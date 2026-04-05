ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce ne spune cazul „cutiilor de pantofi" despre corupția din România?

„După ani de anticorupție, încă avem oameni care țin sute de mii de euro în cutii de pantofi. Problema nu e doar că există corupție, ci că dosarele nu ajung la capăt", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Nu doar fapta e gravă, ci și sistemul care o face posibilă — numiri politice, protecții și, la final, o justiție care se mișcă prea lent."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Ce ții tu, Florin, în cutiile vechi de pantofi? Eu am verificat acasă — nici măcar pantofi nu mai am în ele. Am ornamente de Crăciun. Cu siguranță sunt puțini cei care au 350.000 de euro în cutii de pantofi.

Florin Negruțiu: Numărați constant și cu voce șușotită. Asta aflăm din referatul procurorilor. Povestea e simplă: șeful Autorității Rutiere Române a fost prins de DNA după ce a fost urmărit și înregistrat chiar în propria casă. Lua șpagă de la cei care voiau să devină șoferi de TIR. Procurorii au găsit 350.000 de euro în cutii de pantofi. Poate chiar mai mult — încă nu s-a terminat numărătoarea.

Ce e fascinant e rutina. Omul avea o activitate constantă: număra bani. Și înjura când îi cădeau cutiile. Probabil nu mai avea spațiu în casă pentru atâția bani. Dincolo de glumă, poate ar trebui să învățăm ceva: să digitalizăm și corupția. De ce să nu-i fi dat cineva o mașină de numărat bani? Stătea omul și număra manual, pierde șirul, îi cade cutia... muncă grea. O să ceară spor de stres.

Claudiu Pândaru: Nu e așa simplu. Trebuia licitație, caiet de sarcini, probabil și acolo s-ar fi „optimizat" procesul.

Florin Negruțiu: Și mai e ceva: acest domn a fost apropiat de Sorin Grindeanu. A ocupat mai multe funcții publice. Nu l-a pus mama în funcție. A fost numit politic. Iar acum ni se spune: „dacă e vinovat, să plătească". Și că se speră să fie nevinovat.

Claudiu Pândaru: Eu sper altceva: ca acest dosar să aibă finalitate. Să nu se prescrie, să nu dispară probele. S-a mai întâmplat. Îl avem pe Buzatu, prins în flagrant cu bani în portbagaj — și dosarul încă nu e finalizat. Probele au fost contestate, anulate, întoarse pe toate fețele.

Florin Negruțiu: Asta e problema reală: nu doar că există corupție, ci că e extrem de greu să finalizezi un dosar. Justiția se mișcă încet. Iar între timp, oamenii uită.