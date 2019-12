CTP, despre excluderile din USR: E comportament de PCR; A câștigat alegerile europarlamentare printr-o confuzie

Gazetarul Cristian Tudor Popescu are un comentariu foarte critic la adresa USR, după excluderile care au avut loc săptămâna aceasta. El spune că acest partid are un comportament nedemocratic, de partid comunist, și că începe să nu mai difere cu nimic de năravurile partidelor tradiționale. Gazetarul crede că scorul mare de la alegerile europarlamentare s-a datorat unei confuzii făcute de alegători, care n-au știut cine e USR. CTP are cuvinte aspre și pentru susținătorii fanatici de pe net ai USR, care „îi depășesc până și pe cei ai PPDD, pe alienații ăia mintali ai lui Dan Diaconescu, în mârlănie, ignoranță și agresivitate”, după cum spune gazetarul.

Una dintre excluderile care s-au făcut la USR, cea a Claudiei Postelnicescu, a avut printre motive și faptul că a intervenit la Digi24 pentru a critica în termeni destul de duri conducerea partidului.

„Are dreptate doamna Postelnicescu. Știți de ce? Eu nu știu dacă acolo sunt securiști și ce a mai spus dânsa, dacă are dovezi că e cineva securist pe acolo. Dar comportamentul este de Partidul Comunist Român”, a comentat Cristian Tudor Popescu în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24. „De pildă, doamna Olimpia Ardelean a fost exclusă pentru că a jignit colegii. Înțeleg că i-a înjurat. Adică o femeie a înjurat niște bărbați și le-a căzut gradul imediat. Domnule, excluzi un om din partid pentru că a înjurat?! Mai ales că motivul expus de doamna este observația dânsei cu privire la listele false de nume folosite în campania „Fără penali”. Bun, eu nu știu dacă e așa. Dar dânsa a spus asta și conducerea USR, dl. Barna, excluzând-o din partid, n-au spus un cuvânt despre ce a spus dânsa. Au spus că au dat-o afară pentru că a înjurat. Ăsta e comportament de PCR! Așa făcea PCR-ul. Niciodată, când cineva zicea ceva de Ceaușescu, acel lucru nu era consemnat nicăieri, nici măcar nu putea fi consemnat! Respectivul era exclus, era marginalizat pe cu totul alte motive, găseau altceva, în niciun caz faptul că a zis ceva de marele conducător”, a comentat CTP.

„Or - a continuat gazetarul -, ăsta era un atac la adresa marelui conducător, adică dl. Barna, care nici măcar n-a fost pomenit. Putea să iasă conducerea unui partid sănătos, a unui partid democratic, să iasă dl. Barna și să spună: domnule, e adevărat sau nu e adevărat că au fost semnături false cum spune doamna Olimpia Ardelean. Niciun cuvințel! Ciocul mic. În schimb, au exclus-o pentru că a înjurat. Cum arată chestia asta? La doamna Postelnicescu, același lucru. Pentru ce a fost exclusă dânsa? Pentru că a adus daune imaginii partidului. Ei, asta este o metodă tipică a comuniștilor de a sufoca orice fel de opoziție, orice fel de încercare de disidență în partid. O s-o vedem și la PNL, exact aceeași atitudine ca a USR-ului”, a punctat gazetarul.

„Un partid sănătos, un partid democratic, un partid liber discută. De ce să nu discute? Am auzit de sute de ori moștenirea asta de la PCR: Domnule, se rezolvă în partid, rufele se spală în familie, la intern, nu vorbim la exterior! De ce să nu vorbiți? Partidele parlamentare sunt subvenționate cu sume uriașe, după părerea mea, și nejustificate de la bugetul României! PSD ia 60 de milioane de euro, PNL pe-aproape. Enorm de mulți bani, nu știu de ce. Deci, aceste partide care trăiesc din banii noștri doresc să-și rezolve chestiunile în privat. Nu! Trebuie să le rezolve de față cu cei care îi plătesc, cu oamenii, cu publicul. A spus ceva dna Ardelean, iese dl Barna tot public și cu argumente, dacă are, contrazice sau nu ceea ce a spus un alt membru de partid. Ce ai a te teme?”, se întreabă retoric Cristian Tudor Popescu.

USR a obținut scor bun la europarlamentare dintr-o confuzie

Pentru gazetar, este evident că USR are niște probleme grave, care se acumulează de când a câștigat alegerile europarlamentare, alegeri la care, crede CTP, scorul mare al USR se datorează unei confuzii făcute de alegători.

„Imaginea unui partid nu poate fi afectată decât dacă partidul ăla are niște probleme, niște găuri în el. Că dacă partidul arată bine, e în regulă, e democratic și așa îl percep oamenii, dacă vine unul dintre membri și începe să chirăie acolo că nu știu cine e dictator, se acoperă de ridicol. Dar când partidul are probleme pe care le simte toată lumea - USR-ul are continuu probleme de când a câștigat alegerile europarlamentare. Printr-o confuzie. Acum pot s-o spun: aia a fost o confuzie, cu USR-ul, acel scor obținut de USR. Oamenii n-au știut cine e USR. Pur și simplu n-au știut! După alegeri, s-a arătat cine sunt”, a punctat CTP.

CTP: Știm ce primim de la susținătorii USR. Ce oameni fini, ce intelectuali de rasă!

În acest context, gazetarul a adus în discuția cu jurnalista Digi24 Alina Manolache și comportamentul intolerant al susținătorilor radicali ai USR pe rețelele sociale:

„Păi conducerea, cu Barna în frunte, le-au dat afară pe cele două doamne pentru limbaj dur? Pentru imprecații? Păi, ce este pe net? Știm amândoi, doamnă Manolache, ce primim de la susținătorii USR. Ce oameni fini, ce intelectuali de rasă sunt, domnule!”, spune ironic CTP. „Îi depășesc la un moment dat pe cei de la PSD, îi depășesc până și pe cei ai PPDD, pe alienații ăia mintali ai lui Dan Diaconescu, în mârlănie, ignoranță și agresivitate”, a continuat el.

Gazetarul are și o explicație: „E simplu mecanismul: până să câștige în alegerile europarlamentare, ideea era suntem cu toții aici, pe net, o mare comunitate, parcă erau Falansterul din Scăieni al lui Teodor Diamant, toți spunem și de aici rezultă adevărul. Acum, se profilează locuri de parlamentari, se profilează locuri de primari, se profilează posturi într-o eventuală guvernare și atunci, USR-ul devine un partid asemenea PSD-ului și PNL-ului. Asta se întâmplă cu el”, a conchis CTP.

