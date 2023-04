Am urmărit cu sufletul la gură aventura unui influencer în mijlocul intersecției și am realizat că orice influencer are nevoie să fie din când în când influențat pozitiv de un echipaj de la Circulație. Cum croitorul nu are cămașă, nici cizmarul pantofi, căci lucrează preponderent pentru clienți, tot așa influencerul își pierde busola când e vorba de propriul sine.

Episodul mi-a născut mai multe întrebări despre influență și direcție, despre sensul (giratoriu) al lumii în care trăim și al experienței mele de parlamentar.

Căci, nu-i așa, parlamentarul se află la confluența dintre cadență, apetență și efervescență, căutând să își dedice energia unor proiecte care să exercite o influență în bine asupra vieții cetății și a cetățenilor săi. Cum ar veni, influencer get-beget cu responsabilități bine definite, fără edituri și filtre flatante.

Unde începe, unde se termină și mai ales cât durează strădania parlamentarului de a influența lucrurile, într-o rețea socială pe bune, în care nu există like-uri, ROI și engagement?

O lege depusă spre vot nu poate fi mai mult decât ceea ce este, adică un alt pas spre progres. Dar sunt convins că orice pas în direcția bună va antrena alți pași și alți oameni. Iar odată pornit, motorul social va naviga cu mai mare ușurință spre binele comun.

Cel mai recent pas pe care l-am făcut ca influencer-prin-fișa-postului a fost cel de a propune o lege care facilitează accesul cetățenilor la servicii publice. O veche obsesie de-ale mele. Alături de conceptul „fără copii și alte hârtii”.

În conturul Comisiei de automatizare și viitorul muncii am reușit să scriem o lege fără să utilizăm nici o foaie printată A4. O lege care, în premieră legislativă, nu a trecut prin clasicul proces de printare, semnături olografe, scanare. Și totul cu investiție zero, cu softuri și soluții care deja existau pe computerele din Palatul Parlamentului.

E târziu? E devreme? Nici nu mai contează, important e că avem acest început care trebuie să devină normalitate.

Dar și mai important decât aspectul eco-eficient al inițiativei, avem conținut premium inspirat de alți influenceri de dinainte. Toți furnizorii de servicii de utilitate publică din România vor fi obligați să pună la dispoziția cetățenilor un sistem de programări online, similar celor care funcționează foarte bine la Pașapoarte sau Permise auto.

Oamenii își vor putea planifica mai bine timpul, iar autoritățile vor avea mai mult spațiu și o coadă mai mică la ghișeu. Legea urmează să intre în dezbatere și la vot în perioada imediat următoare.

Va avea Legea o influență oarecare în viața noastră? Cu siguranță da. Nu costă nimic să fii înțelept și să te adaptezi. Va reuși ea să reformeze integral administrația publică din România? Cu siguranță nu.

Dar gest cu gest, influencerii-parlamentari caută să iasă cu bine din sensul giratoriu, despre care toată lumea se întreabă „de unde începe?”. Influențele mici și oneste nasc proiecte mari.

#HaiSăFacemTreabă