CTP: Va fi un guvern tricolor. Un an, PNL nu a dat afară niciun ministru incompetent. Acum, greșelile vor fi mai abitir băgate sub preș

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 formarea noului guvern alcătuit din trei partide - PNL, USR-PLUS și UDMR. Gazetarul scoate în evidență faptul că timp de un an, PNL nu a dat afară niciun ministru incompetent și subliniază că în condițiile în care executivul va fi „tricolor”, „practic trei guverne”, îndepărtarea unui demnitar care nu se ridică la înălțimea funcției va fi și mai dificilă. „Prin urmare, greșelile acestui guvern vor fi și mai abitir băgate sub preș, batistă pe țambal, decât cum au fost în guvernarea Orban”, spune CTP.

Cristian Tudor Popescu: Știți care mi se pare problema cea mai gravă? Vreme de un an de zile nu a fost clintit niciun ministru din Guvernul PNL. Și erau... erau miniștri care nu mai aveau ce căuta acolo. N-a fost clintit nimeni. Cuvântul de ordine a fost „nu lăsăm nicio breșă”, „nu facem nicio fisură, că nu se știe ce se întâmplă, se bucură dușmanul”. Prin urmare, „nu schimbăm pe nimeni”.

Nu schimbăm pe Anisie, care are o contribuție însemnată la pierderea de procente ale PNL-ului, n-am nicio îndoială în direcția asta. Este unul dintre cele mai detestate personaje la nivelul întregii țări, deci nu are nicio susținere. Nu vorbesc la PSD, nu are nici pe partea dreaptă, în rândul electoratului activ. PNL ar trebui să aibă acolo un om corespunzător acestui gen de electorat, nu pe această doamnă „Moluscă”.

Apoi, domnul Predoiu, care nici pe departe nu a făcut ceea ce se aștepta de la el în poziția de ministru al Justiției. Ministru al Justiției, adică acel punct dureros, punct-cheie, sensibil, din perioada Dragnea, și unde trebuiau făcute niște lucruri. Cum ar fi desființarea SIIJ. Nu, nu a făcut nimic. N-a schimbat nici modul de numire a procurorilor-șefi, l-a păstrat pe ăla a lui Tudorel Toader. Deci, clar, un om care dorește să-și conserve poziția acolo. Nu-l interesează să reformeze lucrurile în Justiție, nu-l interesează să repare rănile produse de PSD. Pe el îl interesează să-și conserve scaunul.

Nu mai vorbesc de acel Ion Ștefan „Grindă”, pe la Dezvoltare... Mai sunt și alții.

Niciunul dintre aceștia nu a fost mișcat într-un an de zile în care PNL a avut guvern monocolor.

CTP: „Greșelile acestui guvern vor fi și mai abitir băgate sub preș, batistă pe țambal, decât cum au fost în guvernarea Orban”

Acum, guvernul va fi tricolor, cu USR-PLUS și UDMR. Cum se vor produce oare remanierile într-un astfel de guvern, dacă Guvernul Orban n-a fost în stare să-și recunoască găurile, bulele de neant din structura guvernului și să le înlăture într-un an de zile? Cum o să dea Cîțu afară, de pildă, pe un ministru incompetent de la USR? Cum o să facă asta?

Vor fi practic trei guverne. N-o să poți să te atingi de nimeni, cum să dai afară pe cineva de la UDMR? Tu ca premier? Pentru că nu e bun, pentru că nu face față... Nici vorbă! Păi, cum?

Deci dacă nu s-a putut pe guvern monocolor, cu atât mai puțin aici.

Prin urmare, greșelile acestui guvern vor fi și mai abitir băgate sub preș, batistă pe țambal, decât cum au fost în guvernarea Orban.

Nu știu dacă USR va ieși să spună ce nu funcționează. Nu știu, să vedem. Poate că o vor face, sper să o facă. Nu știu ce vor face...

„Fie omul cât de prost, mintea vine după post”. Dacă după ce e pus în post, omul poate să fie până atunci revoluționar, să aibă idei, să fie liber-schimbist, ultra-progresist, după ce capătă un scaun - de ministru, de pildă -, s-ar putea să se clacisizeze foarte repede în funcția aia. Să devină realpolitik. Să devină foarte sfătos. „Domne, nu e momentul”, asta-i lozinca de tip Coriolan Drăgănescu.

Deci, nu știu ce se va întâmpla, dar premisele nu sunt bune deloc pentru această guvernare!