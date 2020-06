Că le place sau nu, din U.E. vin zeci de miliarde de euro

Maniera în care sunt stimulate sentimentele antieuropene în România atinge grotescul. La vedere, forțele politice populiste au renunțat să mai vadă toate relele ca având sediul la Bruxelles, dar și-au activat batalioanele de răspândaci pentru a lovi eurosistemul cu manta.

Pe de-o parte este acuzată Uniunea Europeană că a inventat sau că ia parte la o conspirație care a închis oamenii în case pentru a le implanta în cap cip-uri, pe de altă parte sunt activate teme de genul „ne-au furat industria”. Pe această a doua direcție, se mizează pe ideea că românii au puțină ținere de minte, deci nu le va trece prin minte să întrebe cum anume a dispărut industria, nu cumva deoarece unii politicieni au făcut-o cadou, deși nu le-o cerea nimeni, pentru milioane puse la adăpost în paradisuri fiscale?

În ceea ce privește „conspirația mondială coronavirus”, îmi este greu să cred că autorii ei sunt idioți, dar e limpede că se bazează pe unii. Nu le dau toate informațiile, ci doar fragmente de adevăruri pe care le manipulează cu scopul inducerii temerii și neîncrederii în autoritățile europene.

Vor, nu vor unii, în România intră pentru început 2 miliarde de euro, apoi alte 31, sub formă de granturi și împrumuturi cu dobândă mică, care se adaugă altor miliarde pe care România le poate accesa pentru infrastructura medicală sau păstrarea locurilor de muncă. Desigur, pentru programul SURE, de 100 de miliarde, există o competiție, dar dacă Guvernul României se mișcă bine, nu are nimeni posibilități de a-l dezavantaja – la Bruxelles, lucrurile funcționează transparent și nu riscă nimeni un scandal idiot, care să șubrezească UE.