CTP: Traian Băsescu era AUR-ul acum 16 ani

În politică, există un principiu al conservării răului: răul este întotdeauna eliminat de un alt rău, nu de un bine, spune Cristian Tudor Popescu. Așa se face că de pe scena politică au dispărut acum Traian Băsescu, Victor Ponta sau Călin Popescu Tăriceanu, dar ei au fost înlocuiți de AUR. În urmă cu 16 ani, Traian Băsescu era pe post de „AUR”, a comentat gazetarul, vineri seară, la Digi24.

„Apariția acestei formațiuni politice și succesul pe care l-a avut în aceste alegeri sunt un lucru logic, nu e o întâmplare, nu e ceva aleator - a țâșnit de undeva, așa, ca o iritație pe piele, fără niciun fel de legătură în adânc, în adâncul organismului social - nu! Are niște cauze foarte precise. Să nu uităm un lucru pentru a ne explica apariția AUR: au dispărut de pe scena politică Băsescu, Ponta, Tăriceanu. Ăsta e un lucru pe care eu l-am învățat în 30 de ani în care am analizat și am comentat politica din România: am învățat că un rău este eliminat întotdeauna de alt rău, nu de un bine. Răul rămâne constant. N-ai cum, așa este în politică. Ideea asta, cu care mulți s-au dus la alegeri de-a lungul timpului - domnule, votăm ca să se ducă răul și să vină binele - nu, nu se poate. Există un echilibru al răului. Așa cum entropia nu poate să scadă, există un principiu, legea creșterii entropiei în termodinamică, tot așa există un principiu al conservării răului”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

„AUR? Știți cine a fost AUR acum 16 ani? A fost Traian Băsescu, el era AUR-ul atunci! Când s-a lansat Băsescu spre funcția prezidențială? În luna septembrie! Până atunci candida Stolojan, nu era vorba de Băsescu la prezidențiale. Deci, la fel, cu două luni înainte, Băsescu țâșnește și dă acest sentiment, sentimentul „e de-al nostru, nu de-al lor”. Acesta e sentimentul pe care a reușit să-l genereze AUR. Acela e sentimentul pe care l-a generat atunci Băsescu. De o parte, era Năstase încliftat, scorțos, cu ștaiful ăla de activist comunist lustruit, și de partea cealăltă - Băsescu, care se înjura cu șoferii, cu sindicaliștii, mai bea o cișmoacă, mai aprindea o țigară, îi flutura mai tare decât drapelul șuvița în vânt. Și atunci a câștigat”, a arătat CTP.

AUR nu a vândut un lider, ci un sentiment

În cazul AUR, nu s-a vândut un lider, s-a vândut un sentiment. Pentru că ceea ce contează, în ultimă instanță, la genul ăsta de victorie fulminantă, este emoția pe care reușești s-o creezi în populație. Băsescu a creat-o atunci, în 2004, prin persoana lui, prin aparițiile publice, prin televiziune. Acest partid este un partid de net. Așa cum în 2014 discutam despre „vântul fermecat” care a venit și a schimbat rezultatul alegerilor câștigând Klaus Iohannis, neașteptat, în ciuda sondajelor, dar prin intermediul netului, la fel aici discutăm despre partidul „bulelor” de pe Facebook și de pe alte rețele, oameni care sunt organizați într-un grup de interese (anti-avort, anti-vacciniști, anti-mască etc) - a punctat gazetarul.

De ce a avut AUR succes în disapora

În ceea ce privește succesul din străinătate, acolo este o explicație structurală: mulți dintre cei din diaspora urăsc Occidentul, deși sunt acolo, își iau leafă, dar îl urăsc pentru felul în care sunt tratați. Ei nu sunt integrați acolo, sunt marginali. O femeie care lucrează ca badantă în Italia, are grijă de niște bătrâni muribunzi, nu e foarte fericită cu ceea ce face. Sunt nemlțumiți de condiția lor în străinătate, se simt inferiori. Și atunci, acești oameni, mulți dintre cei care au votat AUR, ar veni înapoi în România în condițiile în care aici ar avea un câștig egal sau comparabil cu cel pe care îl au în Occident. Ei nu sunt fericiți acolo, a explicat CTP.

Gazetarul spune că acest sector de electorat nu a fost decelat până acum în votul diasporei la celelalte alegeri, ei au fost tratați paușal.

„Sunt în diaspora și mulți care sunt integrați în țările respective, sunt respectați, au un salariu corespunzător, sunt și mulți cu dublă cetățenie, e altceva. Dar aceștia, marginalii, sunt cei care au votat acum AUR, pentru că lor li s-a adresat pe această coardă, pe care nu a mers nici PSD. Ce a făcut PSD? I-a discreditat. Ne aducem aminte celebrele versuri ale dlui Bădălău, pe unde o mai fi el acum! În vreme ce AUR le-a oferit această speranță dezmoșteniților diasporei”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

Întrebat dacă mai este loc ca AUR să crească, gazetarul este mai degrabă sceptic. AUR „este un partid mult mai eterogen decât pare și deja au apărut clivajele. Va avea o problemă de natura celei a USR-ului, ba chiar mult mai mare”, consideră CTP.