Bursa: arma (încă) secretă a dezvoltării economiei românești

Am trăit 12 ani în SUA, țară în care mai toți prietenii mei, rudele soției și colegii de facultate sau de job erau investitori la bursă. Am fost și rămân fascinat de acest fenomen. Pulsul economiei americane bate pe ritmul dictat de Wall Street, iar bursa de la New York se adresează unui public extrem de larg. 55% dintre americani dețin acțiuni în companii listate pe bursă, citesc rubricile speciale în mod constant, sunt emisiuni întregi și chiar canale de televiziune dedicate integral evoluțiilor acțiunilor.

Mi-am dorit, încă de când trăiam în America, să ajungem și în România la un nivel similar de dezvoltare economică și de educație financiară. Pentru asta, trebuie să-i apropiem pe români de piața de capital, să o facem prietenoasă, atractivă și simplă. Să schimbăm percepția că este un loc exclusivist unde doar cei bogați își pot investi banii.

Sunt un mare susținător al bursei românești, atât din perspectiva finanțării pentru companiile autohtone, cât și ca alternativă de investiție a economiilor românilor la clasicele depozite bancare sau la practica banilor ținuți la saltea. Cu o inflație în creștere și o piață bancară rigidă, investițiile la bursă reprezintă șansa românilor de a proteja și înmulți ceea ce au pus deoparte.

Piața de capital este barometrul unei economii puternice, mult mai realist decât cifre și estimări făcute din birouri. Când va reuși să fie o sursă reală și rapidă de finanțare pentru companii de orice talie, dar și o opțiune de plasare a banilor pentru un procent important din populație, abia atunci vom putea spune că economia românească a intrat într-o etapă de capitalism avansat, autentic. Etapă de care multe încă ne despart.

În 2021, Bursa de Valori București a înregistrat cea mai dinamică perioadă din istoria post-decembristă a pieței de capital românești, prin prisma numărului de companii intrate la tranzacționare, dar şi în contextul unor randamente semnificative. Această dinamică arată că BVB a ieșit din paradigma în care stătea cu mână întinsă la stat după o listare de anvergură, care să o scoată din rutină. A reușit să găsească o strategie prin care să atragă emitenți privați interesanți, într-o perioadă deloc simplă - iar pentru asta merită felicitați toți cei care au pus umărul.

S-au făcut, deci, pași importanți pentru creșterea ofertei, iar de-acum orice listare de stat va fi un bonus. Pentru stimularea cererii avem, pe de o parte, acțiunile de marketing și creșterea organică. Mai nou, BVB a inițiat o amplă campanie de rebranding, extrem de inspirată, cu un slogan atractiv și pe înțelesul tuturor: „viitorul e al celor care investesc în el”.

Era nevoie să aducem un bonus la toate acestea, iar acesta nu putea veni decât de la stat: debirocratizare și facilități fiscale pentru stimularea investițiilor bursiere. Astfel, zilele trecute, am depus un proiect de lege care crește atractivitatea pieței de capital ca alternativă de plasare a banilor, prin simplificarea birocrației și reducerea fiscalității pentru investitorii individuali la bursă. Propunem reducerea impozitului pe câștig din tranzacții de la 10% la 1%, pentru titluri deținute mai mult de un an, respectiv 3% pentru titluri deținute mai puțin de un an, implementarea unui sistem de reținere la sursă și eliminarea obligativității de declarare a pierderilor, așa cum este în prezent.

Am inițiat acest proiect legislativ împreună cu peste 50 de deputați și senatori de la aproape toate partidele parlamentare: PNL, USR, UDMR și PSD. Este o premieră și un semnal clar că dezvoltarea bursei trebuie să fie o inițiativă transpartinică, în interesul economiei românești. De bun simț.

Legea abordează două aspecte majore: simplificarea regimului fiscal pentru investitori, ceea ce va duce la creșterea numărului de persoane fizice care investesc pe piața de capital din România, atât în mod direct cât și prin fondurile de investiții; respectiv creșterea eficienței și a gradului de colectare la bugetul statului a taxelor aferente câștigurilor de capital, prin sistemul de colectare la sursă, ceea ce va asigura, practic, un grad de conformare de 100%.

Această abordare a funcționat în țări cu burse și economii mai dezvoltate. În Europa, Belgia și Elveția nu taxează câștigurile nete de capital; există alte tipuri de taxe pe valoarea tranzacțiilor sau pe total portofoliu pentru valori ale activelor peste un anumit nivel. La nivel global, în jurisdicții precum Singapore sau Hong Kong, piața de capital a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă, în directă legătură cu absența totală a impozitelor pe câștigurile de capital.

În plus, stimularea cererii prin reducerea poverii fiscale și a birocrației pentru investitorii pe piața de capital vine în complementaritatea a două angajamente cheie de stimulare a ofertei pe bursă, asumate de România prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): finalizarea listării unui pachet de până 15% din acțiunile Hidroelectrica, până în T2 din 2023, în cadrul măsurii de îmbunătățire a guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic; respectiv o schemă de minimis pentru sprijinirea firmelor din România, mai ales IMM-uri și companii active din sectoare cu nivel ridicat de creștere (IT, energie etc.), în procesul de listare la bursa românească, pentru a crește accesul lor la finanțare, cu termen de finalizare 30 iunie 2025.

Astfel, prin eforturile conjugate derulate la nivel legislativ și executiv, companiile performante din România se vor putea finanța mai ușor prin bursă, cu toate beneficiile aferente, iar măsurile propuse de noi vor stimula creșterea bazei de investitori activi pe piața de capital. Vom genera astfel un impact pozitiv atât pe partea de ofertă, cât și pe partea de cerere.

Win pentru companiile românești, win pentru românii care investesc pe bursă și win pentru statul român. În termen de 3-5 ani, baza de impozitare va crește exponențial, iar impactul pozitiv asupra bugetului de stat va fi, conform estimărilor, de peste 150 de milioane de euro anual. Plus o serie de efecte indirecte: companii mai puternice și mai competitive, locuri de muncă mai bine plătite, randamente mai mari la banii economisiți - în fapt, investiți - de români.

Ca om politic și mai ales ca economist, voi susține întotdeauna proiectele care sprijină economia românească, mediul antreprenorial și educația financiară a românilor. Propunerea noastră este, în fapt, un proiect de lege al pieței, care a adus pe toată lumea la masă: BVB, Asociația Brokerilor, Asociația Administratorilor de Fonduri, Asociația Română a Băncilor, ASF. Lucru mare în România de azi, meritul unor profesioniști care înțeleg potențialul pieței de capital. Rămâne ca politicul să se ridice la același nivel - deocamdată, sunt semne bune. Într-o perioadă tulbure, partidele democratice, de la dreapta la stânga, au semnat împreună propunerea legislativă, demonstrând că, dacă vor, pot trece peste orice orgolii și interese politice de moment.

La aproape șase ani de la revenirea acasă, încă mi-e dor de unele lucruri din America. Păstrând proporțiile, putem face din Bd. Carol I, actualul sediu al BVB, un Wall Street al României și al Europei de Est? Eu sunt convins că da. Pentru asta, însă, trebuie să scăpăm de birocrația sufocantă și să schimbăm mentalități. Și trebuie să învățăm că pe bursă se investește, nu se „joacă”. Atunci vom ajunge să vorbim despre bursă la cafea cu prietenii și la cină în familie.