Florin Cîțu are un singur obiectiv: să fie „preșmier”, adică și președinte, și premier, iar pentru aceasta „l-a lăsat în ofsaid” chiar și pe președintele Iohannis alături de care a început „operațiunea Dărâmarea”, spune Cristian Tudor Popescu. Gazetarul crede că este posibil ca Florin Cîțu să rămână premier interimar pe termen pe termen nedefinit, o situație pe care CTP o găsește total anormală.

Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra momentului în care Florin Cîțu a spus: „Nu avem pe masă soluția Ciucă”.

„Deci, ne găsim într-o etapă nouă, în care dl. Cîțu nu mai are treabă nici cu dl. Iohannis, pentru că domnul Ciucă a fost clar propunerea domnului Iohannis. Și acum, dl. Cîțu spune: „Nu. Nu e dl. Ciucă. Bine, sunt eu, e clar, cine să fie decât eu?” Domnul Cîțu a declanșat toată această vânzoleală sângeroasă care durează de trei luni de zile - sângeroasă nu pentru dl. Cîțu și pentru politicieni, sângeroasă pentru cetățenii care mor prin spitale și de alte lucruri decât de COVID în perioada asta în care România nu are guvern legitim - a declanșat-o ca să fie ce? Are un singur obiectiv: să fie preșmier. Adică, și președinte de partid, și premier. Vrea să fie preșmier omul și pentru asta, din câte văd, este capabil de orice, adică n-are limite domnul Cîțu. Acum a reușit să-l surclaseze și pe Iohannis, pentru că au pornit amândoi în operațiunea „Dărâmarea”. Acum, el a luat-o în față, are o lungime de cal domnul Cîțu față de domnul Iohannis în momentul în care spune „Ciucă nu e o soluție”. Singurul lucru care îl interesează în povestea asta este să fie el preșmier”, a comentat, vineri seara, la Digi24, Cristian Tudor Popescu.

Cîțu l-a lăsat în ofsaid pe Iohannis

„De două luni și mai bine, de când a declanșat criza, tot el premier. A fost demis prin moțiune de cenzură și tot el este premier al României. Vi se pare normal așa ceva?”, întreabă CTP.

Gazetarul consideră că președintele Klaus Iohannis nu-l va nominaliza din nou pe Florin Cîțu să formeze un guvern, iar blocajul va continua, posibil luni de zile, timp în care Florin Cîțu rămâne premier interimar.

„Eu nu cred că domnul Iohannis îl va numi din nou premier pe domnul Cîțu. În primul rând, ar trebui ca să accepte PSD. La PSD acum se calculează pe puncte - cât pierdem, cât câștigăm. Vă dați seama cât pierde PSD-ul în fața alegătorilor în clipa în care îl acceptă pe Cîțu premier, după ce l-a dat jos pe „Cîțu, groparul României” prin moțiune de cenzură?” - arată CTP.

În momentul de față, Cîțu l-a lăsat în ofsaid pe Iohannis, spune gazetarul. „Numindu-l din nou, Klaus Iohannis în clipa de față știe foarte bine - poate că în legătură cu sine nu este conștient de cât i-a scăzut nivelul încrederii în ochii populației, dar cu siguranță e conștient de cel al lui Cîțu - că dacă l-ar numi acum, ar însemna că se întovărășesc Ciungul cu Ologul, prin urmare, n-ar avea niciun motiv să facă asta”, argumentează CTP.

Lunile trec și Cîțu rămâne

Pe de altă parte, „între PNL și PSD, în cotârceala lor, cum spuneam, este totuși în clipa de față o deosebire. PNL-ul s-a dus să zgrăbțăne la poartă la PSD. PSD-ul vine de pe cai mari și spune: Da, domnule, ăștia sunt disperați, nenorociții ăștia care au prăpădit România, sunt disperați și vin la noi. Noi ce să facem? Nu putem să lăsăm țara în situația asta! De-aia colaborăm. Asta e una, cu PNL. Dar ca să-l accepți pe Cîțu premier, asta n-ai cum s-o explici”, punctează gazetarul.

„Este o situație anormală asta în care este demis un guvern și-un premier și el rămâne liniștit și poate să mai rămână în continuare. Să zicem că nu se cade la pace, PSD și PNL. E foarte greu să se mai ajungă la o înțelegere cu USR, după tot ce s-a spus în clipa de față. USR-ul a început acum să împroaște. Dă în toată lumea, nu numai în Cîțu, dă în UDMR din greu, îi face iliberali, înțeleși cu Viktor Orban, au dat drumul la artileria cu diverse materii semi-lichide. Și atunci, nu se întâmplă nimic și rămâne guvernul interimar, rămâne sine die. Nu poate să-l dea nimeni jos.

Iohannis a spus să se vină la Cotroceni când se va identifica o majoritate. Nu s-a identificat majoritatea. Iohannis n-a spus ce face dacă nu se identifică majoritatea. Nu se identifică majoritatea înseamnă că mai căutam majoritate. Și nu se identifică. Și lunile trec. Și rămâne Cîțu. Este și poate să rămână în continuare”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Guvernul de urgență

Gazetarul propune o soluție pentru a preîntâmpina asemenea situații: parlamentul să desemneze, încă de la începutul legislaturii sale, un guvern de urgență.

„Mă gândeam: nu ar fi normal și rațional, n-ar trebui ca un parlament, odată ales într-o legislatură, printre primele sale acte, o comisie parlamentară, să aleagă un guvern de urgență, apolitic, compus din tehocrați - comisia alege oamenii respectivi - pe care să-l supună apoi validării plenului? Guvernul acesta nu intră în funcțiune, dar avem numele respective, el este știut, făcut public și stă acolo. Poate să fie actualizat din când în când, poate cineva nu mai vrea sau nu mai poate. Acum, de pildă, acest guvern trebuia să fie nominalizat acolo, la Palatul Victoria, și-n clipa în care este demis dl. Cîțu, a doua zi guvernul se înlocuiește cu cel de urgență, care este pregătit pentru asta. Firește că, apoi, se desfășoară negocieri pentru un nou guvern, dar nu se desfășoară negocieri cu fostul premier, rămas în funcție deși a fost dat jos de către Parlament, care e și președintele partidului de guvernământ, și capul negocierilor. E o situație anormală, iar Cîțu face absolut tot ca să blocheze, ca să fie el preșmier”, a explicat Cristian Tudor Popescu.