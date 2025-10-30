„Vicepremierul Oana Gheorghiu, omul care a construit un spital din donații, a fost atacată dur de liderul PSD Sorin Grindeanu”, notează Claudiu Pândaru. „De ce? Poate pentru că e un om din afara sistemului. Sau poate pentru că Grindeanu și-ar dori ca Ilie Bolojan să plece din Guvern și să-l înlocuiască alt liberal, docil.” Florin Negruțiu subliniază: „Ce face Grindeanu în ultimele săptămâni sfidează orice simț politic. Se afișează cu specialii, atacă o persoană onestă, simpatizată, și ridică din nou valul anti-PSD în ajunul campaniei.”

Claudiu Pândaru: Avem un nou vicepremier. Oana Gheorghiu – omul care a lucrat la construcția unuia dintre spitalele de oncologie cele mai moderne din România – a fost numită în Guvernul Bolojan. După numire, Sorin Grindeanu a ieșit public și a atacat-o dur. Spunea nici mai mult, nici mai puțin că această numire „supără America”. De ce face liderul PSD această mutare?

Florin Negruțiu: Ce e în capul domnului Grindeanu? Omul ăsta are și un stil de a se mișca de parcă e ținut în sfori. În ultimele săptămâni a avut niște poziționări care sfidează orice instinct politic. Mai întâi, în scandalul pensiilor speciale, s-a afișat cu doamnele Savonea și Costache – adică exact cu „specialii”. E liderul PSD, partid care pretinde că apără poporul. Păi poporul nu vrea pensii speciale!

Și apoi, al doilea episod: o atacă frontal pe Oana Gheorghiu. O persoană onestă, apreciată, care a livrat un spital din donații, când statul dormea. De ce o atacă? Pentru că e din afara sistemului. Sistemul nu suportă când cineva din afară ajunge la butoane. Dar ce l-a apucat pe Grindeanu să ridice valul ăsta de anti-PSD, taman acum, înainte de campania electorală? Ai văzut comentariile la postarea lui? Nici măcar pesediștii nu-l susțin. 99% îl critică dur.

Poate o face din frică. Poate se teme că, dacă Daniel Băluță iese primar general, în secunda doi îl dă jos de la șefia PSD. Și atunci încearcă să saboteze discret cursa internă. Poate de asta și agită apele – ca să nu câștige adversarul, mai bine îți tai tu craca.

Claudiu Pândaru: Sau poate, cum spui tu, încearcă să-l preseze pe Ilie Bolojan până la demisie. Să forțeze o ieșire emoțională. Să-l împingă să spună: „M-am săturat, plec.” Și apoi, hop!, să vină alt liberal mai maleabil, nu domnul Grindeanu.

Numai că toate aceste atacuri nu-l ajută pe Grindeanu. Nu câștigă capital politic. Nu recâștigă alegători PSD pierduți către AUR. Nu creează empatie. Dimpotrivă. E o succesiune de gafe politice. Așadar, ori nu știe ce face, ori e prost sfătuit. Sau, mai rău, gândește prost.