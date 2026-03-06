„Statul trebuie să facă eforturi pentru a-i scoate pe cetățeni din zonele de conflict, dar asta nu înseamnă că trebuie să plătească și vacanța sau întoarcerea tuturor", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru subliniază: „Există limite reale - logistice și de securitate - dar statul ar fi putut comunica mult mai bine. În unele cazuri, consulatele pur și simplu nu au răspuns."

Claudiu Pândaru: Conflictul din Iran a blocat mii de oameni în regiune. Statele Unite și Israelul au atacat Iranul, iar Iranul a răspuns cu lovituri în regiune, inclusiv în locuri unde merg mulți români în vacanță, cum e Dubaiul. Am văzut imagini cu români blocați acolo, fără zboruri. Statul român a trimis două avioane TAROM până în Egipt, iar sute de oameni au fost aduși cu autocare din Israel. Pe aeroport, însă, unii dintre ei erau supărați că au trebuit să-și plătească singuri biletele. Florin, a făcut statul român suficient?

Florin Negruțiu: Pentru o parte a făcut, pentru alta nu a făcut. Dar trebuie spus un lucru: oamenii care se plângeau tocmai coborâseră din cursele speciale organizate de statul român. Statul a făcut eforturi să găsească rute sigure pentru repatriere. Problema lor era că au plătit biletul. În același timp, sunt zeci de mii de români în regiune care nici măcar nu pot pleca, pentru că nu există rute sigure. Și nu sunt doar turiști - sunt români care lucrează acolo. Noi avem tendința să credem că doar noi avem probleme. Dar citeam că sunt peste 100.000 de britanici în aceeași situație. În Dubai sunt peste 200 de naționalități.

Eu nu judec oamenii care merg în vacanță sau la muncă acolo. Fiecare e liber să meargă unde vrea. Dar dacă te-ai dus pe banii tăi, te întorci tot pe banii tăi. Statul trebuie să te ajute să ajungi în siguranță, nu să-ți plătească drumul.

Claudiu Pândaru: De-a lungul timpului, statul român a făcut uneori mai mult decât ar fi trebuit. Dar nu a explicat niciodată clar care sunt limitele. De data asta, limitele sunt evidente: numărul mare de români din regiune - estimările vorbesc de 14–15.000 - și situația militară din teren. Nu zboară avioane. Sunt rachete care trec deasupra orașelor.

Statul are obligația să ajute în situațiile critice. Dar cetățenii trebuie și ei să înțeleagă contextul și să colaboreze cu autoritățile. În astfel de situații, calmul și cooperarea sunt esențiale.

Există însă un capitol unde statul român ar fi putut face mai mult: comunicarea. Consulate care nu răspund, consuli care nu știu ce să facă. Pentru că multe dintre aceste posturi au devenit sinecuri politice. În momente de criză, instituțiile acelea cedează. Acolo ar trebui să înceapă reforma.