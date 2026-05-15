ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A jucat bine Nicușor Dan politic în primul an de mandat?

„Nicușor Dan a avut o legitimitate uriașă și nu a folosit-o. A confundat medierea cu meditația și a pierdut tempo-ul", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Un președinte care nu-și folosește puterea ajunge perceput ca slab. Iar politica nu iartă slăbiciunea."

Dialogul integral:

Claudiu Pândaru: Cum ți se pare, Florin Negruțiu, că a jucat Nicușor Dan în toată această perioadă, din punct de vedere politic?

Florin Negruțiu: A jucat pe o pătrățică mică, folosind aceeași carte — Constituția României — pe care a folosit-o și Klaus Iohannis, și Traian Băsescu, și Emil Constantinescu. El și-a făcut terenul. El și-a asumat rolul de președinte mediator. Constituția României putea da un teren mult mai mare, trebuia doar să și-l facă, pentru că Nicușor Dan a devenit președinte cu voturile a 6,3 milioane de români. Avea o enormă legitimitate la începutul mandatului și o putere politică reală.

Ei, puterea aia politică nu și-a folosit-o domnul Nicușor Dan pentru că a pierdut un tempo. A pierdut timp un an de zile meditând, nu mediind, la puterile pe care le are. Ori acum este normal că PSD-ul i se urcă în cap, pentru că îl consideră un președinte slab. Din punctul de vedere al pesediștilor, un președinte mediator este un președinte slab. Ei cunosc argumentul forței.

Liderii slabi din Partidul Social Democrat întotdeauna au fost sacrificați fără niciun fel de problemă, începând de la marele Adrian Năstase. Deci, domnul Nicușor Dan a jucat prost de la bun început, din prima zi de mandat, neînțelegând practic ce legitimitate și ce putere îi dă votul popular. Se va trezi la Cotroceni, după ce Guvernul Bolojan probabil va fi dat jos, temându-se că fiecare bătaie în ușă ar putea să fie prezența poștașului care să-i aducă o cerere de suspendare din Parlament.

Claudiu Pândaru: Am revăzut chiar în aceste zile un filmuleț mai vechi cu președintele Nicușor Dan, atunci primar al Capitalei, pe culoarele Parlamentului, interceptat de George Simion, parlamentar și el atunci. Nicușor Dan venise la o audiere într-o comisie, iar George Simion efectiv l-a luat pe sus: „Hai că te conduc eu afară." Nicușor Dan nu găsea ieșirea și l-a condus George Simion pe scări până în poarta Parlamentului, reproșându-i tot drumul diferite lucruri: că lasă bucureștenii fără apă caldă și așa mai departe.

Nicușor Dan n-a scos prea multe cuvinte. Cred că, din păcate, erau niște amintiri din viitor acele imagini.