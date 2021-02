Moțiunea care se votează astăzi este o oportunitate pentru Vlad Voiculescu și pentru noi, alături de el să arătăm că nu ne intimidăm din cauza unor acuzații născocite de partidul vinovat de catastrofa prin care trece România. Vlad va ieși întărit după această moțiune nu pentru că primește susținerea politică a majorității parlamentare, ci pentru că moțiunea îl eliberează de tracul începutului, de orice ezitare sau dubiu legat de prioritățile reformei uriașe la care s-a înhămat.

Sistemul sanitar din România este un dezastru. Știm asta deja. Cel mai des am auzit de la oameni, în ultimul an, că nu se tem de COVID-19 cât de faptul că ar trebui să meargă în spitale, dacă se întâmplă să ajungă într-o situație limită. Aici suntem. Zero încredere. În spitale nu se găsesc medicamente, instrumentar medical sau simple feșe. Câți dintre voi nu ați dat o fugă la farmacia de peste drum ca să cumpărați pentru cei internați ceea ce v-a recomandat medicul? Aparatura medicală este învechită și nefuncțională în unele locuri, în timp ce cea nouă e închisă sub cheie și nefolosită acolo unde a fost achiziționată. Spitalele care funcționează sunt controlate de o „mafie” a programărilor și te poți programa doar dacă știi pe cineva. Profesorii universitari, doctori docenți, dumnezei ai sistemului, oameni la care intri ploconindu-te zburdă prin sistemul pe care îl țin captiv și îl mulg de resurse terorizând tinerii medici. Firme căpușă sug sume uriașe, mână în mână cu managerii spitalelor. Primari sau președinți de consilii județene care numesc politruci de casă în virtutea unor datorii sau ca să le gestioneze în uz propriu fondurile pe care le alocă din bugetele locale. Personal medical tracasat, batjocorit și stresat care tremură că iar nu merge sistemul de la Casa Națională de Sănătate și încep să țipe pacienții de nervi și iritare. Medici care se prăbușesc de oboseală, legați în birocrație inutilă.

Așa arată spitalul românesc. În el ajunge fiecare dintre noi atunci când se simte rău sau își duce copiii sau părinții agățându-se de o minune în loc să aibă încredere în profesionalism și în funcționarea sistemului.

Și ei, cei care au girat acest dezastru în ultimii 30 de ani, ei îi reproșează acum lui Vlad Voiculescu proasta funcționare a sistemului și proasta gestionare a pandemiei! Ei, cei care au venit la dezbaterea moțiunii și au stat în sala Parlamentului României fără măști de protecție, deși legea și bunul-simț le impun asta. Acești oameni sunt „elita”, exemple de proastă creștere pe care cei care vă înjură în trafic și vă taie fața la magazine, la administrația locală sau în viață le folosesc pentru a se cocoța pe munca și pe existența voastră.

Ei vin să îi reproșeze lui Vlad că într-o lună nu a reparat cât au stricat și furat ei în 30 de ani.

Așa că nu am decât un singur mesaj: nu te opri, Vlad! Dă-i înainte și fă reforma pe care o așteptăm cu toții! Asta e miza din spatele moțiunii. Hoți, escroci și impostori care vor să taie din fașă orice tentativă de reformă a sistemului. Acum e momentul să înțelegem că viața românilor va depinde în anii care vin de soarta acestei reforme. Vlad muncește pentru noi toți! Nu te opri, Vlad!