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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se va schimba în America și în lume după alegerile pentru Congresul SUA? 

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Sper ca, după aceste alegeri, Donald Trump să fie mai ocupat acasă și să nu mai aibă atâtea idei pe plan extern. Să fie ținut în frâu de Congres în următorii doi ani", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Trump a demonstrat că, atunci când are o problemă internă, poate inventa un scandal și mai mare în exterior. De multe ori, politica lui de a stinge un incendiu este să provoace unul și mai mare."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Alegeri importante în Statele Unite. Florin Negruțiu, ce se va întâmpla după aceste alegeri?

Florin Negruțiu: Eu sper că, în urma alegerilor din Statele Unite, Donald Trump va fi mai ocupat acasă, astfel încât să nu mai aibă atâtea idei pe plan extern.

E singura mea speranță, că oamenii aceia din Congres îl vor ține ocupat în următorii doi ani pe Donald Trump, care tocmai ne-a spus ieri că „Norway sucks".

Genul ăsta de declarații, de un infantilism feroce, îți arată practic nivelul la care a ajuns președintele Statelor Unite.

E ca în filmul ăla, „The Curious Case of Benjamin Button". Acolo este un personaj care se naște bătrân și, pe măsură ce trece timpul, devine mai tânăr, până devine bebeluș, copil.

Domnul Trump este într-o perioadă de-asta, de infantilizare. Pe măsură ce se apropie de sfârșitul vieții, Donald Trump spune cele mai mari trăsnăi, de genul „Copiii spun lucruri trăsnite".

L-am văzut în ultimul miting de săptămâna asta. Vorbește exact ca un copil din curtea școlii.

Știi, „Norway sucks". De ce? Că nu mi-au dat mie... „Am luat Groenlanda", zice la un moment dat. Și îl aplaudă ăia din jurul lui, care probabil nu au mai multă minte decât el, ca și când Groenlanda ar fi fost anexată de Statele Unite.

Deci sper ca, în urma acestor alegeri pentru Congres, Donald Trump să fie mult mai bine ținut în frâu acasă, strunit acasă, ca să nu scape prin curtea geopolitică atât de des.

Claudiu Pândaru: E greu de prevăzut în acest moment cum și dacă se va schimba istoria, nu doar a Americii, după aceste alegeri.

Dacă e să ne luăm după sondajele de opinie, lucrurile par să nu fie favorabile administrației Trump și Partidului Republican.

Singura chestiune e că mulți analiști, atât din Statele Unite, cât și internațional, se așteaptă sau nu exclud și o reacție violentă și măsuri violente din partea lui Donald Trump.

Unele au început deja: încercări de a anula voturi prin corespondență, judecate prin tribunale în Statele Unite. Și, pe măsură ce data de final a alegerilor parțiale se apropie, această agitație pe plan intern va crește.

Donald Trump însă, deși teoretic ar trebui să se ocupe de problemele interne pe care le are, percepția în fața americanilor în scădere, problemele economice pe care le are America, a demonstrat nu o dată că, atunci când are o problemă internă, inventează un scandal și mai mare pe plan extern, pentru ca precedentul să fie uitat.

De multe ori, politica lui de a rezolva un incendiu este să stârnească unul și mai mare. Și asta ar trebui să ne îngrijoreze.

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