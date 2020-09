CTP își asumă „păcatele” față de Corneliu Vadim Tudor la alegerile prezidențiale din 2000

Zicerea lui Niccolo Machiavelli cu „scopul scuză mijloacele” nu este corectă, spune Cristian Tudor Popescu. Gazetarul a explicat că cineva care alege în mod deliberat să folosească niște instrumente „rele” pentru a-și atinge un anumit scop ar trebui să fie pregătit să își și asume aceasta. CTP a dezvăluit, în context, cum s-a folosit de manipulare la alegerile prezidențiale din 2000, pentru a-i reduce șansele lui Corneliu Vadim Tudor. „A fost incorect ce am făcut, dar nu mă puteam gândi la o Românie condusă de Corneliu Vadim Tudor nici măcar pentru cinci minute”, a spus gazetarul.

„Alegerile din 2000 au fost unul dintre momentele cele mai idioate din viața mea, în care a trebuit să fac tot ce mi-a stat în puteri să nu câștige Corneliu Vadim Tudor”, a mărturisit Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24.

Gazetarul spune că politicianul naționalist a ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2000 prin „boală”. Națiunea s-a îmbolnăvit atunci, a avut o digestie foarte proastă, metabolismul ei s-a tulburat și din vâltoarea, din mațele acelea tulburate ale națiunii, a ieșit Corneliu Vadim Tudor, a explicat CTP.

„Atunci am făcut niște lucruri - am și eu păcatele mele pe care mi le recunosc. De pildă, Vadim Tudor nu era creștin-ortodox, făcea parte din Creștinii pentru Evanghelie, așa se numea, era o subconfesiune în creștinism; după 1989, însă, s-a căsătorit în religia ortodoxă, dar religia părinților săi și inițial religia sa era aceasta. Ei, l-am făcut „sectant”. Cuvintele contează totdeauna. L-am făcut „sectant”, pentru că știam că asta o să-i atingă pe credincioșii ortodocși din România, majoritari. Nu știu dacă era sectant, era o subconfesiune acceptată. Dar am făcut asta. E o metodă de manipulare”, a punctat gazetarul.

„De asemenea, l-am făcut „fascist” de câte ori am putut, citând L'Humanité - ca să nu spun eu lucrul acesta, să-l spună ziarul. Ziarul cui? Ziarul comuniștilor francezi, ziarul stângii din Franța, care îl numea „Fascistul din Carpați” și-i dăduse o poză cu ochelarii ăia negri, ocupând prima pagină. De ce am făcut asta? Pentru că mizam pe efectul acestui cuvânt printre vechii comuniști. Eram în anul 2000, erau doar zece ani de la Revoluție, erau mulți cei care trăiseră în fostul regim, nostalgici ai comunismului. Și eu știu foarte bine asta, cuvântul „fascist” la comuniști, la stânga, creează o reacție adversă pe loc” - a arătat Cristian Tudor Popescu.

„De ce am făcut asta? Există o zicere atribuită lui Niccolo Machiavelli, „Scopul scuză mijloacele”. Ea este greșită, după părerea mea. În cele mai bine de cinci secole de când a fost spusă, e greșită. Corect este „Scopul asumă mijloacele”. Scopul nu scuză niciun fel de mijloc. Nu te scuză. Dacă ai ales niște mijloace rele, urâte, acele mijloace nu sunt justificate de scop, ele rămân rele și urâte. Tu ce poți să faci? Poți să ți le asumi în mod conștient. Da, știu că am făcut un lucru incorect, un lucru rău, un lucru urât, dar eu consider că scopul pentru care am făcut asta merită. Și îmi asum. Ceea ce înseamnă că sunt pregătit să dau socoteală și să și plătesc pentru păcatele pe care le comit în acel moment. Așa este corect. Și atunci asta am făcut: mi-am asumat ceea ce am făcut și v-am spus acum și dumneavoastră. A fost incorect ce am făcut, dar nu mă puteam gândi la o Românie condusă de Corneliu Vadim Tudor nici măcar pentru cinci minute”, a încheiat CTP.

Cu un temperament vulcanic și limbaj agresiv și insultător, Corneliu Vadim Tudor a condus, după Revoluție, Partidul România Mare, o formațiune cu puternice accente naționaliste și xenofobe. În 2000, Vadim Tudor a ajuns contracandidatul lui Ion Iliescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Politicianul a murit la 14 septembrie 2015.