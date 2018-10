Ce poate face președintele Klaus Iohannis pentru a evita revocarea lui Augustin Lazăr?

„Ce va face președintele Klaus Iohannis?” este întrebarea momentului, după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a cerut revocarea procurorului general Augustin Lazăr. Jurnalistul Florin Negruțiu crede că șeful statului are o capacitate de manevră foarte limitată și amintește că situația lui Augustin Lazăr trebuie privită în oglindă cu cazul Laurei Codruța Kovesi. Și într-un caz, și în celălalt, președintele trebuie să accepte „ca notarul” o decizie a ministrului Justiției, deoarece există o decizie în acest sens a Curții Constituționale. Potrivit jurnalistului, Klaus Iohannis are „cel mai mult de pierdut politic” din această situație, deoarece electoratul său „nu-i va ierta” noua cedare în fața puterii PSD-ALDE. Florin Negruțiu amintește că CCR a schimbat „peste noapte” regimul constituțional al României, din republică semiprezidențială în republică parlamentară în care președintele are un „rol decorativ”. „Klaus Iohannis nu e omul acțiunilor îndrăznețe, ofensive. Nu cred că președintele mai are multe de făcut”, arată jurnalistul.

