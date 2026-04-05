Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce ne spune cazul „cutiilor de pantofi" despre corupția din România?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„După ani de anticorupție, încă avem oameni care țin sute de mii de euro în cutii de pantofi. Problema nu e doar că există corupție, ci că dosarele nu ajung la capăt", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Nu doar fapta e gravă, ci și sistemul care o face posibilă — numiri politice, protecții și, la final, o justiție care se mișcă prea lent."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Ce ții tu, Florin, în cutiile vechi de pantofi? Eu am verificat acasă — nici măcar pantofi nu mai am în ele. Am ornamente de Crăciun. Cu siguranță sunt puțini cei care au 350.000 de euro în cutii de pantofi.

Florin Negruțiu: Numărați constant și cu voce șușotită. Asta aflăm din referatul procurorilor. Povestea e simplă: șeful Autorității Rutiere Române a fost prins de DNA după ce a fost urmărit și înregistrat chiar în propria casă. Lua șpagă de la cei care voiau să devină șoferi de TIR. Procurorii au găsit 350.000 de euro în cutii de pantofi. Poate chiar mai mult — încă nu s-a terminat numărătoarea.

Ce e fascinant e rutina. Omul avea o activitate constantă: număra bani. Și înjura când îi cădeau cutiile. Probabil nu mai avea spațiu în casă pentru atâția bani. Dincolo de glumă, poate ar trebui să învățăm ceva: să digitalizăm și corupția. De ce să nu-i fi dat cineva o mașină de numărat bani? Stătea omul și număra manual, pierde șirul, îi cade cutia... muncă grea. O să ceară spor de stres.

Claudiu Pândaru: Nu e așa simplu. Trebuia licitație, caiet de sarcini, probabil și acolo s-ar fi „optimizat" procesul.

Florin Negruțiu: Și mai e ceva: acest domn a fost apropiat de Sorin Grindeanu. A ocupat mai multe funcții publice. Nu l-a pus mama în funcție. A fost numit politic. Iar acum ni se spune: „dacă e vinovat, să plătească". Și că se speră să fie nevinovat.

Claudiu Pândaru: Eu sper altceva: ca acest dosar să aibă finalitate. Să nu se prescrie, să nu dispară probele. S-a mai întâmplat. Îl avem pe Buzatu, prins în flagrant cu bani în portbagaj — și dosarul încă nu e finalizat. Probele au fost contestate, anulate, întoarse pe toate fețele.

Florin Negruțiu: Asta e problema reală: nu doar că există corupție, ci că e extrem de greu să finalizezi un dosar. Justiția se mișcă încet. Iar între timp, oamenii uită.

 

Alte opinii
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
profimedia-1088783057
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, despre dosarul șefului ARR: „Nu apare numele meu în rechizitoriu”. Stenograme DNA: „L-a pus Grindeanu bine”
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Raport despre statul de drept în UE: Cinci guverne, descrise ca „demolatori”. Cum este clasificată România
țalikov
Un nou scandal de corupție zguduie armata lui Putin. Fostul număr doi din Ministerul Apărării a fost arestat
ucraina
Un nou caz de corupție în armata Ucrainei: Schemă de delapidare cu sute de tone de motorină și benzină
Diella
Țara considerată laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”