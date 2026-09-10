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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce înseamnă „naționalism sănătos" în viziunea lui Nicușor Dan și ce calcul politic poate sta în spatele formulei

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Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Într-o țară fără guvern de patru luni, președintele ne propune teme de reflecție. Iar sintagma «naționalism sănătos» pare mai degrabă o nadă politică pentru electoratul suveranist", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „România excelează la sintagme, nu la valori puse în practică. Iar întrebarea reală este dacă Nicușor Dan are, pentru electoratul pe care îl caută acum, «față de popă».

Transcriptul:

Claudiu Pândaru: Ce-ai înțeles tu, Florin Negruțiu, din sintagma lansată pe piață de domnul președinte Nicușor Dan: „naționalism sănătos"?

Florin Negruțiu: Din naționalismul sănătos al domnului președinte Nicușor Dan am înțeles că „ocupațiunea ta mintală, Cocoșilă, e la alte prostii".

Noi nu avem guvern de patru luni, suntem într-o criză politică fără precedent, avem niște constrângeri bugetare care ne fac să stăm tot timpul cu inima strânsă când se apropie câte o evaluare a vreunei agenții de rating, iar domnul președinte ne propune teme de gândire, teme de dezbatere. Nu că n-am avea alte probleme în perioada asta.

Ca o paranteză, mi se pare că domnul președinte are foarte mult timp liber să se gândească la nemurirea sufletului. Propune teme societății. Dar atunci când societatea se duce către domnul președinte cu propriile ei teme, domnul Nicușor Dan consideră că nu sunt importante.

De pildă, independența justiției. Sau ingerința serviciilor de informații în viața societății. Sau faptul că un șef de serviciu secret este în funcție de 21 de ani și, mai nou, s-a dovedit că este și un securist care a participat la represiunea de la Revoluție, de la Inter.

Temele astea nu i se par importante domnului Nicușor Dan. În schimb, vine cu alte teme de dezbatere.

În ceea ce privește termenul de „naționalism", eu n-aș vrea să-l comentez prea mult, pentru că mi se pare un termen vechi și deloc neutru. În istoria noastră recentă, dar nu doar a României, nu a sunat niciodată neutru. A fost folosit politic pentru mari nebunii.

M-aș referi însă la al doilea termen al sintagmei: „sănătos".

Naționalismul sănătos, care, va să zică, se opune naționalismului nesănătos, reprezentat de știm noi cine, nu spunem.

Deci domnul președinte Nicușor Dan își închipuie, prin această nouă ideologie, deocamdată doar o nadă politică, dar care poate să se transforme în ideologia unei noi formațiuni, unei noi mișcări, că va pescui din marele bazin suveranist, care în momentul ăsta este cu AUR și cu Călin Georgescu.

Nicușor Dan și-a abandonat electoratul care l-a trimis la Cotroceni și își închipuie că, pentru al doilea mandat pe care îl vizează, va beneficia de voturile „naționaliștilor sănătoși", extrași din bazinul naționaliștilor, suveraniștilor care astăzi votează AUR și Călin Georgescu.

Cred că este o iluzie pentru domnul Nicușor Dan.

Claudiu Pândaru: Observ că în cei 35 de ani țara asta a mers așa, de la o sintagmă la alta. De la „capitalismul de cumetrie", invocat de Ion Iliescu, la „naționalismul sănătos" al lui Nicușor Dan.

Sintagme. Suntem foarte buni la sintagme, dar la a respecta niște valori și la a le pune în practică, nu doar la simpla lor enunțare, oricare ar fi ele, nu prea strălucim.

Nici măcar naționaliștii suveraniști nu respectă ceea ce predică. Îi vedem de multe ori îmbrăcați cu haine vestice și recomandând prin piețe consumul de produse autohtone. Sigur, să nu spunem că se îmbracă în blugi și mănâncă banane. Dar recomandă roșia românească nestropită cu produse chimice.

Cred totuși că acest calcul al președintelui Nicușor Dan vizează altceva. Speră că a găsit o mină de aur electorală neexploatată, un electorat latent.

Oameni care nu ies la vot și pe care președintele îi descrie ca fiind naționaliști, suveraniști, ca să fie mai clar: patrioți, iubitori de țară, dar care nu sunt împăcați cu excesele suveraniștilor din piața publică.

Oameni absenți din procesele electorale sau oameni dispuși să plece de la anumite partide politice pe care astăzi le votează și să vină în această zonă.

Probabil că președintele și cei din jurul lui cred că această masă critică, adunată vot cu vot, poate constitui o majoritate la următoarele alegeri.

Cred că mai degrabă acolo este speranța lui Nicușor Dan, nu să rupă direct electoratul lui Călin Georgescu.

Întrebarea pe care însă dânsul și apropiații lui ar trebui să și-o pună pleacă dintr-o constatare veche din mediul rural. Când într-un sat apărea un preot nou, tot satul se uita la el și prima întrebare era: „Are, mamă, față de popă?"

Cam așa și în cazul domnului Nicușor Dan.

Dacă se pune în locul electoratului pe care îl vizează acum, întrebarea este: are președintele Nicușor Dan față pentru acel electorat?

Pentru că primul mandat l-a câștigat cu un alt tip de față.

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