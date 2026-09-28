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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce șanse are Guvernul Mureșan să obțină votul de încredere al Parlamentului? 

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Guvernul Mureșan ar putea avea o șansă doar dacă președintele Nicușor Dan ar transforma anticipatele într-o amenințare credibilă. Altfel, șansele sunt mici", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „În forma actuală, fără negocieri reale și cu Ilie Bolojan anunțat vicepremier, PSD nu are niciun motiv să voteze acest guvern."

Transcriptul discutiei:

Claudiu Pândaru: Ce șanse are Guvernul, zic, Mureșan să ajungă în Parlament și să obțină votul de încredere al parlamentarilor?

Florin Negruțiu: Șanse să ajungă în Parlament pentru Guvernul Mureșan sunt, pentru că domnul Mureșan nu o să-și depună mandatul, cel puțin asta ne-a spus până în momentul de față.

Șanse să treacă Guvernul Mureșan sunt mici. Ele ar putea fi mai mari dacă președintele României ar face un singur gest: ar anunța că aceasta este ultima lui opțiune, forțându-i astfel pe parlamentari să se gândească bine cât de greu atârnă propriul lor vot.

Pentru că dacă aceasta ar fi ultima opțiune a domnului Nicușor Dan și Guvernul Mureșan ar pica, atunci s-ar dizolva Parlamentul și s-ar crea premisele pentru alegeri anticipate.

Iar mulți dintre actualii parlamentari, în special cei de la PSD și din grupurile mici, cei care au dezertat din partide, nu s-ar mai regăsi în viitorul Parlament. Atunci ar fi predispuși să voteze Guvernul Mureșan, doar ca să nu se ajungă la alegeri anticipate.

Deci domnul Mureșan și guvernul PNL–USR–UDMR ar putea primi sprijin de la președintele Nicușor Dan, dacă îl va da.

Eu mă îndoiesc însă că domnul Nicușor Dan va face un asemenea gest, pentru că și-a consumat acest cartuș încă de la început, când a spus că exclude alegerile anticipate.

Claudiu Pândaru: Sigur, ar putea să reîncarce acum acest glonț și să-l transforme într-o amenințare, dacă ar dori.

Zic Mureșan, în acest moment, a anunțat că vrea să meargă în Parlament și să ceară votul de încredere.

În același timp însă, nu pare dispus să facă o negociere reală. Potrivit unor surse politice, le-a spus parlamentarilor PNL cu care s-a întâlnit că intenționează să-l nominalizeze pe Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier.

Este limpede că Partidul Social Democrat, fără să fie amenințat la nivel individual, adică fiecare parlamentar să simtă că își pierde mandatul, nu va vota un guvern în care apare Ilie Bolojan.

Așadar, șansele domnului Mureșan de a-și trece singur guvernul prin Parlament sunt aproape minime.

Ca să nu mai vorbesc că, la finalul discuțiilor cu UDMR, a mai anunțat un lucru: că își va consulta din nou conducerea partidului pentru a vedea dacă susține până la capăt Guvernul Mureșan.

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