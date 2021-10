CTP: Criză? Persoana care arată clar în criză, în momentul de față, este domnul Iohannis

Președintele Klaus Iohannis și-a pierdut mult din credibilitate făcând declarații - atât despre pandemie, cât și despre criza politică - care se contrazic, iar consecința cea mai neplăcută este că o asemenea situație alimentează curentele naționaliste într-o țară care, după decenii de îndoctrinare ceaușistă, a „îndrăznit” să-și aleagă un președinte de o altă etnie. Acum, există riscul unui efect de bumerang, arată gazetarul Cristian Tudor Popescu.

„Dl. Klaus Iohannis se contrazice sistematic. Spune un lucru, îl afirmă cu prestanță, de la înălțimea celor 1 metru 90 și câți centimetri o avea, cu glasul său rar și măsurat, după care, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, spune: „Eu? Am zis eu asta? Nu, nu, n-ați înțeles, e invers!” Asta n-arată că ești într-o criză oareșcum?” - a comentat, vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu.

Astă-vară, dl. Iohannis spunea: „Practic, am învins pandemia”, a exemplificat CTP. „Deci, cum poți să spui așa ceva? De ce a spus-o dl. Iohannis? Pentru ca acum, în măcelul acesta care e în România, să vină și să spună: Să nu-i credeți pe cei care spun prostii pe Facebook și să ajungeți la ATI”, a arătat gazetarul.

Adevărul nu se stabilește prin vot

„Da? Dar pe matale de ce te-am crede, domnule? Ce dacă e președinte? Asta face ca ceea ce spune să fie mai adevărat? Adevărul nu se stabililește prin vot. Asta e o mare achiziție cognitivă pe care politicienii români n-au făcut-o încă și nici poporul n-a făcut-o până la capăt. Adevărul nu se stabilește prin vot. Adevărul științific, adevărul juridic nu se stabilesc prin vot. Dacă cineva a fost ales prin vot, asta nu înseamnă că în ceea ce spune are automat dreptate pentru că este președinte. Nici vorbă de așa ceva! Este, de altfel, un fault logic din familia argumentum ad hominem, cu subspecia, ex cathedra, argumentul autorității: E președinte, are dreptate! Nu! Analizăm ce spune persoana, indiferent că este parlamentar, indiferent că este președinte”, a arătat Cristian Tudor Popescu.

„Vi-l mai amintiți pe Vosganian, care spunea 's-a făcut dreptate', după ce parlamentul l-a scos la vopsea, ca să nu fie cercetat de justiție? Prin vot, da? Prin votul parlamentului! Și el spunea că s-a făcut dreptate! Deci, nu, faptul că este președinte nu-l împiedică pe dl. Iohannis să spună prostii!” - a continuat CTP. „Și prostii e puțin spus”, a adăugat el.

„Aici are dreptate, să nu-i credem pe cei care spun prostii pe Facebook. Dar cine spune? Pe dumneata putem să te credem? Ce grad de credibilitate mai ai în clipa de față? Pentru că ai un depozit de încredere, acolo, la Cotroceni, ce ți-a mai rămas din el?” - a comentat CTP, subliniind că președintele și-a pierdut foarte mult din capitalul de încredere.

El a reamintit o altă declarație a președintelui, pe care o făcea în urmă cu o lună, când aveam deja un număr de câteva mii de infectări pe zi: „Criza politică nu e absolut deloc îngrijorătoare. Guvernul merge mai departe”, spunea Klaus Iohannis. „Și acum, iată în ce situație ne aflăm, în care trebuie să numim premier un fost general, pentru a salva o situație critică. Păi, nu era nicio problemă!”, a arătat CTP.

Efectul de bumerang al „neamțului”

„Știți ce se întâmplă grav, dincolo de compromiterea și de pierderea încrederii cetățenilor de către dl. Iohannis? Grav este că el e „neamț”, așa a fost perceput. Eu, când a fost votat dl. Iohannis, m-am bucurat enorm, în primul rând, mi-am spus: domnule, extraordinar, se depășește xenofobia aia băgată de regimul Ceaușescu în măduva poporului ăstuia - împotriva ungurilor, a evreilor, a nemților, a străinului în general. Extraordinar, iată că românii pot să aleagă președinte un om care nu este etnic român, care este etnic german. Acest lucru, acum, se întoarce împotrivă. Cei care nu l-au votat le spun celor care au votat: Ați văzut, domnule, l-ați votat pe neamțul ăla! Ați crezut că rupeți inima târgului cu neamțul ăla!” - a explicat CTP. „Faptul că ești român nu înseamnă că ai dreptate prin comparație cu un neamț sau cu un ungur”, a ținut să sublinieze gazetarul.

„Dar așa gândim noi. La nivelul masei, nu funcționează așa lucrurile. La nivelul masei, acum, apare și această componentă: L-am pus pe neamțu' ăla! Neam de neamul nostru să nu mai alegem acum vreun străin, vreun neamț, vreun ungur, că uite ce pățim!”, a arătat gazetarul. „De asta mi-e frică și asta alimentează în clipa de față discursul naționalist, de peșteră, imbecil și agresiv. Dar dl. Iohannis n-are nicio treabă, el este pe înaltele plaiuri ale vânătoarei acum, ne vorbește de la Bruxelles și ne spune el cum să nu credem în prostiile de pe Facebook”, a încheiat (cu amărăciune) Cristian Tudor Popescu.