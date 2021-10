Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care, într-o emisiune a unui post local de radio, a îndemnat credincioșii să nu se vaccineze, ar trebui arestat și cercetat sub acuzația de zădărnicire a combaterii bolilor, consideră gazetarul Cristian Tudor Popescu. CTP a demonstrat la Digi24 de ce afirmațiile înaltului prelat sunt o minciună spusă cu bună știință.

IPS Teodosie a spus că vaccinul nu trebuie să fie obligatoriu, „mai ales că nu este asumat de nimeni” şi ar avea urmări negative. Arhiepiscopul a declarat că nu este de acord cu restricţiile pentru persoanele nevaccinate și i-a sfătuit pe oameni să se adreseze justiţiei în cazul în care vor fi introduse restricţii.

„Instigă, asta face dl. Mache (ÎPS Teodosie - n.r.), instigă. Hai să facem un compromis, în stilul politicienilor: vă convine (să-l numim - n.r.) ÎPS Mache?” a spus CTP cu referire la numele laic pe care Securitatea i l-a dat prelatului. „Dar să comentăm ce spune dl. Teodosie”, a continuat gazetarul.

CTP: De ce spunem „minte ca un porc”?

„Întâi aș vrea să fac o precizare: n-o să folosesc o expresie, dar întotdeauna m-a nedumerit expresia asta în limba română, care nu se găsește în alte limbi: minte ca un porc! Nu o folosesc acum, dar fac o analiză filologică, e o paranteză, am o nedumerire: de ce minte porcul, domnule? Cum adică 'minte ca un porc'? Dacă vrem să luăm un animal care să se potrivească cât de cât: minte ca o vulpe, că vulpea poate să înșele, nu? Este un simbol al vicleniei. Punem 'minte ca o vulpe'. Sau 'minte ca o cioară'. Ciorile sunt extrem de inteligente, printre cele mai inteligente animale, care pot să te păcălească foarte ușor. Dar de ce 'minte ca un porc'? Ați văzut vreun porc înșelând pe cineva cu ceva? N-am înțeles această expresie și de aceea n-o folosesc.

Dar să revenim de la analiza filologică la cea teologică.

Diferența dintre fals și minciună

Dl. Teodosie zice așa: 'Vaccinul nu este asumat de nimeni și sunt atâtea urmări negative'. Arhiepiscopul acesta - înțeleg că are niște studii și pe afară, a fost trimis să studieze, nu știu ce a studiat - dar să nu știe lucrurile acestea cu privire la ce se întâmplă în lume?! (că vaccinul este asumat de producători, de Agenția Europeană a Medicamentului, de cea din Statele Unite, care l-au aprobat în baza unor studii, și în cele din urmă de statele care l-au pus la dispoziția cetățenilor - n.r.). E de luat în considerare o asemenea ipoteză? Nu! Și-atunci, el NU face o afirmație falsă. Este o minciună.

Falsul nu se confundă cu minciuna. Perechile sunt așa: adevărat/fals, care sunt categorii logice, și minciună/sinceritate, care sunt categorii psihologice. Cineva poate să producă o propoziție falsă cu bună-credință: așa știe el, nu gândește bine și spune un lucru fals, care își are contrariul într-un lucru adevărat.

Dar aceasta este o minciună. Minciuna este un proces deliberat, psihologic, prin care se pronunță o propoziție care, pe lângă faptul că e falsă, este și deliberat falsă. Asta este diferența între fals și minciună.

Aceasta este o minciună, pentru că omul acesta știe foarte bine. Nu poate fi nicio supoziție. Cum să spui că nu este asumat de nimeni? Asta este o minciună, nu este un fals. Un fals ar fi fost să spui că vaccinul face ca oamenii să aibă consecințe grave în viitor, peste cinci ani se vor îmbolnăvi grav și le va crește un cap de maimuță. Așa știe și crede el și omul spune un lucru fals. Dar ca să spui că vaccinul nu este asumat de nimeni, aceasta este o minciună.

Câți morți din cauza vaccinului sunt în România?

Și (arhiepiscopul) continuă: „Și sunt atâtea urmări negative!”

Câți morți din pricina vaccinului au fost și sunt în România? Și câți morți din pricina COVID au fost/sunt în România? Avem două cifre, da? Morții sunt vreo 40 și ceva de mii de când a început pandemia, sunt vreo trei mii și ceva de morți de când a început criza politică, în vreme ce numărul persoanelor care au murit - dovedit clar - din pricina vaccinului este ZERO în România.

„Am citit clar că Uniunea Europeană a anunțat că vaccinul va înceta” (CTP citează din declarațiile lui IPS Teodosie - n.r.). Nu este o afirmație falsă, este o minciună! A, dacă spunea știu eu, am eu sursele mele că o să înceteze vaccinul acesta, au venit niște porumbei albi de la Dumnezeu și mi-au spus că încetează vaccinul, aia era o afirmație falsă. Dar să spui că ai citit tu că Uniunea Europeană a anunțat - verb! - a anunțat Uniunea Europeană, asta este o minciună ordinară!

CTP: Pe cine reprezintă individul acesta?

Dacă BOR, dacă Patriarhia, spune că îndemnul unui cleric împotriva vaccinării este total și ferm dezavuat de Biserică, vă întreb: pe cine reprezintă individul acesta? Acest ins de ce nu este el arestat acum și urmărit penal în stare de reținere pentru zădărnicirea combaterii bolilor, potrivit Codului penal?

Nu este urmărit penal de ce? Pentru că are niște materiale textile pe el, are pe cap, și are o barbă foarte lungă. Dacă i le dai la o parte pe toate, ce rămâne, pe cine reprezintă în afară de cei care se uită în gura lui din parohie?” a încheiat Cristian Tudor Popescu.