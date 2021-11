Cota unică este unul dintre puținele avantaje comparative pe care le are sistemul fiscal român față de alte sisteme. Ar fi o greșeală să renunțăm la ea. Avem un impozit pe venit ușor de implementat. Mult mai ușor decât în multe alte țări. În codul fiscal vedem o presiune din partea sistemului de supra-birocratizare și schimbări perpetue, mai ales de la funcționari și politicieni care nu suferă consecințele birocrației.

Însă datorită cotei unice, lucrurile au fost relativ simple măcar pentru impozitul pe venit. Stăm mai bine decât multe țări unde fiscalitatea a ajuns un labirint atât de mare încât e nevoie de ajutor specializat pentru a înțelege cât impozit avem de plată.

Cota unică a permis reducerea birocrației, creșterea nivelului de trai și chiar creșterea încasărilor statului din impozitul pe venit. În momentul în care a fost introdusă, a reprezentat și o reducere a impozitării muncii, ceea ce a încurajat munca și a creat prosperitate prin a lăsa mai mulți bani oamenilor care muncesc.

Unii politicieni doresc un impozit progresiv, ca să le vină mai mulți bani la buget. E greșit. Dar înainte să vedem de ce e greșit, hai să vedem și cum au evoluat încasările din acest impozit după ce s-a introdus cota unică.

În 2004, ultimul an cu cotă progresivă, încasările din impozitul pe venit au fost de 7 miliarde de lei (2.9% din PIB). În 2005, primul an cu cotă unică, încasările au scăzut la 6.7 miliarde (2.4% din PIB). Dar de anul imediat următor, sumele încasate au început să crească. S-au dublat în doar doi ani, la 13.8 miliarde (3.2% din PIB), apoi au crescut cu încă jumătate la 18.4 miliarde (3.4% din PIB). Sumele încasate au tot crescut și statul a ajuns să obțină mai mulți bani cu o cotă de impozitare mai mică și mai simplă. Totodată, costurile de administrare și plată au fost mai mici și pentru contribuabili, și pentru stat.

Cum se face că statul colectează mai mult cu o cotă mai mică? Acest punct este cel mai greu de înțeles de către mulți politicieni.

Dar lucrurile sunt simple. O cotă mai mică și mai simplă de plătit ne încurajează să muncim mai mult și să producem mai mult. Chiar dacă statul ne ia apoi mai puțin din munca noastră, tot ajunge să ne ia mai mult decât ne-ar fi luat dacă ne-ar fi descurajat munca. Practic statul ia mai mult cu o cotă mică din ceva mare, decât cu o cotă mare din ceva mic. Imaginați-vă dacă, prin absurd, am avea o impozitare de 100%. Nu ar mai avea nimeni interes să producă nimic la alb. Iar statul n-ar mai colecta nimic.