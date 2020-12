Cristian Tudor Popescu consideră că rezultatul alegerilor parlamentare 2020, așa cum este prefigurat el de exit-polluri și de rezultatele provizorii, arată cea mai rea situație dintre cele posibile, pentru că indiferent de ce majoritate se va forma în Parlament, ea va fi o majoritate fragilă.

„Bine nu e, în nicio direcție rezultată din aceste cifre. Să zicem că rămâne așa. Ce este destul de clar este că partidul câștigător în aceste alegeri va avea o diferență mică în față în raport cu al doilea clasat, nu o să avem o diferență mare. Poate vor fi modificări, e posibil să se schimbe și ordinea primilor doi clasați față de cea pe care o vedem acum, dar sunt șanse mici să avem o diferență de 5 procente”, a arătat Cristian Tudor Popescu, duminică seara, la Digi24.

PSD câștigă întotdeauna alegerile

„Plecăm de la această ipoteză a distanței mici între primii doi clasați. Dacă se menține situația aceasta, PSD câștigă alegerile, adică se întâmplă ce s-a întâmplat întotdeauna în 30 de ani. PSD nu a pierdut niciodată alegerile parlamentare. Niciodată. 1990 - n-avem ce discuta, FSN - 67 la sută; 1992 - la fel, PSD câștigă sub forma de atunci, FDSN; în 1996, a câștigat tot PSD ca partid, a avut cele mai multe voturi, însă s-a realizat coaliția cu Convenția Democrată care a intrat la guvernare; în 2000 câștigă din nou PSD; în 2004 câștigă din nou PSD, ca număr de voturi a avut cele mai multe la parlamentare, dar Traian Băsescu, soluția imorală, coaliția și n-au intrat la guvernare, dar la voturi au câștigat; în 2008, iarăși, au fost practic la egalitate cu PDL, cu care au și intrat la guvernare; USL în 2012 - din nou PSD la guvernare câștigător; de 2016 ce să mai vorbim! Deci, acum ar însemna că încă o dată PSD nu pierde la alegeri, chiar dacă nu va face guvernarea acum și are șanse mici să facă guvernarea, pentru că președintele Iohannis nu va nominaliza un premier de la PSD”, a comentat CTP.

PSD nu vrea să guverneze acum

De altfel, gazetarul crede că PSD-ul nici nu urmărește ca obiectiv principal în acest moment obținerea guvernării. „Le e de ajuns să câștige alegerile, fie și cu un procent în față, ca dl. Ciolacu să se ducă la Cotroceni, să bată cu pumnul în masă, să ceară un premier PSD. N-o să i-l dea Iohannis. Și o să înceapă lupta de opoziție de pe o poziție foarte tare și foarte bună. Cu câștigarea alegerilor, dl. Ciolacu se validează împreună cu camarila lui din fruntea PSD-ului și păstrează imaginea vie, puternică a partidului și poate să aștepte. De ce să intre la guvernare acum, în situația asta dificilă? Poate să aștepte la cotitură, la momentul potrivit, având în vedere că se mai întâmplă ceva în ipoteza acestei mici distanțe dintre primii doi clasați, și anume că orice majoritate s-ar forma, ea va fi o majoritate fragilă în Parlament, care poate fi schimbată printr-o trădare, ceva, o mișcare la un moment dat. Dacă PSD va fi pe locul 2, atunci se va declanșa scenariul 'fraudarea alegerilor', o să înceapă să țipe toate goarnele partidului. (...) Dl. Ciolacu a câștigat, oricum a câștigat din punctul lui de vedere, în PSD, aceste alegeri”, a punctat gazetarul.

În ce caz USR-ului nu i se va ajunge la nas decât „cu un număr apreciabil de prăjini”

Pe de altă parte, dacă PSD și USR PLUS vor face guvernul, oricum le va fi greu să guverneze împreună. Cât de greu le va fi depinde de distanța dintre ele, spune CTP. Dacă PNL va avea dublu sau mai mult față de USR, atunci negocierile PNL-ului cu USR-ul vor fi ceva mai blânde. Dacă însă distanța scade, dacă se apropie prea mult USR, atunci „USR-ului nu li se va mai ajunge la nas decât cu un număr apreciabil de prăjini. Pretențiile lor vor fi dure, sălbatice de-a dreptul, vor fi aroganți și vor ceda extrem de greu. Asta este perspectiva”, a comentat Cristian Tudor Popescu.

După cum arată rezultatele exit-pollului, ce se poate calcula rapid este că PSD nu poate face o coaliție de guvernare, spre deosebire de PNL, care poate s-o facă cu USR PLUS, nu știu dacă are suficient, dar dacă n-are, poate să negocieze cu UDMR, care oricum va intra în parlament.