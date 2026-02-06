Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A intervenit Uniunea Europeană pentru anularea alegerilor din România, așa cum susțin vocile suveraniste?

Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Raportul publicat de Congresul american nu este despre România. Este despre războiul giganților tech cu Europa și cu regulile DSA", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru punctează ironia: „Când vine vorba de Tiktok în Europa, e luat drept evanghelie. Dar în SUA, aceiași politicieni MAGA vor să-l vândă și să-l controleze direct."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Congresul american a publicat un raport preliminar care, printre altele, menționează România într-o listă de țări unde ar fi avut loc intervenții ale Comisiei Europene în procesul electoral. Suveraniștii locali au speculat imediat: „Vezi? UE a anulat alegerile!" Florin, asta e realitatea?

Florin Negruțiu: Nu. Trebuie spus clar: raportul nu este despre România, nu este despre Călin Georgescu, George Simion sau turul doi. E un document redactat de stafful juridic al unei comisii din Congresul SUA și este despre altceva cu totul — despre Elon Musk, giganții tech și războiul lor cu Europa. Mai exact, despre regulamentele europene care obligă platformele să-și modereze conținutul și să dezvăluie informații despre algoritmi. Asta doare. Pentru că acolo sunt zeci de miliarde de dolari în joc. Evident că Elon Musk strigă „cenzură!" și toată tabăra MAGA îl urmează. Iar România e pomenită în treacăt, într-o înșiruire de țări. Fără nicio probă, fără niciun document. Ce e amuzant? Că autorii raportului dau crezare totală unei surse: Tiktok. Compania chineză. Adică exact modelul de libertate și democrație pe care îl invocă MAGA când critică Europa. E o înșiruire de contradicții logice.

Claudiu Pândaru: Și e și o dublă măsură. Când vine vorba de Tiktok în Europa, e crezut pe cuvânt. Dar în America, aceiași politicieni MAGA cer ca Tiktok să fie vândut, împărțit, controlat direct de guvernul american. Așadar, când le convine, Tiktok e victimă; când nu, e dușman. Concluzia? România e doar un pion într-o bătălie mult mai mare: una ideologică, geopolitică și financiară, între marile platforme tech și Uniunea Europeană. Restul sunt manipulări.

