Gabriela Firea ne-a mințit (sau a fost prea optimistă, depinde cu cine țineți) când a spus că face revoluție în trafic. Însă acum ne mințim noi, nu mai e nevoie să se ocupe ea: ne mințim că traficul din Bucureșți se poate civiliza și de-polua cu metode high-tech: semafoare inteligente și management computerizat.

Nu se poate. N-a putut niciun oraș mai inteligent că al nostru. Nici Londra și nici Parisul n-au putut ține în mișcare fluidă, pe străzi, FĂRĂ POLUARE, mai multe mașini decât permit legile fizicii. Tot așa cum matale nu poți să bei mai mult de 3-4 litri de apă fără să-ți explodeze burta (ok, poate că trebuie 10, întreabă un medic).

Tocmai de aceea, nu pentru că o iubesc în secret sau pentru că m-a plătit să-i țîn partea, am fost de acord la început cu taxa Oxigen. Nu doar că am fost de acord, am zis (la vremea respectivă) că e prea mică. Și că trebuie plătită zilnic, poate chiar de toată lumea (că o taxa de congestie) astfel încât în fiecare zi să fii tentat SĂ NU iei mașînă și să încerci autobuz sau bicicletă.

Dar dincolo de asta, principiul taxei de la Bucureșți este că poți plăti păcatul de a polua. Și asta nu e destul: trebuie să nu mai ai voie cu mașini foarte poluante. Deloc. Nu să plătești și să circuli.

Dar hai să ne uităm la alții.

Parisul a introdus acum câțiva ani stickere de poluare pentru mașini, bazate pe emisii, Crit’Air. Stickerele costă în jur de 4 euro și NU sunt o taxă. Ele folosesc însă la restricționarea traficului, în funcție de cât de poluantă e mașina. Sunt practic un sistem de semnalizare și amendare.

Din 1 iulie 2019, de exemplu, mașinile diesel fabricate înainte de 2006 (practic, cele Euro 3) NU mai au dreptul de circulație în zona de oraș delimitată de prima centură, Periferique, între 8 dimineață și 8 seara. Amenda e 135 de euro pe fiecare contravenție.

Tot la Paris, în zilele cu poluare mai intensă (cum a fost și iarnă asta la noi) se pot impune restricții generale, pentru a reduce traficul. În acele zile, doar mașinile până la Euro 5 (!) pot intra în oraș. Da, ai citit bine. În Bucureșți, o asemenea măsură ar ține acasă jumătate din trafic. La fel și la Paris. Și s-a aplicat! Cu proteste, desigur, mai ales în cartierele periferice, dar s-a aplicat!

Lyon și Marsilia, Grenoble și alte orașe au restricții similare. Și tot în Franța, 1 din 10 mașini nu mai are voie în Paris deloc - e vorba de cele fabricate înainte de 1997. De anul acesta se desemnează zone de protecție - unele mai mari că orașele - în care, în funcție de vreme, se va restricționa de asemenea traficul mașinilor poluante. Aici sunt detaliile

Dar, stai, cât de poluat e Parisul? Păi mai puțin ca la noi.

De exemplu, la indicatorul PM 10, normă UE e de 50 micrograme pe metrul cub.

În Paris, doar șoseaua de centură Auteuil și A1 Saint-Denis depășesc norma UE (mai mult de o lună pe an) și ajung până la 80 de zile. În interiorul orașului, poluarea rămâne sub normă UE, dar asta nu înseamnă că nu sunt între 14 și 24 de zile depășire pe an. Și asta e totuși considerat îngrijorător de autorități.

În Bucureșți, conform măsurătorilor Airly, concentrația la PM 10 a fost peste norme timp de … hai să văd, ghiciți? Din noiembrie până în februarie 2019. Patru luni.

Ok, deci ne-am lămurit un pic că problema există și e rea. Care e reacția românilor?

Două sondaje se bat cap în cap: pe pagină la Firea, peste 15.000 de oameni au declarat, în proporție de 90% că vor renunțarea la taxă.

La mine pe pagină de facebook, 10.000 de oameni au declarat, în proporție de 70% că își doresc restricționarea utilizării mașinilor - pentru a reduce traficul și poluarea.

Cum la mine în bulă sunt mai ales alegători de dreapta (mai mult USR), iar la domnia să, presupun, pesediști, e clar că Bucureștiul e împărțit în două categorii:

Unii care ar vrea să facă sacrificii. Dar n-o înghit pe Firea.

Și alții - prea săraci sau încăpățânați, care o iubesc, dar vor să-i lase în pace să-și conducă mașinile necăjite.

Practic, cu taxa Oxigen, Firea a încercat o măsură (teoretic) pe placul electoratului care o detestă. De-aia nici nu primește sprijin acum. Nu pentru că e neapărat o idee proastă. Ci pentru că vine de la ea.

Dar în câteva luni avem alegeri. Alți candidați vor deveni primari. Ce ne propun?

Deocamdată, cu toții au ales să dea în Firea și în taxa ei, fără să ne spună ce pun în loc. Că să nu supere, că să nu piardă voturi, că să le ia de la toată lumea.

Ceva însă - ceva neplăcut - vor trebui să facă odată aleși. Pentru că taxa asta o vom plăti până la urmă, într-un fel, din buzunarele noastre ale tuturor. Unii și din plămânii lor.

Pentru că vine amenda de la UE. Și cancerul pulmonar de la Ăl de Sus. Nu primarul. Nici Dumnezeu.

Sfântul Eșapament.