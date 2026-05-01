ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: A jucat bine Nicușor Dan politic în primul an de mandat? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Nicușor Dan a avut o legitimitate uriașă și nu a folosit-o. A confundat medierea cu meditația și a pierdut tempo-ul", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Un președinte care nu-și folosește puterea ajunge perceput ca slab. Iar politica nu iartă slăbiciunea."

Claudiu Pândaru: Cum ți se pare, Florin, că a jucat Nicușor Dan în toată această perioadă, din punct de vedere politic?

Florin Negruțiu: A jucat pe o pătrățică mică, folosind aceeași carte – Constituția României – pe care au folosit-o și Klaus Iohannis, și Traian Băsescu, și Emil Constantinescu. Și-a asumat rolul de președinte mediator. Dar Constituția îi permitea un teren mult mai larg. Trebuia doar să și-l ia.

Nicușor Dan a devenit președinte cu voturile a 6,3 milioane de români. Avea o legitimitate enormă și o putere politică reală. Nu a folosit-o. A pierdut un an meditând la ce poate face, în loc să acționeze. Iar acum e normal ca PSD-ul să i se urce în cap. Pentru ei, un președinte mediator e un președinte slab.

În PSD, liderii slabi sunt eliminați rapid. Istoria partidului arată asta. Nicușor Dan a jucat prost de la început, pentru că nu a înțeles ce forță îi dă votul popular. Și există riscul să se trezească la Cotroceni, după o eventuală cădere a guvernului, temându-se de fiecare bătaie în ușă, ca de o cerere de suspendare.

Claudiu Pândaru: Am revăzut zilele acestea un moment mai vechi, din perioada în care era primar al Capitalei. Era pe culoarele Parlamentului, iar George Simion l-a „condus" afară, practic l-a luat de braț și i-a indicat ieșirea, reproșându-i pe drum problemele Bucureștiului. Nicușor Dan n-a spus mare lucru atunci. Și, privind retrospectiv, acele imagini par mai degrabă niște amintiri din viitor.

