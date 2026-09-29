ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce ar însemna pentru România organizarea unor alegeri anticipate?

„Alegerile anticipate ar schimba raportul de forțe dintre AUR și PSD și, cel mai probabil, ar aduce o guvernare în care AUR ar deveni partidul principal", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Problema este dacă o astfel de formulă vine mai devreme prin alegeri anticipate sau prin actualele negocieri parlamentare."

Transcriptul discutiei:

Claudiu Pândaru: Alegerile anticipate. Florin, președintele nu se grăbește spre alegeri anticipate. Ce ar însemna totuși dacă România ar avea alegeri anticipate?

Florin Negruțiu: Alegerile anticipate ar aduce probabil o guvernare AUR–PSD, așa cum ne arată sondajele de opinie.

Astăzi, AUR este pe primul loc și cel mai probabil va câștiga alegerile înainte de termen, urmând să-și găsească un partener junior dintre celelalte partide care vor intra în Parlament.

Dacă mă uit pe condițiile pe care le-au pus până acum toate celelalte partide, putem exclude PNL și USR. La fel de bine putem exclude UDMR.

Prin urmare, va rămâne drept partener junior Partidul Social Democrat.

În momentul de față, raportul de forțe dintre cele două partide este invers. PSD este partidul mare în actualul Parlament, iar AUR este partidul junior.

Alegerile anticipate asta vor aduce: o schimbare a raportului de putere dintre cele două partide, care, mai devreme sau mai târziu, vor face această guvernare suveranistă.

Claudiu Pândaru: Acum întrebarea este când este mai de dorit așa ceva: mai devreme sau mai târziu?

Pentru că alegerile anticipate ar aduce mai devreme probabil o astfel de formulă.

În același timp însă, și dacă nominalizarea actuală a președintelui pică, s-ar putea ca o nominalizare din PSD, a domnului Grindeanu, spre exemplu, să aducă la fel, mai devreme, o posibilă guvernare PSD susținută cel puțin de AUR.

Pentru că aritmetica, iarăși, dacă scoți PNL-ul și USR-ul și pui PSD-ul, UDMR-ul și alte grupuri satelit, tot acolo ajungi: număr insuficient de voturi fără AUR.

Alegerile anticipate au însă un dezavantaj logistic. Până se vor organiza, chiar și presupunând că luna viitoare ar fi declanșată procedura, vom ajunge în decembrie sau ianuarie.