Atenție, nu e doar „taxa pe lăcomie”! Sunt și tăierile indirecte până în 2021

Primele informații despre măsurile de austeritate pe care vrea să le introducă Executivul PSD-ALDE au apărut în urmă cu două săptămâni. Au negat vehement și Viorica Dăncilă, și Eugen Teodorovici, iar Liviu Dragnea s-a făcut că nu știe ce se întâmplă la Guvern. Marți s-a văzut că, încă o dată, au mințit. Nu doar că majoritatea măsurilor de austeritate se regăsesc în textul ordonanței de urgență, ci ele au fost extinse până în 2021 inclusiv. Adică, vizează nu doar anul 2019, ci și 2020 și 2021! Apoi, că tot s-au grăbit să spună că nu îngheață nimic, doar printr-un singur articol din OUG Cabinetul Dăncilă îngheață 13 categorii de indemnizații, de la cele primite de invalizii și veteranii de război la pensiile de urmaș. Iar înghețarea e pentru următorii trei ani! Plus, noile taxe introduse, care prăbușesc deja bursa, vor arunca în aer investițiile și vor umfla totul, de la ratele la credite la facturile la utilități și comunicații.

Premierul Viorica Dăncilă și liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„Construcția bugetului pentru anul viitor are în vedere creșterea salariului în sistemul public, cât și veniturile pensionarilor, așa cum este stabilit în Legea pensiilor. Cu alte cuvinte, salariile și pensiile nu vor fi înghețate, ci vor crește. Aceasta pentru că a apărut în spațiul public anumite informații (sic!) care pot crea incertitudine și nu e corect și drept să creăm îngrijorări, să ne jucăm cu sentimentele pensionarilor, salariaților și să ducem în spațiul public informații eronate. Aceste speculații sunt nefondate”, spunea (cu tot cu greșelile de rigoare) premierul Viorica Dăncilă, pe 7 decembrie, după ce apăruse în spațiul public primul draft al ordonanței cu măsuri de austeritate.

Marți seară, timp de 40 de minute, Eugen Teodorovici a vorbit de la Guvern românilor despre binefacerile ordonanței, cum se va investi masiv în zonele sărace, cum se vor face stațiuni balneare și o mie de grădinițe. Apoi, pentru a distrage atenția de la restul măsurilor cuprinse în ordonanță și de la efectele lor negative, Teodorovici a bătut apa în piuă cu „lăcomia băncilor” și cu eforturile pe care le depune Guvernul PSD-ALDE pentru bunăstarea cetățeanului. Cetățeanul care nu are nici vicii și nici nu e pasionat de jocuri de noroc, că ăla va scoate mai mulți bani din buzunar pentru a acoperi noile taxe.

Apoi, Teodorovici s-a dus în studioul unei televiziuni pentru a relua aberațiile și a lansa noi manipulări: ba că măsurile de austeritate nu au nicio legătură cu ideea că Executivul nu mai are bani pentru a acoperi toate pomenile date, ba că „taxa pe lăcomie” și celelalte taxe nou-introduse nu au de-a face cu acuzațiile făcute de Liviu Dragnea în discursul-fluviu de duminică.

Nu a scos vreun cuvânt nici despre reducerea TVA la 18% și despre desființarea impozitului pe venit pentru medici, două măsuri din programul de guvernare care trebuiau să fie aplicate de la 1 ianuarie 2019.

Nu a spus și de ce are nevoie Guvernul să prelungească până la 30 iunie 2019 termenul în care să restituie românilor sumele încasate ilegal cu titlul de taxă specială pentru autoturisme, taxă pe poluare și taxă pentru emisiile poluante.

Nu a spus nici de ce simte nevoia să fugă de răspunderea legală. Nu de alta, dar printr-un articol strecurat în proiectul de ordonanță de urgență (art. 46), Guvernul introduce o derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010. Concret, potrivit legii în vigoare, premierul și ministrul de Finanțe trebuie să semneze două declarații de răspundere: una prin care „se atestă corectitudinea și integralitatea informațiilor din strategia fiscal-bugetară și conformitatea acesteia cu prezenta lege”, alta prin care se atestă că proiectul de buget anual respectă principiile responsabilității fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară și orice alte prevederi ale Legii 69/2010. Prin derogarea introdusă, Dăncilă și Teodorovici vor semna declarații care acoperă doar o parte din condițiile de mai sus. În mod convenabil, nu vor mai semna și răspunde pentru încălcarea Legea responsabilității fiscal-bugetare și pentru nerespectarea principiilor responsabilității fiscale și a regulilor fiscale.

Teodorovici nu a spus nici despre decizia ca, în perioada 2019-2021, Guvernul PSD-ALDE să nu respecte obligația prevăzută în Legea Educației, ca acest domeniu să primească 6% din PIB, iar cercetarea științifică să primească minimum 1% din PIB. S-a lăudat, în schimb, cu promisiunea făcută cadrelor didactice ca, de la 1 septembrie 2020, salariile lor să ajungă la nivelul prevăzut pentru anul 2022.

Și, nu în ultimul rând, nu a scos vreun cuvânt despre tăierile pe care vrea să le opereze Guvernul, multe dintre ele care se vor întinde până la finalul lunii decembrie 2021:

- Pensiile nu vor crește de la 1 ianuarie 2019, ci de abia de la 1 septembrie 2019. Aceasta, atât prin derogare de la prevederile în vigoare, cât și cu încălcarea promisiunilor făcute de PSD-ALDE, potrivit cărora punctul de pensie trebuia să ajungă la 1.265 lei de la 1 aprilie 2019. Prin nemajorarea punctului de pensie, de la 1 ianuarie 2019, în funcție de inflație și de creșterea salariului mediu brut, așa cum prevede Legea 263/2010, pensionarii pierd în primele opt luni ale anului viitor circa 100 de lei/lună.

- Pensiile sociale nu vor crește nici ele de la 1 ianuarie 2019, ci de abia de la 1 septembrie 2019. Majorarea va fi de 10%.

- De la 1 ianuarie 2019, vor crește salariile bugetarilor (salarii de bază, solde de funcție, salarii de funcție, indemnizații de încadrare) cu un sfert din diferența dintre nivelul prevăzut de Legea salarizării unitare pentru anul 2022 și nivelul aferent lunii decembrie 2018. Dar, atenție, NU vor crește și sporurile, indemnizațiile, compensațiile și primele. Acestea, chiar dacă sunt calculate ca procent din salariul de bază (exemple: sporul pentru munca de noapte - 25%, sporul pentru persoane cu handicap - 15%) vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2018, dacă angajtul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

- Orele suplimentare nu vor fi plătite, chiar dacă Legea salarizării unitare prevedea posibilitatea unui spor de 75% sau 100% din salariul de bază, după caz. Mai mult de atât, derogarea de la plata orelor suplimentare va fi stabilită de Guvern nu doar pentru anul 2019, ci pentru întreg intervalul 2019-2021. Excepție de la regulă vor face doar militarii, polițiștii, funcționari publici cu statut special din penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională. Acestora li se vor plăti, atenție, doar orele suplimentare muncite în weekend și de sărbători legale, dar la nivelul lunii iunie 2017, adică anterior intrării în vigoare a Legii salarizării unitare.

- În 2019 și 2020, bugetarii vor primi vouchere de vacanță. În perioada 2019-2021, bugetarii vor primi tichete de creșă, dar, atenție, NU vor primi tichete de masă, tichete cadou și tichete culturale.

- În perioada 2019-2021, niciun bugetar nu va fi premiat. Excepție vor face sportivii și antrenorii lor, dacă obțin performanțe deosebite, elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care obțin distincții la olimpiade internaționale.

- Tot în perioada 2019-2021, sumele pentru chirie, hrană și echipare acordate militarilor, polițiștilor și funcționarilor cu statut special din penitenciare vor fi înghețate la nivelul lunii decembrie 2018.

- Drepturile salariale obținute în instanță de bugetari până pe 31 decembrie 2021 se vor eșalona astfel: 5% în primul an de la data când hotărârea judecătorească devine executorie, 10% în al doilea an, 25% în al treilea an, 25% în al patrulea an și 35% în al cincilea an. Cu alte cuvinte, oamenii își vor vedea banii de abia după cinci ani de la victoria în instanță.

- În perioada 2019-2021 vor fi înghețate, la nivelul lunii decembrie 2018, indemnizațiile primite de 13 categorii de persoane, printre care persecutați politici, invalizi, veterani și văduve de război, indemnizațiile primite de membrii Academiei Române, Academiei de Științe Medicale din România, Academiei de Științe Tehnice din România, Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

- Doar pentru anul 2019, vor fi înghețate, la nivelul lunii decembrie 2018, și indemnizațiile acordate revoluționarilor.

- Similar, în 2019, vor fi înghețate și rentele viagere acordate sportivilor campioni.

- În perioada 2019-2021, nu vor fi acordate ajutoarele/indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori trecerea în rezervă. Așa cum se prevedea în prima variantă a ordonanței, acestea se vor acorda doar dacă încetarea raporturilor de muncă sau serviciu intervine ca urmare a decesului angajatului.

- Preșcolarii și elevii din clasele I-IV nu vor primi miere de albine până la finalul anului 2021.

