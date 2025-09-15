O anchetă snoop.ro scoate la iveală o poveste din politica românească: un parlamentar conduce o mașină de lux, cumpărată pe o firmă obscură de la țară. Întrebat, fuge pe holurile Parlamentului. Florin Negruțiu: „De 25 de ani văd aceeași rețetă: intri în partid, devii prosper peste noapte, iar declarația de avere nu spune nimic. Pare că, odată cu carnetul de partid, primești și un manual de operare pentru fentat sistemul.”

Claudiu Pândaru adaugă: „După luni de discuții despre reforme și austeritate, întrebarea reală e câți români își mai doresc cu adevărat schimbarea. Pentru că prea mulți speră doar ca reforma să-i lovească pe ceilalți.”

Discuția integrală:

Claudiu Pândaru: Un parlamentar, scrie publicația snoop.ro, și-a cumpărat o mașină pe o firmă sătească — o firmă cu cifră de afaceri minusculă, dar care a reușit cumva să achiziționeze o mașină de peste 100.000 de euro. Mașină pe care o conduce, desigur, însuși parlamentarul. Întrebat de jurnaliști, a fugit printre ușile Parlamentului. Florin, cazurile astea sunt prea frecvente ca să mai surprindă pe cineva...

Florin Negruțiu: Nu sunt rare deloc. Îți aduci aminte de domnul Cîciu? Și el mergea cu o mașină care nu era pe numele său, ci pe firma fostei soții. După ce colegul nostru Cristian Andrei l-a întrebat de sănătate, domnul Cîciu a zis „Hai, dom'le, vin cu metroul la muncă, ca să vă fac o plăcere!" — evident, o aroganță. O săptămână mai târziu era din nou în mașină, cărând sticle de șampanie. Probabil celebra o nouă coaliție.

Eu am toată încrederea că oamenii ăștia vor lupta împotriva evaziunii fiscale. Ei știu exact cum funcționează toate portițele. Glumesc, desigur.

Fac presă de peste 25 de ani. Ce m-a frapat mereu e cum un om, odată intrat în politică, pare că descoperă secretul prosperității. Îl știai civil, cu un venit modest — brusc, conduce bolizi, se îmbracă scump, trăiește pe picior mare. Dar declarația de avere arată la fel. De ce? Pentru că toți știu rețeta. Își pun bunurile pe firme obscure, pe numele altora. E un mod de operare pe care probabil îl primesc odată cu carnetul de partid.

Claudiu Pândaru: Întrebarea reală e câți români chiar își doresc reformă? Toată lumea vrea schimbare... dar să se aplice altora. De 30 de ani, s-au creat tot felul de rețele, cotloane, baraje bugetare care au fost sparte în mod legal. Și toți cei care au profitat de aceste portițe vor, în acest moment, ca lucrurile să rămână exact așa.

Dar banii s-au terminat. Nu se pot tipări la infinit. Dacă nu aplicăm reformele — chiar și dureroase — nu avem cum să o luăm în sus. Altfel, singura direcție e în jos. În prăpastie.