purtătoare tradițională a limbii, tradițiilor, codului cultural și spiritual – în ansamblu – a identității naționale. A fost o crimă conștientă nu doar împotriva oamenilor, ci și împotriva existenței națiunii ucrainene ca subiect istoric autonom. Pierderile umane ale Ucrainei din cauza foametei provocate intenționat au atins proporții inimaginabile. Conform cercetărilor contemporane, între 6 și 10 milioane de oameni au fost condamnați la o moarte martirică, iar peste 90% dintre aceștia erau etnici ucraineni. Peste 3 milioane de copii născuți în anii 1932 și 1933 au murit de foame. Aproximativ 0,5–1 milion de copii nu au avut niciodată șansa să
vină pe lume. Acestea fiindvieți nenăscute, destine pierdute, generații întregi care ar fi putut exista — dar au fost șterse din istorie din cauza foametei provocate. În aceiași ani, autoritățile sovietice au vândut pe piețele occidentale peste 1,7 milioane de tone de cereale. Aceste cifre nu reprezintă doar statistici. În spatele lor se aflădestinele unor familii, sate, orașe și chiar regiuni întregi,disperarea oamenilor care încercau să supraviețuiască și a celor care nu au trăit nici măcar până la răsăritul soarelui.

Dimensiunea tragediei depășește cu mult pierderile demografice. Holodomorul a lăsat urme sociale, culturale și psihologice adânci, ale căror consecințe au fost resimțite timp de decenii. În ciuda suferințelor inimaginabile, poporul ucrainean nu a fost înfrânt. După restabilirea independenței, Ucraina a început un proces dificil, dar esențial, de restituire a dreptății istorice. Cercetarea arhivelor, investigațiile oficiale, ridicarea memorialelor, crearea muzeelor, munca istoricilor, jurnaliștilor și a comunităților — toate acestea au devenit pași necesari pe calea recunoașterii Holodomorului ca genocid împotriva poporului ucrainean, ca crimă împotriva umanității. Acest proces forma nu numai memoria națională, ci și statul însuși, întemeiat pe principiile transparenței, responsabilității și respectului pentru drepturile
omului.

În prezent, Holodomorul este recunoscut drept genocid de peste 30 de țări din lume, inclusiv Australia, Germania, Statele Unite și
Franța, precum și de Uniunea Europeană. De asemenea, recunoașterea acestui act ca genocid este consacrată în rezoluțiile Parlamentului
European din 2022 și ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 2023. România este una dintre țările care, încă din primele
zile ale războiului pe scară largă, a sprijinit consecvent dreptul Ucrainei de a-și apăra integritatea teritorială și independența, în conformitate cu normele dreptului internațional. Adăpostul și ajutorul oferite de români cetățenilor ucraineni în primele zile și luni ale invaziei ruse au fost profund apreciate și vor rămâne pentru totdeauna în memoria noastră.

Pentru Ucraina este important că România continuă să fie un partener deschis în problemele ce privesc stabilitatea regiunii noastre și protejarea drepturilor fundamentale ale omului. La 24 noiembrie 2022, Parlamentul României, într-o ședință comună a ambelor camere, a adoptat o rezoluție prin care a condamnat Holodomorul, recunoscându-l drept crimă împotriva poporului ucrainean și împotriva umanității. Așteptăm și contăm pe următorul pas important: adoptarea unei decizii privind recunoașterea Holodomorului drept act de genocid împotriva poporului ucrainean.

Războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei amintește întregii lumi că tragediile generațiilor trecute nu sunt pagini îndepărtate ale istoriei. Ele devin parte a realității noastre atunci când agresorul încearcă să conteste dreptul unui popor la libertate și existență. Metodele de exterminare ale rusilor sunt din nou deportările în masă, bombardamentele și uciderea civililor, distrugerea infrastructurii alimentare, a obiectivelor critice și energetice, atacurile asupra culturii ucrainene și asupra patrimoniului istoric. Vedem cum crimele regimului de la Moscova capătă forme contemporane, iar memoria Holodomorului ne ajută să înțelegem natura acestei amenințări. Reziliența poporului ucrainean nu este un mit istoric. Este o realitate vie, demonstrată zi de zi de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Suntem convinși că pentru libertate și dreptate trebuie de luptat cu perseverență.

Credem că poporul ucrainean și statul ucrainean vor reuși să tragă la răspundere pe cei vinovați, atât pentru crimele trecutului, cât
și pentru crimele comise astăzi. Comunitatea internațională trebuie să acționeze solidar pentru atingerea acestui obiectiv, pentru că
este vorba despre valorile noastre comune, iar împreună suntem mai puternici. Glorie Ucrainei!

Alte opinii
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Pacea rece și sfârșitul inocenței: De ce suntem condamnați să câștigăm pauza strategică impusă de Washington
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Nu mai suntem în 2000: De ce a fi profesor astăzi este o formă de eroism, nu doar o meserie. Un manifest pentru demnitatea cancelariei
Alexandru Muraru
Alexandru Muraru
Deputat PNL
Ce trebuie să spună, cu adevărat, noua Strategie de Apărare a Țării
Bogdan Aurescu
Bogdan Aurescu
Judecător la Curtea Internațională de Justiție
Cum recalibrăm relația cu Statele Unite
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Dezvăluiri dintr-o discuție telefonică în care Witkoff punea la cale...
Christopher Donahue
Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare...
pompieri romani
Incendiu la un depozit de muniţie din Dâmbovița. 25 de persoane au...
om in vant si ninsoare
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de...
Ultimele știri
Incendiu uriaș în Hong Kong: Cel puțin patru morți și mai multe persoane blocate într-un complex de blocuri rezidențiale
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Explozia dintr-un bloc din Buftea: criminaliștii și pompierii strâng dovezi. Zona rămâne închisă până la finalizarea anchetei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Profimedia
Șeful NATO: Războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la sfârşitul acestui an. „Rusia rămâne o ameninţare pe termen lung”
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
SUA și Ucraina nu au ajuns încă la un acord asupra a trei aspecte ale „acordului de pace”
Steve Witkoff si vladimir putin la kremlin
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Erdogan propune o nouă întâlnire între Ucraina şi Rusia: „Negocieri directe între părţi ar putea să aibă loc la Istanbul”
Ruble Fall Ukraine Russian War Sanctions Flags Background
Europenii caută un plan B după blocajul privind împrumutul pentru Ucraina din activele Moscovei
Partenerii noștri
Pe Roz
Un jurnalist de investigații, acuzații legate de moartea prințesei Diana: "E posibil ca ea să fi fost în...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele...
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Acceptarea moştenirii 2025. Când este declarată vacantă
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Brian Austin Green și Tiffani Thiessen, din nou împreună la un eveniment, la 30 de ani de când s-au...
UTV
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu și o numește pe...