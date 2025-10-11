Live TV

Video Ar trebui demis Ilie Bolojan? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

„Ar trebui demis Ilie Bolojan?” — e întrebarea lansată public de un lider PSD din Sibiu și la care răspund, cu ironie și luciditate, Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu spune: „Da, Bolojan trebuie demis! Să vină Ciolacu, Câciu, Socol… să ne arunce bani din elicopter. Hai să dăm PSD-ului o șansă, că n-au guvernat până acum!” Claudiu Pândaru remarcă: „PSD joacă de fapt în opoziție. Ei votează austeritatea în guvern și o critică în teritoriu. Cred că lumea va uita. Dar greșesc — inamicul lor real nu e Bolojan, e AUR.”

Claudiu Pândaru: Președintele PSD Sibiu spune așa: Bolojan e premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie. Ar trebui demis? Florin Negruțiu, ce ne anunță acest lider social-democrat de la Sibiu? Că se pregătesc să plece? Sau că îl susțin?

Florin Negruțiu: Da, Bolojan ar trebui demis! Și adus la guvern un premier competent, care ține cu poporul. Știu un tip foarte promițător la PSD. Unul — Marcel Ciolacu. Se pricepe la economie, vorbește limbi străine, are studiile făcute la timp. Eu cred că este singurul care ne poate scoate din impas. L-am auzit și vorbind acum câteva zile, dădea niște sfaturi… pe partea economică.

Știi, când îl aud pe domnul Marcel Ciolacu vorbind „pe partea economică”, îmi vine și mie să-i spun niște lucruri, dar… cred că merită să-i dăm o șansă. Să vedem și cum guvernează PSD-ul, că n-au fost la guvernare până acum. Nici domnul acesta, Marcel Ciolacu, nu și-a dovedit competența la guvernare. Cred că este bine. Și mai este un domn foarte competent la PSD — Câciu, la fel. La două-trei zile, dă sfaturi și consultanță, tot „pe partea economică”, despre cum ar trebui cheltuiți banii europeni, atrași fonduri europene, combătută evaziunea… Alt om foarte competent.

Mai am niște nume, dacă vrei. Știu un domn foarte bun, e drept, e mai teoretician așa, dar ideile lui ar trebui puse în practică. Un domn — Socol. Ar trebui să vedem, domnule, dacă se poate să arunci cu bani din elicopter și să fie tot românul bine. Deci cred că da, Bolojan, omul ăsta rău, al austerității, trebuie să plece și trebuie să vină PSD-ul la guvernare. Pentru că… cu ăștia ne-am lămurit. Să vină un suflu proaspăt, nou. PSD-ul trebuie să se reformeze. A spus-o și domnul Călin Georgescu. Ai zis-o, Alacațavencu — genială formulă: PSD-ul trebuie să se schimbe, să se reformeze și să redevină vechiul PSD. Cel de pe vremuri.

Claudiu Pândaru: Ți-am răspuns la întrebare. Sună logic, m-ai lămurit. E limpede și nu știu de ce nimeni nu s-a mai gândit la asta. Te felicit. Și tu vii cu un suflu nou și nimeni nu apreciază. Fac analiză la televizor… PSD-ul face. Și această declarație e de tipărit pe tricou și distribuit fiecărui membru al coaliției de guvernare de la PSD. Pentru că asta face PSD de când a ajuns — de fapt, nici nu plecase — la Palatul Victoria. Și anume joacă în opoziție.

Tot timpul critică ceea ce face, de fapt. Că austeritatea, empatia și ce i se reproșează domnului Bolojan sunt aduse, sunt construite cot la cot de PSD-iștii domnului de la Sibiu și liberali, în frunte cu domnul Bolojan. Orice reproș face acest domn domnului Bolojan, i-l poate lua și pune în față domnului Grindeanu. Aici nu e vorba decât despre politică. Despre credința asta a Partidului Social Democrat și a unora dintre membrii PSD că dacă atacă guvernul din care ei fac parte — în care iau deciziile în unanimitate de vot, acolo tot sunt de acord cu austeritatea — dar au senzația că dacă le critică pe urmă, alegătorii vor aplauda și la următoarele alegeri vor spune: „Da, domnule, exact cum spui și tu! Hai să aducem suflul nou. Acești social-democrați par exact ce trebuie!”

Calculul e greșit. Și domnii de la PSD Sibiu și din alte părți ale acestei țări ar trebui să înțeleagă — pare că nu au priceput până acum — că cel mai mare inamic politic al PSD nu e domnul Bolojan, nu e nici PNL-ul, nici măcar USR-ul. E AUR. Și că ei au pierdut masiv electorat în favoarea AUR și vor pierde în continuare, oricât s-ar strădui dânșii să-l atace pe Bolojan ca să crească.

