„Nu e o idee absurdă, dar trebuie dezbătută serios. Statul investește sume uriașe în formarea unui medic, iar România are un deficit major, mai ales în zonele rurale”, spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru atrage atenția: „Este o schimbare de contract social. Dacă impui o obligație, ea trebuie explicată dinainte, altfel riști să descurajezi chiar vocația.”

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Premierul Ilie Bolojan a lansat ideea ca medicii care termină studiile în România să fie, într-un fel sau altul, obligați să lucreze în sistemul național de sănătate și să nu poată pleca imediat în altă țară. Florin, e o idee care stă în picioare?

Florin Negruțiu: Este o idee care trebuie dezbătută. Nu e o invenție românească. Sunt țări occidentale care au condiționat pregătirea

gratuită de un stagiu obligatoriu în zone defavorizate. România are o problemă reală: investește în formarea unor medici care apoi

pleacă. Practic, Vestul vine și „recrutează” de la noi forță de muncă pregătită pe banii noștri. În București sau în marile

orașe mai găsești medici. În rural sau în orașele mici, sistemul e dezechilibrat.

Claudiu Pândaru: Dar o astfel de decizie nu rezolvă automat inechitatea. Dacă impui o obligație, trebuie să oferi și stimulente.

Și mai ales trebuie să explici. E o schimbare de contract social. Educația este, teoretic, gratuită. Dacă vii ulterior și pui o condiție, trebuie să o spui dinainte. Un tânăr care vrea să meargă la Medicină trebuie să știe de la început ce presupune această alegere.

Florin Negruțiu: Exact. Eu aș merge chiar pe ideea unui contract clar. Statul îți oferă bursă sau îți finanțează studiile — care nu

sunt deloc ieftine. Vorbim de 10–11 ani de pregătire, până la 100.000 de euro investiți într-un singur absolvent. În schimb,

semnezi că rămâi doi sau trei ani în sistemul public. Transparent, asumat. Nu prin surprindere.

