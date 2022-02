Când citesc cărți despre Holocaust sau mă uit la documentare despre Al Doilea Război Mondial, nu pot sa nu mă gândesc la acele atrocități ca fiind ceva îndepărtat care nu mai are legătură cu noi cei de astăzi. Este un sentiment pe care probabil cu toții îl avem despre astfel de evenimente si ne spunem in sinea noastră că așa ceva nu ar mai fi posibil în lumea civilizată de astăzi. Nu-i așa?

Aparent nu. Pentru că undeva în beciurile igrasioase ale KGB-ului fantoma lui Hitler pare că a avut un menage a trois cu stafia lui Stalin și a lui Mao în timp ce Bau-bau privea și a rezultat contemporanul Vladimir Vladimirovici Putin care, deși la prima vedere pare să aibă o față docilă de septuagenar pasionat de grădinărit, pe dedesubt este un mafiot ucigaș fără scrupule care e în stare de orice pentru a-și atinge scopul. Și scopul său în acest moment pare să fie întoarcerea Rusiei la ”gloria” de altădată. La gloria URSS. Ce să vezi însă, nu toată lumea e de acord cu el. Adică o țară-închisoare unde dacă fluierai în engleză te alegeai cu o tură prin gulag nu îți stârnește tocmai sentimente glorioase, mai ales dacă ești rusul de rând.

Putin Otrăvitorul însă, ca un influencer adevărat, nu pare să fie impresionat de părerile haterilor și pulsează ca la poker cu tot ce are, poate poate oponentul se intimidează și dă fold…

Ca urmare a reacțiilor vehemente din partea vestului cu privire la acțiunile sale din Ucraina, a declarat că își pune arsenalul nuclear în alertă maximă. Indicând astfel, mai mult sau mai puțin subtil, că este pregătit să folosească cea mai distrugătoare armă cunoscută de om în cazul în care NATO încearcă să-l oprească.

Iar această amenințare ar trebui luată cat se poate de în serios, mai ales după ce am văzut cu toții în ultimele zile. E clar că Putin nu se sfiește din a folosi forța pentru a-și scărpina mâncărimea. Este ranchiuna pe care o poartă de zeci de ani împotriva vestului ”decadent” și visul pe care simte ca nu mai are mult timp pentru a și-l vedea îndeplinit. Chiar el declara în urmă cu ceva timp ca ”Prăbușirea URSS a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului trecut”. Acest sentiment, bineînțeles nu reflectă punctul de vedere al populației ci scâncetul elitelor oligarhice care conduc Rusia de zeci de ani. Iar astăzi din păcate nimic nu s-a schimbat. Rusia este târâtă cu forța într-un război pe care populația nu îl dorește. Însă pentru Putin, vocea poporului nu suna foarte puternic. E greu să țipi când ai un pumn în gură.

Acestea fiind spuse, as vrea sa pot afirma că folosirea arsenalului nuclear este o soluție extremă, însă în ziua de azi când reperele normalității pare ca ce evapora in fata noastră, tind să fiu rezervat în a face o predicție în legătură cu acest lucru. Ceea ce e destul de grav. Am ajuns în punctul în care războiul nuclear nu mai este exclus și mai mult, se folosește foarte casual ca amenințare și pârghie de negociere. Adică eram obișnuiți cu asemenea retorică din partea lui Kim însă mai nimeni nu-l lua în serios. Omul făcea pe nebunul doar acolo la el în țară și lumea arunca o privire, dădea ochii peste cap după care mergea liniștită mai departe. Putin însă nu numai că amenință cu război nuclear dar a și pornit o conflagrație activă care a șocat o lume întreagă.

Însă înainte sa te apuci de săpat buncăre la bunica în fundul grădinii trebuie să iei în considerare următoarele lucruri.

NATO nu are cum să se implice în acest război și Putin știe asta. Rusia are cel mai mare arsenal atomic de pe planetă și un conflict nuclear deschis cu NATO ar însemna eradicarea Rusiei de pe fața planetei împreuna cu alte câteva mari orașe din Europa, Japonia, Australia și SUA. Și pentru supraviețuitori, iarnă nucleară câțiva ani. Asta dacă planeta va mai fi întreagă sau locuibilă. Deci nimeni nu câștigă ci mai mult, toată lumea pierde. Întrebarea este însă dacă lui Putin îi pasă de acest lucru. Adică la cum și-o arde în ultima vreme pare că intenția lui e să moară cu omenirea de gât. Și pare ca nu îi pasă dacă o dată cu el mergem toți la fund. Ceea ce e înspăimântător. Adică mi-ar părea super rău să știu că tocmai Vladimir Vladimirovici Putin a fost cel care a distrus rasa umană și planeta. Prefer un asteroid.

Dar să presupunem prin absurd că totuși Putin o face. În acest caz pierderea de vieți umane va fi imensă și probabil Ucraina nu va mai exista. Deci Putin nu va mai avea pe cine sa conducă. Plus că un asemenea act va fi automat declarat genocid de mai toată lumea, posibil inclusiv de China. Iar reacțiile ar fi copleșitoare la nivel global.

Ca sa nu mai vorbim de ruși, care mai mult ca sigur că vor ieși în strada în număr foarte mare șocați și ei de un asemenea gest. Și după cum știm foarte bine, cea mai mare frică pe care un dictator o are, este frica de propriul popor.

Deci va folosi Putin arsenalul său nuclear? Mi-e greu sa spun un categoric da sau nu. Însă un lucru știu sigur. Dacă o face, trece peste o linie periculoasă care probabil va uni toată planeta (inclusiv pe propriul sau popor) în a-l da jos de la putere și a-l judeca pentru genocid și crime împotriva umanității.