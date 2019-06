CTP: PSD este un Cernobîl al politicii românești

Cristian Tudor Popescu compară PSD-ul cu Cernobîl: o structură de cofraj radioactiv, care își transformă liderii în mutanți și ale cărui urmări nu dispar timp îndelungat, pentru că PSD este un partid care nu evoluează. Gazetarul prognozează că PSD își va reveni - ajutat cumva și de o opoziție sub așteptările electoratului -, iar în toamnă vom asista la același discurs ca pe vremea lui Liviu Dragnea.

„PSD este un loc. Un loc. Am văzut un serial foarte bun, acum, se numește Cernobîl. Remarcabil, ca acuratețe științifică, încercare de reconstituire cât mai exactă a ceea ce s-a întâmplat acolo, și din punct de vedere științific, politic, uman, ce a fost... Prin urmare, vă spun că PSD este un Cernobîl al politicii românești”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi24.

„În 1945, în politica românească s-a produs un accident nuclear ca acela de la Cernobîl și, cum știți, urmările unui astfel de accident nu dispar vreme de ani și ani, zeci, mii de ani. Radiația persistă, remanentă, are niveluri foarte înalte în zona de excluziune, acolo, aproape de miez. Ei, la Cernobîl, dacă intri în zona respectivă, ori mori, ori te transformi într-un mutant monstruos. Același lucru înseamnă PSD. Când ajunge o ființă umană în zona de radiație a PSD-ului - care poate să fie chiar și în afara PSD-ului, în apropierea lui, chiar în partid vezi aliații de decenii ai PSD-ului, că a tot avut tovarăși de drum, cum are și astăzi - deci când ajungi în zona de radiație a PSD-ului, vei fi cu siguranță transformat. Acolo e un cofraj radioactiv, care te transformă într-un mutant. Toți cei pe care îi vedeți acolo fac parte din aceeași specie mutantă”, a explicat CTP.

„Unii sunt mai cu pretenții, se dau mai rafinați, alții sunt mai din topor, unii joacă un rol, alții altul, în esență, toți sunt din aceeași specie de mutanți și nu se schimbă sub nicio formă. PSD este un partid care nu evoluează, la fel ca radiația de la Cernobîl: ea este persistentă peste ani și ani”, a adăugat gazetarul.

PSD-ul l-a creat pe Dragnea

El spune că oricare dintre momentele PSD - de pildă, Năstase sau Ponta - ar fi putut să ducă la ceea ce s-a întâmplat în acești doi ani și jumătate sub Dragnea.

„Istoria, care are componenta ei haotică, a făcut să nu câștige alegerile prezidențiale Adrian Năstase sau Victor Ponta. Dacă le-ar fi câștigat, am fi văzut mai devreme cu niște ani ce am văzut acum.

Pentru că asta n-a fost creația lui Dragnea.

Nu Dragnea a creat PSD-ul.

PSD-ul l-a creat pe Dragnea.

Și întotdeauna acest partid va produce astfel de mutanți. Este în natura lui interioară. Cofrajul ăsta în care toarnă pe oricine vine acolo. Ăsta este PSD”, a punctat Cristian Tudor Popescu.

Faza de „capitalism electoral”

„Deci, ce se întâmplă acum este absolut normal. Se reface imediat. Va reveni. Până în toamnă, o să auzim discursurile aproape aceleași ca pe vremea lui Dragnea”, consideră CTP. Acum, spune el, „e momentul ăsta de spoire pe față, încearcă să camufleze, și-au pus niște măști: Băi, a fost atât de tare lovitura, încât nu putem să spunem că n-a fost. A-ncercat doamna Andronescu, care este așa, profesoară, intelectuală, și spunea doamna Andronescu: Și care e problema, suntem doar cu trei puncte în urma partidului de pe primul loc. A-ncercat. Ei, ăștilalți n-au mai încercat. Au luat-o: domnule, rezultatele referendumului trebuie să le implementăm, să refacem relațiile cu socialiștii, cu Uniunea Europeană... De ce? Pentru că e momentul ăsta de derută, de năuceală, nu știu încotro s-o ia și atunci aleg soluții dintr-astea de camuflaj, în momentul acesta”, a explicat CTP.

Gazetarul avertizează însă că pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce opoziția se dovedește mult sub nivelul și sub așteptările celor ce au votat-o și pe măsură ce se va desfășura acest joc - pe care CTP îl numește „capitalism electoral” -, toate acțiunile PSD vor reuși să readucă partidul în prim-plan.

„Gesturile lui Dăncilă, ale lui Paul Stănescu, ale PSD-ului, ale lui Tăriceanu, ale lui Orban, Bogdan și așa mai departe, ale USR, toate gesturile pe care le vedem nu au finalitatea și cu atât mai puțin scopul pe care îl presupun. Toate au același scop: să adune ceva capital electoral”, a arătat Cristian Tudor Popescu ce înseamnă acest „capitalism electoral”.

„Dl. Iohannis și-a găsit vocația de Papă”

Pe de altă parte, președintele a propus partidelor Pactul național pentru continuarea parcursului european al României. „Dl. Iohannis chiar crede că o să se întâmple așa ceva?! L-a propus ca să se-ntâmple? Dintr-o vocație pe care și-a găsit-o acum, foarte recent, de Papă...Dl. Iohannis, probabil influențat de Papa Francisc, a zis: domnule, vă iau sub pulpana mea, sub aripa mea, cum a spus Papa: Cu toții împreună! Și dl Iohannis, iluminat de prezența părintelui Francisc, ce vrea el acum? Din preaplin sufletesc, vrea să unească partidele.

Nu! Știe foarte bine că PSD-ul îl va contra, ceea ce a și făcut - a reluat deja, nu mai așteptăm până în septembrie: „dublul standard”, „protocoalele secrete”, „românii mândri în Europa”, tezele cunoscute...

Propune acordul acesta de ce? Pentru a-i pune în dificultate pe PSD-ALDE, care resping și asta aduce capital electoral la președinte, iar PSD-ul și ei își fac jocul pentru publicul pe care îl mai au. În astfel de situații, reacția este conservarea a ce mai ai”, a arătat CTP.

Concluzia gazetarului este că PSD nu are cum să dispară. „Cernobîlul e activ în continuare, nu s-a rezolvat nimic și nici nu se poate rezolva. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să-i pui căciula asta de protecție peste reactor, care blochează în mare măsură radiația. La fel și PSD. PSD nu poate să dispară din societatea românească, până la capăt, dar, ca și Cernobîlul poate fi 'căciulat' să rămână un partid de până în 15 la sută. Complet nu are cum să dispară, pentru că există remanența asta radioactivă național-socialist-ceaușistă, jegoasă. Există în poporul român”, a încheiat CTP.